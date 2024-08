Schulprojekt „Walddetektive“ startet deutschlandweit

Über 600 Schulklassen erhalten kostenlose Forschungsrucksäcke zur Erforschung der Wälder

Berlin/Frankfurt am Main (28.08.2024): Nach dem erfolgreichen Start des Schulprojekts „Walddetektive“ 2023 in Hessen wird das Projekt auf ganz Deutschland ausgeweitet. Über 600 Schulklassen erhalten im kommenden Schuljahr kostenlos speziell entwickelte Forschungsrucksäcke. Damit können sie die Wälder erforschen und die Natur hautnah erleben. Ziel des Projekts ist es, das Verständnis für das Ökosystem Wald zu vertiefen und Interesse für Naturwissenschaften zu wecken.

Das Projekt „Walddetektive“ ist eine gemeinsame Initiative der Deutschen Umweltstiftung und der KfW Stiftung.

Michael Golze, Projektleiter der Walddetektive, betont: „Das große Interesse der Lehrkräfte zeigt den hohen Bedarf an Natur- und Umweltschutzthemen im Unterricht. Über 1.000 Bewerbungen in nur wenigen Tagen sind ein klares Signal für den Bedarf an solchen Bildungsangeboten.“

Pia Puljanic von der KfW Stiftung unterstreicht: „Mit den Walddetektiven möchten wir Kindern die Möglichkeit geben, die Natur aktiv zu erforschen und früh ein Bewusstsein für den Umweltschutz zu entwickeln. Es ist uns ein großes Anliegen, die Naturverbundenheit der nächsten Generation zu stärken.“

Die Forschungsrucksäcke enthalten Lupen, Bestimmungsbücher, Probenbehälter und Materialien für Experimente, die speziell für den Einsatz im Wald entwickelt wurden. Diese Werkzeuge sollen es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, den Wald als lebendigen Lernraum zu entdecken und das Ökosystem in seiner ganzen Vielfalt zu verstehen.

Detaillierte Informationen sowie Lehr- und Lernmaterialien stehen auf der Plattform walddetektive.com zur Verfügung. Eine interaktive Karte zeigt alle teilnehmenden Schulen. Pressematerialien können Sie hier herunterladen.

Über die Deutsche Umweltstiftung

Die Deutsche Umweltstiftung wurde 1982 u. a. von Udo Simonis, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Günter Grass und Bernhard Grzimek gegründet. Getreu ihrem Motto „Hoffnung durch Handeln“ setzt sie sich für den Erhalt der natürlichen Lebensräume der Menschen, Tiere und Pflanzen ein. Die in Berlin ansässige Deutsche Umweltstiftung ist politisch und wirtschaftlich unabhängig und die größte deutsche Bürgerstiftung für den Umweltschutz.

Über die KfW Stiftung

Die KfW Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie wurde 2012 durch die Stifterin KfW Bankengruppe gegründet. Die KfW Stiftung behandelt die großen gesellschaftlich relevanten Transformationsthemen. Dies tut sie auf der Basis von drei Handlungsfeldern: Ökologie & Nachhaltigkeit, Wirtschaft & Gesellschaft sowie Kunst & Kultur – und vergibt Chancen an diejenigen, die die gesellschaftliche Transformation vorantreiben. So will sie den Wandel aktiv gestalten.

