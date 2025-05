Weiterbilden & beruflich ankommen: Die GFN GmbH auf dem Karrieretag Mannheim

GFN auf der Jobmesse in Mannheim: Infos zu IT-Weiterbildung, Umschulung & Jobcoaching – am 3. Juni im Rosengarten. Der Eintritt ist frei. Jetzt beruflich durchstarten!

Am Dienstag, den 3. Juni 2025, verwandelt sich das Congress Center Rosengarten in Mannheim wieder in einen Treffpunkt für alle, die beruflich durchstarten wollen. Der Karrieretag Mannheim öffnet seine Türen – und mittendrin: die GFN GmbH. Mit langjähriger Erfahrung im Bildungsbereich und einem klaren Fokus auf IT- und digitale Kompetenzen unterstützt das Team der GFN Mannheim – als Teil des deutschlandweit aktiven Bildungsträgers – Menschen bei der beruflichen Neuorientierung und Weiterentwicklung.

In zukunftssichere Jobs finden

Die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt und im Job verändern sich rasant – und mit ihnen die Chancen für Berufseinsteiger, -rückkehrer und Beschäftigte, die sich weiterqualifizieren möchten. Welche Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten aktuell bestehen und wie der Einstieg in zukunftssichere Branchen beispielsweise durch eine Umschulung gelingen kann, erfahren Interessierte auf dem Karrieretag am Stand der GFN Mannheim. Dort zeigt der Bildungsträger, wie geförderte Qualifizierungen neue berufliche Perspektiven eröffnen.

Ob IT, Projektmanagement oder Online-Marketing, kaufmännische Berufe oder individuelle Jobcoachings: Weiterbildungsinteressierte und Jobsuchende können sich in entspannter Atmosphäre informieren und neue berufliche Möglichkeiten entdecken.

Karrierechancen live vor Ort erleben

Der Karrieretag Mannheim bietet nicht nur persönliche Kontakte zu Unternehmen und Bildungsträgern, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Auf der Jobmesse haben Besucher:innen die Möglichkeit, ihre Bewerbungsunterlagen von Profis prüfen zu lassen, ein kostenloses Bewerbungsfoto zu erhalten und informative Vorträge rund um Bewerbung, Job und Karriere zu besuchen. Ergänzt wird das Angebot durch kurze Karrierecoachings. Ob Berufseinsteigende oder Menschen in der beruflichen Neuorientierung – hier finden Interessierte praxisnahe Unterstützung und neue Impulse für den nächsten Karriereschritt.

Mit Unterstützung beruflich durchstarten

Die GFN Mannheim freut sich auf zahlreiche Besuche an ihrem Messestand. Das Team des Mannheimer Trainingscenters steht am Karrieretag mit umfassenden Informationen, individueller Beratung und dem klaren Ziel bereit, Menschen auf ihrem beruflichen Weg zu unterstützen.

Veranstaltungsdetails

Datum: Dienstag, 3. Juni 2025

Besucherzeiten: 10:00-17:00 Uhr

Ort: Congress Center Rosengarten | Ignaz-Holzbauer-Saal (Ebene -1) | Rosengartenplatz 2 | 68161 Mannheim

Eintritt: kostenfrei

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GFN GmbH

Frau Stephanie Dümig

Am Taubenfeld 10

69123 Heidelberg

Deutschland

fon ..: 06221 8322-0

web ..: https://www.gfn.de/

email : presse@gfn.de

Die GFN GmbH begleitet als Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrer Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt des 1997 gegründeten Unternehmens liegt auf marktorientierten IT-Umschulungen und -Weiterbildungen für Arbeitsuchende sowie für förderfähige Beschäftigte. Auch bedarfsorientierte Coachings mit individuellen Schwerpunkten werden angeboten. Kooperationen mit führenden Herstellern der Softwarebranche und international anerkannte Zertifizierungen, unter anderem von Microsoft, SAP und PRINCE2, gewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschritt orientiertes Schulungsangebot. Der trainergeleitete Präsenz- und Online-Unterricht findet bundesweit an über 400 Trainingscentern und Kooperationsstandorten sowie ortsunabhängig im virtuellen Klassenzimmer statt. Seit September 2020 gehört die GFN GmbH zur Amadeus-FiRe Gruppe.

Pressekontakt:

GFN GmbH

Frau Stephanie Dümig

Am Taubenfeld 10

69123 Heidelberg

fon ..: 06221 8322-0

email : presse@gfn.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.