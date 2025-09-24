SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf

Maßgeschneiderter Schlaf für Gesundheit und Wohlbefinden

SchlafTEQ, führender Anbieter für orthopädische Schlafsysteme in der DACH-Region, setzt neue Maßstäbe im Matratzenkauf. Mit über 25 Jahren Schlafforschung in Partnerschaft mit dem renommierten Institut Proschlaf in Salzburg bietet SchlafTEQ maßgeschneiderte Lösungen, die Gesundheit, Komfort und Nachhaltigkeit vereinen. Unter der medizinischen Leitung von Dr. Johannes Mayrhofer, Facharzt für Orthopädie, verwandelt das Unternehmen den Schlaf von Tausenden Kunden in Städten wie Wien, Basel und Kiel durch wissenschaftlich fundierte Beratung und innovative Technologie.

Einzigartiger Ansatz: Wissenschaft trifft auf Individualität

SchlafTEQ hebt sich durch seinen patentierten Liege-Simulator ab, der den Liegedruck präzise misst und ein individuelles Körperstützprofil erstellt. In 30-45-minütigen, kostenlosen Beratungen analysieren zertifizierte Schlafexperten Schlafposition, Körperproportionen und Beschwerden wie Rückenschmerzen. Der Simulator ermöglicht die Konfiguration eines Matratzenprototyps, der vor Ort getestet und angepasst wird – für eine perfekte Wirbelsäulenunterstützung. Studien zeigen: Personalisierte Matratzen verlängern Tiefschlafphasen um bis zu 30 % und reduzieren chronische Schmerzen um 40 %.

Hochwertige Produkte: Qualität, die hält

SchlafTEQ-Matratzen bestehen aus atmungsaktiven, hypoallergenen Materialien wie Kaltschaum, Naturlatex und Taschenfederkernen, zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Drei Level – Level 8 (ab 999 EUR), Level 20 (ab 1.299 EUR) und Level 24 (ab 1.599 EUR) – bieten bis zu 24 Zonen für maximale Anpassung. Partnermatratzen für Paare vereinen unterschiedliche Härtegrade ohne Mittelnaht. Mit einer Lebensdauer von bis zu 12 Jahren und der 100% Service-Garantie (kostenlose Anpassung bis 6 Monate nach Kauf) setzt SchlafTEQ auf Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit.

Präsenz und Service: Nah am Kunden

Mit Ergonomischen Liegezentren in Wien, Basel, Kiel und weiteren Städten ist SchlafTEQ in Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten. Kunden profitieren von ganzheitlicher Beratung zu Matratzen, Lattenrosten und Kopfkissen sowie flexiblen Terminen, buchbar über schlafteq.com. Die Nachhaltigkeit steht im Fokus: Materialien sind umweltfreundlich, und die modulare Bauweise ermöglicht Reparaturen statt Austausch.

Warum SchlafTEQ?

„Schlaf ist die Basis für Gesundheit und Energie. Unsere Mission ist es, niemandem falschen Schlaf zu lassen“, sagt Geschäftsführer Marvin Till. Ob für Seitenschläfer, Familien oder Allergiker: SchlafTEQ bietet Lösungen, die Leben verändern. Buchen Sie Ihren kostenlosen Termin und erleben Sie Schlaf neu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schlafteq

Herr Ilyas Merl

Welser Straße 42/H

4060 Leonding

Österreich

fon ..: +43/664/42 68 448

web ..: https://schlafteq.com/home

email : ilyas.merl@schlafteq.com

