Wissenschaftlicher Beirat von Servitex diskutiert Zukunftsthemen der Hotellerie

Die Mitglieder erarbeiteten Lösungsansätze für die Branche: Dabei konzentrierten sich die Wissenschaftler auf Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Kontext mit textilen Dienstleistungen.

Im Rahmen seiner fünften Sitzung im Hotel Bristol in Berlin trafen sich Ende 2024 Prof. Dr. Sandra Rochnowski, Olga Heuser, Dr. Geert Böttger und Rolf Heimann sowie Vertreter und Kunden des Verbunds textiler Dienstleister zum jährlichen Austausch. Im Fokus der Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ standen innovative Ansätze zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei der Textilpflege innerhalb der Hotellerie. Diskutiert wurden unter anderem umweltfreundliche Textilien und effiziente Waschverfahren, die sowohl Ressourcen schonen als auch höchste Hygienestandards gewährleisten. Parallel dazu erörterte die Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ den Einsatz moderner Technologien zur Optimierung von Serviceprozessen. Dabei wurden Themen wie RFID-Technologie zur Nachverfolgung von Textilien und digitale Plattformen für ein verbessertes Bestellmanagement der Hotelbetriebe besprochen.

„Die Kombination von Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Rahmen von textilen Dienstleistungen bietet der Hotellerie enorme Chancen“, betont Prof. Dr. Sandra Rochnowski, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats und Head of Tourism Management der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. „Durch den gezielten Einsatz digitaler Lösungen können nachhaltige Praktiken effizient implementiert und gleichzeitig die Servicequalität gesteigert werden. Davon profitiert am Ende des Tages auch der Gast.“

Servitex-Geschäftsführer Rolf Slickers zeigte sich erfreut über die Ergebnisse der Sitzung: „Der Beirat bringt stets wertvolle Expertise ein, die es uns als inhabergeführte Wäschereien ermöglicht, zukunftsweisende Strategien für die Branche zu entwickeln. Die enge Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern ist dabei von unschätzbarem Wert. In diesem Jahr haben wir uns entschlossen, die Runde sogar durch einen Hotelkunden zu erweitern, was auch für neue und wertvolle Perspektiven gesorgt hat.“

Zu den Inhalten der Diskussionen und der beiden Arbeitsgruppen gehörten unter anderem die Fragestellung, wie Hotelgesellschaften ihrer Verantwortung für Nachhaltigkeit gerecht werden können, während sie gleichzeitig Gäste zum Reisen motivieren. Im Bereich Digitalisierung erörterten die Teilnehmenden beispielsweise die Chancen von RFID-Technologie und Künstlicher Intelligenz (KI). RFID-Chips ermöglichen heute eine transparente Bestandsführung und Prozessoptimierung. KI kann in Bereichen wie Produktion, Marketing sowie Kundenkommunikation eingesetzt werden, um so die Effizienz und Servicequalität zu steigern. Zudem wurde die Vision einer gemeinsamen Kundenplattform für Servitex diskutiert. Dies sorgt für die Vereinheitlichung von Systemen und für Stärkung der Kundenbindung.

Die Ergebnisse der Sitzung sollen in den kommenden Monaten in konkrete Projekte münden. Somit werden die Hotels bei der Umsetzung nachhaltiger und digitalisierter Prozesse unterstützt. Servitex unterstreicht damit seine Rolle als innovativer Partner der Hotellerie, der auf die aktuellen Herausforderungen der Branche proaktiv reagiert.

Der wissenschaftliche Beirat von Servitex widmet sich regelmäßig den entscheidenden Themen, die die textile Dienstleistungsbranche innerhalb der Hotellerie beeinflussen bzw. prägen. Die jüngste Versammlung des Gremiums stand aber auch im Zeichen der stark gewachsenen finanziellen Belastungen innerhalb der Branche und den damit verbundenen Herausforderungen.

