„Wie sagst du es, damit du gehört wirst. Zum Gehörtwerden braucht es mehr als Worte“ mit Dr. Andra Thiel

Dr. Andra Thiel im Gespräch mit Nicoleta Olaru. Wie sage ich etwas, damit ich gehört und verstanden werde. Wie vermeide ich Konflikte, wenn ich weiß, wie Männer und Frauen kommunizieren.

Warum wir in entscheidenden Momenten falsch wirken – und wie Andra Thiel genau das verändert

Dr. Andra Thiel zu Besuch bei Blooming Business 50+ im Gespräch mit Nicoleta Olaru

Ein Gespräch, das nicht so läuft wie geplant.

Ein Satz, der im Kopf hängen bleibt.

Und dieses Gefühl danach: _“Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes sagen.“_

Genau hier setzt die Arbeit von Dr. Andra Thiel, Gesprächstrainerin, an – und trifft damit einen Nerv, der viele betrifft: Menschen wissen oft _was_ sie sagen wollen, aber nicht _wie_ sie es so ausdrücken, dass es auch ankommt.

Kommunikation entscheidet – nicht Inhalt, sondern Wirkung

„Nicht was wir sagen entscheidet über unsere Wirkung, sondern wie“, erklärt Andra Thiel.

Ein minimaler Unterschied in Tonfall, Betonung oder Körpersprache kann darüber entscheiden, ob wir:

* ernst genommen werden

* überzeugen

* oder überhört werden

Gerade in beruflichen Situationen – Führung, Verhandlung, Selbständigkeit – ist das kein Detail.

Es ist der Unterschied zwischen Erfolg und Stillstand.

Das eigentliche Problem: Wissen ohne Umsetzung

Viele Menschen konsumieren heute unzählige Tipps:

* „Sei klar in deiner Kommunikation“

* „Setze Grenzen“

* „Positioniere dich eindeutig“

Doch im entscheidenden Moment passiert das Gegenteil.

Die Stimme wird unsicher

Aussagen werden relativiert

Botschaften werden mehrfach erklärt

Warum?

Weil Wissen alleine nicht reicht.

„In der akuten Situation ist das Wissen weg. Du musst es reflexartig können“, so Andra Thiel.

Der Unterschied: Training statt Theorie

Genau hier unterscheidet sich ihr Ansatz grundlegend von klassischem Coaching.

Andra Thiel arbeitet nicht mit reinen Gesprächen –

sondern mit realitätsnahen Trainingssituationen:

* Simulation schwieriger Gespräche

* Rollenspiele mit steigendem Druck

* gezieltes Training von Reaktionen

* Arbeit an Stimme, Haltung und Präsenz

Ihr Ansatz ähnelt einem Fahrsicherheitstraining für Kommunikation:

Situationen werden nicht nur besprochen – sie werden durchlebt

Denn erst wenn Menschen lernen, auch unter Druck ruhig und klar zu bleiben, entsteht echte Souveränität.

Warum gerade Frauen davon besonders profitieren

In ihrer Arbeit beobachtet Andra Thiel ein wiederkehrendes Muster:

Viele Frauen – insbesondere in verantwortungsvollen oder sozialen Rollen – neigen dazu:

* sich stärker zu erklären

* Harmonie zu wahren

* Zustimmung einzuholen

Das führt oft dazu, dass sie:

* weniger klar wahrgenommen werden

* ihre Kompetenz nicht sichtbar machen

* sich selbst zurücknehmen

Im Gegensatz dazu wirken klare, kurze Aussagen oft souveräner – unabhängig vom Inhalt.

Das Ergebnis:

Nicht die bessere Idee gewinnt – sondern die klarere Kommunikation.

Die unterschätzte Chance für Frauen 50+

Gerade Frauen 50+ bringen laut Andra Thiel enorme Vorteile mit:

* hohe emotionale Intelligenz

* Erfahrung im Umgang mit Menschen

* Fähigkeit zur Selbstreflexion

Doch diese Stärken werden oft nicht bewusst eingesetzt.

Stattdessen wirken innere Blockaden:

* „So bin ich eben“

* „Ich will nicht anecken“

* „Ich möchte niemanden überfahren“

Genau hier setzt ihr Training an:

Klarheit entwickeln, ohne die eigene Persönlichkeit zu verlieren

Kommunikation als Schlüssel für Selbständigkeit

Ein besonders entscheidender Bereich: Gründung und Businessaufbau.

Denn hier zeigt sich Kommunikation in ihrer stärksten Form:

* im Pitch

* im Verkaufsgespräch

* in der Positionierung

Wer hier nicht klar ist, wird nicht sichtbar.

Programme wie Blooming Business 50+ greifen genau diesen Punkt auf – und verbinden strategischen Businessaufbau mit gezieltem Kommunikationstraining.

Denn:

Sichtbarkeit entsteht nicht durch mehr Inhalte – sondern durch klare Wirkung.

Fazit: Souveränität ist trainierbar

Die wichtigste Erkenntnis aus der Arbeit von Andra Thiel:

Souveränität ist kein Talent.

Sie ist ein trainierter Reflex.

Wer lernt:

* klar zu sprechen

* Pausen auszuhalten

* nicht sofort zu erklären

* und bewusst zu wirken

verändert nicht nur Gespräche –

sondern komplette Lebens- und Karrierewege.

Über Andra Thiel

Dr. Andra Thiel ist Kommunikationstrainerin, Coach und Naturwissenschaftlerin.

Sie unterstützt Menschen dabei, in entscheidenden Momenten souverän, empathisch und klar aufzutreten – durch praxisnahe Trainings und realistische Gesprächssimulationen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blooming Business 50+

Frau Nicoleta Olaru

Tiergartenstr. 16

47800 Krefeld

Deutschland

fon ..: 01736186717

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email : nicoleta@bb50plus.com

Blooming Business 50+ ist eine Community, Academy und Mentoring-Plattform für Frauen 50+, die ihre zweite Karriere selbst gestalten möchten – mit Klarheit, Struktur und Leichtigkeit.

Wir begleiten Frauen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit – von der ersten Idee bis zum profitablen Business.

Mit Masterclasses, Mentoring-Programmen, praxisnahen Tools und einer starken Community schaffen wir einen Raum, in dem Erfahrung, Mut und weibliche Stärke sichtbar werden.

? Unsere Mission: In 6 Monaten von der ersten Idee zum ersten Kunden.

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