Viele Absagen, wenig Rückmeldung: Warum Bewerben eine mentalen Herausforderung ist – und was wirklich hilft

Absage folgt auf Absage: 2026 wird Bewerben zur mentalen Belastungsprobe. Experten erklären, warum selbst Topkräfte scheitern, was das psychisch macht und wie Bewerber trotzdem handlungsfähig bleiben

Berlin, 42 Bewerbungen, 31 Absagen, 8 Ghostings. Für Maximilian Weber, Senior Softwareentwickler, ist das kein Ausnahmefall, sondern Alltag. „Nach der zehnten Absage fängt man an, an sich selbst zu zweifeln“, sagt er. Dabei gilt Weber als hochqualifiziert, mit über zehn Jahren Berufserfahrung. Sein Fall steht exemplarisch für eine Entwicklung, die den Arbeitsmarkt 2026 prägt: Immer mehr Bewerbungen, immer weniger Rückmeldungen – und eine wachsende psychische Belastung für Jobsuchende.

Absagen treffen – auch die Guten

„Absagen werden oft als persönliches Scheitern erlebt“, erklärt Dr. Jana Fischer, Psychologin mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. „Gerade, wenn Bewerbungen sorgfältig vorbereitet wurden, können wiederholte Ablehnungen das Selbstwertgefühl massiv angreifen.“ Viele Betroffene berichten von Schlafproblemen, Motivationsverlust und Bewerbungsblockaden.

Doch nicht jede Absage sagt etwas über die Qualität der Kandidatinnen und Kandidaten aus. Oliver Krüger, Senior Recruiter in einem internationalen Technologieunternehmen, ordnet ein:

„Auf einzelne Stellen gehen heute mehrere hundert Bewerbungen ein. Häufig entscheiden Nuancen oder interne Faktoren. Eine Absage bedeutet oft nicht ,du bist nicht gut genug‘, sondern ,du passt gerade nicht zu diesem sehr engen Profil‘.“

Die Perspektive wechseln – und handlungsfähig bleiben

Genau hier setzt Jessica Wahl, eine der erfahrensten Job- und Bewerbungscoachinnen im deutschsprachigen Raum, an. Seit über 15 Jahren begleitet sie Fach- und Führungskräfte durch berufliche Umbrüche.

„Absagen sind kein Urteil über deinen Wert als Mensch“, sagt Wahl. „Sie sind Momentaufnahmen eines Marktes, der sich ständig verändert. Wer das versteht, verliert nicht den Mut – sondern gewinnt Klarheit.“

Statt sich von Rückschlägen lähmen zu lassen, empfiehlt sie eine bewusste Vorbereitungstechnik:

„Ich rate dazu, jede Bewerbung als Trainingslauf zu sehen. Analysiere deine Unterlagen, übe deine Selbstpräsentation laut und hole dir gezielt Feedback. Vorbereitung schafft Kontrolle – und Kontrolle gibt Sicherheit.“

Drei Tipps, um mit vielen Absagen konstruktiv umzugehen

1. Absagen systematisch auswerten

Notiere nach jeder Rückmeldung, welche Anforderungen genannt wurden. Muster helfen, Lücken oder Schwerpunkte zu erkennen.

2. Bewerbungen emotional entkoppeln

Du wirst abgelehnt – nicht deine Persönlichkeit. Diese Trennung schützt mental und erhält deine Handlungsfähigkeit.

3. Netzwerke vor Portale stellen

Viele erfolgreiche Wechsel entstehen über Kontakte. Ein Gespräch ersetzt oft zehn Bewerbungen.

Vom Nein zum nächsten Ja

Auch Maximilian Weber hat seine Strategie angepasst. Heute bewirbt er sich gezielter, nutzt Kontakte und bereitet Gespräche intensiver vor. „Ich sehe Absagen nicht mehr als Ende, sondern als Teil des Prozesses“, sagt er.

Der Arbeitsmarkt 2026 fordert Bewerbende heraus – fachlich wie mental. Doch wer Absagen richtig einordnet, sich vorbereitet und Unterstützung annimmt, erhöht nicht nur die Chancen auf den nächsten Job, sondern bleibt auch psychisch gesund.

Oder, wie Jessica Wahl es formuliert:

„Durchhalten heißt nicht, alles auszuhalten – sondern sich klug vorzubereiten und weiterzugehen. Dann klappt es auch mit dem Traumjob.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Institut für Personal Performance Coaching

Frau Jessica Wahl

Taborstr. 17

10997 Berlin

Deutschland

fon ..: .

web ..: https://www.jessicawahl.de

email : Info@wahluniversum.de

Das Institut für Personal Performance Coaching begleitet seit 20 Jahren Fach- und Führungskräfte sowie Persönlichkeiten in herausfordernden beruflichen Kontexten.

Jessica Wahl, Senior Performance Coach, Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin, und Jörg Tewes, Diplom-Schauspieler und Senior Performance Coach, sind international als führende Experten für Performance- und Karriere-Coaching bekannt.

Das Coaching findet in einem einzigartigen Ambiente im Herzen von Berlin-Kreuzberg statt: Das Institut befindet sich in einer wunderschönen Kirche, die eine Atmosphäre von Ruhe, Konzentration und Klarheit bietet – ein bewusster Kontrapunkt zur pulsierenden Dynamik der Großstadt.

Der Fokus des Coaching-Ansatzes liegt auf Haltung, Präsenz und nachhaltiger Performance – alles unter realen Bedingungen und mit einem klaren Ziel: Menschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu stärken. Besonders wird auf die Entwicklung von Soft Skills, emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit zur authentischen Selbstpräsentation Wert gelegt. So werden die Klienten optimal auf die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, die sowohl technisches Wissen als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. https://www.bewerbungstraining-berlin.com

Pressekontakt:

Hagen PR

Herr Jan Kerner

Taborstr. 17

10997 Berlin

fon ..: .

email : Info@wahluniversum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.