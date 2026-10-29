Ratgeber mit Insider-Tipps für Schüleraustausch und Gap Year

Die Ratgeber Handbuch Fernweh und Handbuch Weltentdecker unterstützen junge Menschen bei der Planung ihres Auslandsaufenthalts – von High School über Au-pair bis Work & Travel.

MIt Handbuch Fernweh & Handbuch Weltentdecker das eigene Auslandsabenteuer planen

Ein Auslandsaufenthalt steht für viele junge Menschen für Abenteuer, Freiheit und Selbstständigkeit – und kann zugleich wertvolle Erfahrungen für den weiteren Bildungs- und Berufsweg bieten. Doch welches Land passt zu den eigenen Vorstellungen? Und welches Auslandsprogramm ist das richtige? Orientierung bieten die Ratgeber Handbuch Fernweh und Handbuch Weltentdecker aus dem Verlag weltweiser, die seit über 20 Jahren zu den etablierten Nachschlagewerken rund um Leben, Lernen und Arbeiten im Ausland zählen.

Ob High School in den USA, Au-pair in Irland, Freiwilligenarbeit in Südamerika oder Work & Travel in Australien – die Guides geben anschaulich und praxisnah einen Überblick über Programme, Länder und Organisationen. Sie liefern hilfreiche Tipps zu Vorbereitung und Finanzierung, unterstützen bei der Auswahl des passenden Angebots und bieten zahlreiche praktische Hinweise und Checklisten für die Planung.

Fundierter Überblick und Insidertipps

Beide Ratgeber zeichnen sich durch eine klare Struktur und viele nützliche Extras aus. Übersichtliche Preis-Leistungs-Tabellen ermöglichen den direkten Vergleich von Austauschorganisationen und Agenturen. Leser:innen erfahren Schritt für Schritt, welche Programme infrage kommen, worauf bei der Vorbereitung zu achten ist und wie sich ein Auslandsaufenthalt sinnvoll und gut informiert planen lässt.

Das Handbuch Fernweh richtet sich an Schüler:innen, die einen mehrmonatigen oder einjährigen Schulaufenthalt im Ausland planen. Das Handbuch Weltentdecker bietet Orientierung für alle, die nach der Schule, während der Ausbildung oder im Studium Auslandserfahrungen sammeln möchten – beispielsweise als Au-pair, Volunteer oder Backpacker.

Von Expert:innen gemacht – für alle, die in die Welt hinauswollen

Herausgeber ist der unabhängige Bildungsberatungsdienst und Verlag weltweiser, der junge Menschen bei der Planung von Auslandsaufenthalten begleitet. Neben den Ratgebern organisiert weltweiser jährlich mehr als 60 JugendBildungsmessen im deutschsprachigen Raum. Dort können sich Schüler:innen, junge Erwachsene und Eltern kostenfrei und persönlich bei Austauschorganisationen, Agenturen und unabhängigen Bildungsexpert:innen über Schüleraustausch, Gap Year und weitere Auslandsprogramme informieren.

Die Ratgeber sind im Buchhandel, versandkostenfrei direkt beim Verlag sowie auf den JugendBildungsmessen erhältlich. Weitere Informationen: weltweiser.de

Kurzbeschreibung

Die Ratgeber Handbuch Fernweh und Handbuch Weltentdecker unterstützen junge Menschen bei der Planung ihres Auslandsaufenthalts – von High School über Au-pair bis Work & Travel. Mit Tipps, Preis-Leistungs-Vergleichen, Checklisten und Erfahrungswissen bieten die Guides von weltweiser seit über 20 Jahren Orientierung für alle, die hinaus in die Welt wollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

weltweiser – Der unabhängige Bildungsberatungsdienst & Verlag

Herr Thomas Terbeck

Prinz-Albert-Straße 31

53113 Bonn

Deutschland

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email : presse@weltweiser.de

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

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