Was macht ein Educational Consultant und welchen Mehrwert haben Familien davon?

Familien auf der Suche nach einer Schule im Ausland können auf die Erfahrung von professionellen Beratern zurückgreifen

Bildung ist der Schlüssel zur Zukunft – und häufig soll laut Wunsch von Familien der schulische Weg auch ins Ausland führen oder es wird über einen Wechsel an eine internationale Tagesschule in Deutschland nachgedacht. Dieser Weg kann komplex und herausfordernd sein, es gilt dabei viele Dinge zu beachten. Ein Educational Consultant unterstützt Eltern und Kinder dabei, die bestmögliche Entscheidung für die schulische und außerschulische Entwicklung eines jeden Jugendlichen zu treffen. Somit ist ein Educational Consultant ein professioneller Berater, der Familien in allen Fragen rund um Bildung und der schulischen Auswahl zur Seite steht. Dr. (Univ. Rome) Elena Ongyerth, Educational Consultant bei GET Global Education und spezialisiert auf die Beratung von Aufenthalten an internationalen Internatsschulen, erläutert ihre vielfältigen Aufgaben.

Großer Beratungsbedarf

Auch wenn sowohl Eltern als auch Jugendliche sich heute im Vorfeld bereits vielfältig – im Internet beispielsweise – informieren, gibt es doch entscheidende Punkte, die im persönlichen Beratungsgespräch geklärt werden müssen. Kinder sind verschieden und somit ist nicht jede Internatsschule für jeden Jungen, jedes Mädchen der geeignete Ort, um hier einige Zeit der Schullaufbahn zu verbringen. Elena Ongyerth erklärt ,Die Auswahl der passenden Schule ist von vielen Faktoren geprägt, die es zu berücksichtigen gilt. Ob Sprachenfolge, Kernfächer, sportliche Angebote oder die Lage der Schule – mit meinem Expertenwissen kann ich als Educational Consultant Optionen aufzeigen, die Familien möglicherweise selbst nicht entdeckt hätten. Die Familien sparen sich somit auch Zeit und haben aufgrund meiner Unterstützung klare Entscheidungsgrundlagen für die Auswahl der passenden Internatsschule.‘

Ebenfalls von hohem Interesse: Internationale Schulen in Deutschland

Immer mehr Eltern wenden sich laut Aussage von Elena Ongyerth auch mit Wunsch nach einer internationalen (Tages)Schule und dem dazugehörigen Lehrplan hier in Deutschland an GET. Ob Grundschule oder Bildungsstätte mit bilingualen oder internationalen pädagogischen Ansatz, GET hilft dabei, die richtige Schule und das richtige System für die Familien zu finden. Hierbei müssen besonders die Effekte eines rein englischen bzw. eines bilingualen Systems für deutsche Kinder erläutern werden und Familien darüber aufgeklärt werden, worauf zu achten ist.

Ratgeber auf dem Weg durch den Dschungel der internationalen Bildung

Ein akademischer Auslandsaufenthalt in der Schulzeit ist eine Erfahrung, die nicht nur die Sprachkenntnisse verbessert, sondern auch die interkulturelle Kompetenz ausbaut und jeden Schüler, jede Schülerin wachsen lässt. Doch woher weiß man, welches Land zu einem passt und welches Schulsystem den individuellen Interessen und Talenten entspricht? Hier kommt der Educational Consultant ins Spiel. Er ist Wegbegleiter für längere Zeit – er begleitet Familien durch den gesamten Prozess von der vorbereitenden Planung, der Auswahl der Schule, über die Zeit vor Ort im Internat bis zur Rückkehr nach Deutschland. Bildung ist mehr als nur reines Wissen – sie ist die Grundlage für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Ein Educational Consultant hilft Familien dabei, diese Grundlage so stark wie möglich zu gestalten.

GET Global Education begleitet Familien oft über Jahre hinweg – angefangen von der ersten Sprachreise hin zu einem Abiturvorbereitungskurs oder einem Schulaufenthalt bis zur Beratungen über einen GAP-Aufenthalt oder einem Schnupperstudium.

Alle Fragen zur Planung eines Auslandsaufenthaltes – ob Sprachreise, Schul- oder GAP-Aufenthalt – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail oder Zoom. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com.

