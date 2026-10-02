Übersetzen lernen im KI-Zeitalter? Übersetzer- u. Dolmetscherschule informiert am 15.10.: Online-Ausbildung

Welche Vorteile bringt eine Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) im Zeitalter der KI? Übersetzer- und Dolmetschschule stellt ihre Online-Ausbildung am 15. Oktober 2026 vor.

Übersetzen lernen im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI)? Braucht es heute noch qualifizierte Menschen zum Übersetzen? Die Antwort lautet eindeutig ja. Denn die neuen KI-Werkzeuge wie ChatGPT oder DeepL machen menschliche Übersetzungen keinesfalls überflüssig. Auch künftig werden qualifizierte Übersetzer (m/w/d) benötigt. Denn KI kann zwar Übersetzungsprozesse unterstützen und beschleunigen. Sie ersetzt aber nicht die fachliche Prüfung oder das Verständnis für Kontext, Emotionen, Zielgruppen und Schreibstil. Die KI trägt überdies auch keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Qualität einer Übersetzung. Weiß die KI mal nicht weiter, neigt sie zu Halluzinationen. Sie erfindet Fakten, die zwar plausibel klingen, aber letztlich nur auf algorithmischen Wahrscheinlichkeiten beruhen.

Wie in vielen sprachlichen und kreativen Berufen beeinflusst die künstliche Intelligenz auch die Arbeit und das Berufsbild der Übersetzer (m/w/d). Fachkenntnisse zur nachträglichen Überarbeitung von KI-Übersetzungen wie z. B. das verantwortungsvolle Post-Editing, der Einsatz menschlichen Sprachgefühls im Kontext der jeweiligen Sprache oder die fachlich-rechtliche Einschätzung der Richtigkeit einer Übersetzung werden deshalb immer wichtiger. Diese und weitere Fähigkeiten gehören zum Handwerkszeug eines qualifizierten Übersetzers (m/w/d). Sie werden in den Lehrgängen an der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln vermittelt. Mag die maschinelle Übersetzung noch so gut sein: Menschliche Übersetzer (m/w/d) sichern die Qualität, verhindern Fehler, prüfen Inhalte kritisch und passen Texte zielgerichtet an. Deshalb bleibt die qualifizierte menschliche Übersetzungsleistung auch im KI-Zeitalter ein wichtiger Bestandteil professioneller Sprachdienstleistungen. Eben um die Festigung dieser Qualifikationen geht es in der Ausbildung an der Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln.

Online-Ausbildung zum Übersetzen im KI-Zeitalter

Welche Vorteile bringt eine Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) im KI-Zeitalter? Was wie vermittelt wird und warum sich der Lehrgang für alle Sprachtalente lohnt, darüber informiert die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln. Am Donnerstag, 15. Oktober 2026 um 17.30 Uhr lädt sie Interessierte zu einem Online-Infoabend ein und stellt ihre ein- bzw. zweijährige Online-Ausbildung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) vor.

Die Online-Sprachausbildungen gibt es für Englisch, Arabisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch und Polnisch. Die Kurse bereiten auf die staatliche Prüfung vor. Für den Online-Infoabend mit Schnupperunterricht ist eine Anmeldung auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/online-infoabend/ erforderlich.

Bequem von zu Hause aus auf die staatliche Prüfung vorbereiten

Die Vorbereitungskurse für die staatliche Prüfung Übersetzen finden als interaktive Live-Ausbildung online statt. Die Teilnehmenden lernen in kleinen Gruppen. Dabei werden sie intensiv von erfahrenen Fachdozenten (m/w/d) begleitet. Der Einstieg in die Ausbildung ist flexibel und in der Regel jeweils zum Monatsanfang möglich.

Die Online-Lehrgänge zum Übersetzer (m/w/d) eignen sich sowohl für sprachlich interessierte Quereinsteigende als auch für bereits qualifizierte oder berufserfahrene Fachleute für das Übersetzen und Dolmetschen, die einen staatlichen Abschluss anstreben bzw. benötigen. Ebenso angesprochen sind Absolventen (m/w/d) sprachwissenschaftlicher Studiengänge.

Kostenlose Schnupperstunde beim Infoabend

Interessierte können während des Online-Infoabends an einer Probestunde teilnehmen. So erhalten sie einen Einblick in den digitalen Unterricht mit Gruppenarbeit. Gleichzeitig können sie testen, ob ihnen das interaktive Online-Lernen mit persönlicher Betreuung zusagt.

Schulleitung stellt Ausbildungswege fürs Übersetzen im KI-Zeitalter vor

Zu Beginn des Infoabends informiert die Schulleitung über die verschiedenen Ausbildungswege sowie über Anmeldung, Inhalte, Fächer und die Vorbereitung auf die staatliche Prüfung. Neben den prüfungsrelevanten Inhalten zählen auch die Anwendung von Tools zur maschinellen Übersetzung sowie der kritische Umgang mit KI. Dabei geht es auch darum, wie die KI nützlich als Werkzeug eingesetzt, ihre Lösungen kritisch geprüft und überarbeitet werden. Denn die menschliche Fachkompetenz entscheidet, nicht das digitale Programm.

Die Online-Lehrgänge sind für Berufstätige konzipiert. Der Unterricht findet in der Regel wochentags an zwei bis drei Abenden sowie samstags morgens statt und umfasst insgesamt zehn Unterrichtsstunden in der Woche.

Regelmäßige Übungsklausuren und individuelles Feedback helfen den Teilnehmenden dabei, ihre Übersetzungskompetenz auszubauen und ihren Lernfortschritt zu verfolgen.

Zwei Ausbildungsmodelle fürs Übersetzen

Je nach Vorqualifikation stehen zwei Ausbildungsmodelle zur Verfügung. Die zweijährige Ausbildung richtet sich an Sprachbegabte, die bislang aber keine Berufserfahrung oder akademische Ausbildung im Übersetzen mitbringen. Voraussetzung sind gute Fremdsprachenkenntnisse sowie ein mittlerer Schulabschluss oder Abitur.

Die verkürzte einjährige Ausbildung wendet sich an Interessierte, die schon über Vorqualifikationen verfügen und sich beruflich für die staatliche Prüfung nachqualifizieren möchten. Das sind beispielsweise Personen, die ein Übersetzer-, Dolmetscher- oder Sprachstudium abgeschlossen haben, aber wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben eine staatliche Prüfung benötigen. Menschen mit drei Jahren oder mehr Berufspraxis (Vollzeit) im Übersetzen bzw. Dolmetschen können ebenfalls an der verkürzten Ausbildung teilnehmen.

Wie geht es weiter nach der Vorbereitung auf die staatliche Prüfung?

Nach erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungslehrgangs erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat sowie die erforderliche Bescheinigung für die Anmeldung zur externen staatlichen Prüfung. Die Prüfung selbst wird nicht an der Schule in Köln abgelegt, sondern bei einem staatlichen Prüfungsamt.

Zusätzliche Qualifikation: „Deutsche Rechtssprache“ in Online-Seminaren

Am Online-Infoabend stellt die Schulleitung zudem das Online-Seminar „Deutsche Rechtssprache“ vor. Der Lehrgang wird in zwei Online-Formaten angeboten:als Blockseminar freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr oder als Abendseminar montags bis donnerstags jeweils von 18 bis 19.30 Uhr.

Die Seminare sind für die Ermächtigung beziehungsweise Beeidigung bei Gerichten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen anerkannt. Sie können in den restlichen Bundesländern im Rahmen einer Einzelfallprüfung anerkannt werden.

Die nächsten Online-Seminare „Deutsche Rechtssprache“ starten im November und Januar 2027. Eine Teilnahme ist auch ohne abgeschlossene Übersetzungsausbildung möglich. Die Termine finden Interessierte auf der Homepage der Schule.

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de, https://www.dolmetscherschule-koeln.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Herr Florian R. Matern

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email : kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten (m/w/d) und Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule im Online-Kurs den Abschluss zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d) für verschiedene Fremdsprachen.

Zu den Partnerinstitutionen gehören u. a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).



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