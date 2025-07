Neue Forschungsergebnisse beleuchten erstmals die Innenwelt von Langzeitarbeitslosen

Neues Buch von Andreas Herteux gibt erstmals Einblick in Denken und Werte von Langzeitarbeitslosen – und fordert einen Paradigmenwechsel in Politik, Gesellschaft und Arbeitsmarkt.

Pressemitteilung

Neues Buch beleuchtet erstmals die Innenwelt von Langzeitarbeitslosen: Ein Paradigmenwechsel für Politik und Gesellschaft

Karbach, 11. Juli 2025 – Trotz jahrzehntelanger Bemühungen bleibt der nachhaltige Erfolg im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland aus. Ein neues Buch des Sozialforschers Andreas Herteux wirft nun einen bisher einzigartigen Blick hinter die Fassade einer Gruppe, die oft nur durch Statistiken betrachtet wird – und plädiert für einen grundlegenden Perspektivwechsel.

Unter dem Titel

„Langzeitarbeitslose mit multiplen Beeinträchtigungen – Wer sie sind. Was sie denken – und was sie beeinflusst. Wie mit ihnen umzugehen ist.“

(erscheint am 24. Juli 2025 im Erich von Werner Verlag, ISBN 978-3948621551)

analysiert Herteux die Denkweisen, Werte und Wahrnehmungen langzeitarbeitsloser Menschen – auf Basis innovativer empirischer Erhebungsmethoden im Rahmen des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderten Modellvorhabens rehapro. Dabei berücksichtigt er auch erstmals die Beeinflussung des Verhaltens durch digitale Welten – ein bislang vernachlässigter Aspekt in der Forschung.

Das zentrale Ergebnis: Die vermeintlich homogene Gruppe entpuppt sich als Mosaik unterschiedlichster Milieus mit individuellen Ressourcen, Bedürfnissen und Weltbildern. Herteux entwickelt eine neue Kategorisierung, die zeigt, warum klassische Maßnahmen oft scheitern – und was stattdessen nötig wäre.

Warum dieses Buch gerade jetzt relevant ist:

– Bürgergeld-Debatten und gesellschaftliche Polarisierung

– Fachkräftemangel und ungenutzte Potenziale

– Digitale Prägungen und sich wandelnde Lebenswelten

– Notwendigkeit eines neuen Verständnisses von Normalität und Arbeit

„Wir analysieren oft das Können, aber nicht das Wollen – und verstehen dadurch die Menschen nicht“, so der Autor. Sein Appell: Weg von Normdenken und Standardmaßnahmen – hin zu einem ganzheitlichen, akzeptierenden Blick auf Lebensrealitäten, die nicht mehr dem klassischen Bild von „Normalität“ folgen.

Für Medienvertreter

Journalistinnen und Journalisten, die über Sozialpolitik, Arbeit, Bildung oder Gesellschaft schreiben, erhalten auf Wunsch:

– Rezensionsexemplare (Print oder E-Book; Auslieferung ab der 2. Juliwoche)

– Interviewtermine mit dem Autor

– Exklusive Vorab-Auszüge

Kontakt: info@erichvonwernerverlag.de

Website: www.erichvonwernerverlag.de

Über den Autor:

Andreas Herteux leitete das BMAS-geförderte Modellprojekt LEILArehaktiv im Rahmen von rehapro und ist bekannt für die Verbindung wissenschaftlicher Tiefe mit praktischer Umsetzbarkeit. Seine Arbeiten wurden u. a. in der Frankfurter Rundschau und bei Focus Online veröffentlicht.

Verlag:

Erich von Werner Verlag

Birkenfelder Straße 3

97842 Karbach

E-Mail: info@erichvonwernerverlag.de

www.erichvonwernerverlag.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erich von Werner Verlag

Herr Thomas Müller

Birkenfelder Straße 3

97842 Karbach

Deutschland

fon ..: 000

web ..: https://www.erichvonwernerverlag.de

email : info@erichvonwernerverlag.de

Der Erich von Werner Verlag ist ein deutscher Verlag mit Schwerpunkt auf dem Fach- und Sachbuchbereich.

Pressekontakt:

Erich von Werner Verlag

Herr Thomas Müller

Birkenfelder Straße 3

97842 Karbach

fon ..: 000

email : info@erichvonwernerverlag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.