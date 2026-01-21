Online-Lehrgänge für Sprachen: Infoabend mit Schnupperunterricht am 5.2.2026

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln lädt zum digitalen Informationsabend am 5. Februar 2026 ein und stellt ihre Online-Ausbildungen für Sprachen und für das Übersetzen vor.

Im digitalen Infoabend für Sprachen und Übersetzen informiert die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln. Je nach Vorbildung können Sprachtalente sich in der ein- bzw. zweijährigen Online-Ausbildung in einer von sieben Sprachen auf die staatliche Prüfung zum Übersetzer (m/w/d) vorbereiten.

Am Donnerstag, 5. Februar 2026 lädt die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln um 17.30 Uhr zum digitalen Informationsabend mit kostenlosem Schnupperunterricht ein. Sie stellt die zwei Lehrgangsformate vor, die sie für sieben Fremdsprachen als Live-Online-Ausbildung anbietet. Das Online-Lehrgangsformat spricht sowohl sprachlich Interessierte als auch bereits qualifizierte bzw. berufserfahrene Sprachmittler (m/w/d) an. Eine Anmeldung zum Informationsabend auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/aktuelles/online-infoabend/ ist erforderlich für den Zugangslink.

Während des Online-Infoabends stellt die Schule zudem ihre dreiwöchigen Online-Kompaktseminare „Deutsche Rechtssprache“ vor. Das Zertifikat ist anerkannt für die Ermächtigung bzw. Beeidigung für Gerichte in NRW, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Neuerdings können sich Solo-Selbstständige Übersetzer und Dolmetscher (m/w/d) die Kosten für das Webinar „Deutsche Rechtssprache“ mit 90 Prozent durch das Förderprogramm „KOMPASS“ bezuschussen lassen.

Online-Lehrgänge Übersetzen in zwei Varianten

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln bietet zwei Varianten für ihre Online-Lehrgänge an: Zum einen die klassische zweijährige Ausbildung. Diese richtet sich an Sprachtalente ohne besondere Vorkenntnisse, aber mit Realschulabschluss oder Abitur, die sich zum Übersetzer (m/w/d) qualifizieren möchten. Zum anderen spricht die Schule mit dem verkürzten einjährigen Online-Kurs jene an, die sich wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben mit der staatlichen Prüfung zusätzlich qualifizieren möchten. Dazu zählen zum einen Personen, die bereits ein Übersetzer- oder Dolmetscherstudium oder Sprachstudium abgeschlossen haben. Oder zum anderen diejenigen, die schon über eine dreijährige Berufspraxis (Vollzeit) im Übersetzen bzw. Dolmetschen verfügen. Diese Gruppe nutzt die verkürzten Online-Lehrgänge, um sich intensiv auf die staatliche Prüfung vorzubereiten.

Bequem von zu Hause: Online-Vorbereitung auf die staatliche Prüfung zum Übersetzer (m/w/d)

Die Online-Lehrgänge sind berufsbegleitend und mit aktuellen Lerninhalten konzipiert. Daher ermöglicht die Schule eine flexible und ortsunabhängige Online-Ausbildung für künftige Übersetzende oder eine Nachqualifizierung für Berufserfahrene.

Zur Wahl stehen Englisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch und Französisch. Der Einstieg in den Online-Kurs ist in der Regel zum Ersten eines Monats möglich.

Sowohl die ein- als auch die zweijährigen Online-Lehrgänge dienen zur Vorbereitung auf die Externenprüfung zum staatlich geprüften Übersetzer (m/w/d). Die staatliche Prüfung wird nicht in Köln an der Schule abgelegt, sondern an einem der bundesweiten Prüfungsämter. In Kürze soll in den Online-Lehrgängen auch die Ausbildung zum staatlich geprüften Dolmetscher (m/w/d) integriert werden.

Online-Lehrgänge für Sprachen mit interaktivem Unterricht

Gegenüber einem klassischen Fernstudium, das einige als unpersönlich empfinden, findet an der Übersetzer- und Dolmetscherschule immer online in der Gruppe interaktiver Live-Unterricht mit qualifizierten Fachdozenten (m/w/d) statt. Somit können Kursteilnehmende flexibel und vor allem neben ihrem Beruf oder familiären Verpflichtungen von zu Hause aus intensiv in einer Gruppe lernen. Eine Teilnahme aus dem Ausland ist ebenfalls möglich.

Die Online-Lehrgänge finden live in der Regel zwei Mal in der Woche abends und einmal samstags statt bei zehn Schulstunden pro Woche. Sie orientieren sich an der beruflichen Praxis. Daher üben die Kursteilnehmenden in den Hauptfächern vor allem Übersetzen und Stegreifübersetzen von allgemeinen und wirtschaftlichen Texten. Wie auch in den staatlichen Prüfungen übersetzen sie aktuelle Texte von Deutsch in die Fremdsprache und andersherum.

Auch Übersetzen mit Künstlicher Intelligenz steht auf dem Stundenplan

Der Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) und anderen digitalen Übersetzungswerkzeugen ist ebenfalls wichtiger Bestandteil der Online-Vorbereitungskurse. Die Schule berücksichtigt die modernen technischen Anforderungen an Übersetzende und bereitet sprachmittelnde Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt vor. Des Weiteren stehen u.a. Lerneinheiten zur Terminologie der deutschen Rechtssprache, Grammatik, Politik, Landeskunde und VWL/BWL auf dem Stundenplan.

Anforderungen für Online-Lehrgänge zum Übersetzer (m/w/d)

Ob Teilnehmende die ein- oder zweijährige Online-Ausbildung absolvieren, entscheidet sich an ihrer akademischen Vorbildung oder Berufserfahrung als Übersetzer (m/w/d). Vor dem Kursstart findet daher eine interne Aufnahmeprüfung statt, in der die Sprachkenntnisse abfragt werden.

Mehr Informationen zu Inhalten und Kosten finden Interessierte auf https://www.dolmetscherschule-koeln.de/ausbildungen/uebersetzer-online/

Kontakt: Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln, Telefon: 0221/54687-4530, E-Mail: kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln

Frau Carly Tyson-Fendt

Vogelsanger Str. 295

50825 Köln

Deutschland

fon ..: 0221/54687-4530

web ..: https://www.dolmetscherschule-koeln.de/

email : kontakt@dolmetscherschule-koeln.de

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln gehört zum RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln, das seit über 50 Jahren im Bereich berufliche und studienbezogene Aus- und Weiterbildung tätig ist.

Die Übersetzer- und Dolmetscherschule bietet seit 2010 die Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) an. Bereits seit 2015 ermöglicht die Schule im Online-Kurs den Abschluss für staatlich geprüfte Übersetzer (m/w/d) für verschiedene Fremdsprachen.

Zu den Partnerinstitutionen gehören u.a. die Rheinische Hochschule Köln (RH) und die Rheinische Akademie Köln (RAK).

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Str. 7

50996 Köln

fon ..: 0221 9352940

email : mail@polgar-stuewe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.