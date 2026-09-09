Neue Fachbuchreihe „Professionelle Fußpflege“: 5 Lehrbücher und Lösungshefte für Ausbildung und Praxis

5-bändige Fachbuchreihe „Professionelle Fußpflege – Lehrbuch für Ausbildung und Praxis“ von Beauty Academy International Schools Limited

Die neue 5-bändige Fachbuchreihe „Professionelle Fußpflege – Lehrbuch für Ausbildung und Praxis“ von Beauty Academy International Schools Limited begleitet angehende und praktizierende Fußpflegerinnen und Fußpfleger von den fachlichen Grundlagen bis zur Prüfungsvorbereitung. Zu jedem Band ist ein ergänzendes Lösungsheft erhältlich.

Neue 5-bändige Fachbuchreihe „Professionelle Fußpflege“ verbindet Fachwissen, Praxis und Prüfungsvorbereitung

Leibnitz, Österreich, September 2026 – Mit der neuen Fachbuchreihe „Professionelle Fußpflege – Lehrbuch für Ausbildung und Praxis“ veröffentlicht Günther Zweidik ein fünf Bände umfassendes Lern- und Nachschlagewerk für die professionelle Fußpflege.

Die Reihe richtet sich insbesondere an Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Fußpflegeausbildung, angehende Fußpflegerinnen und Fußpfleger sowie an Fachkräfte, die ihr Wissen auffrischen, vertiefen oder gezielt nachschlagen möchten.

Von den Grundlagen der professionellen Fußpflege über Anatomie, Haut und Nägel bis hin zu Fußfehlstellungen, Erkrankungen, Instrumentenkunde, Behandlungstechniken, Wirkstoffen und professioneller Praxis führt die Buchreihe systematisch durch zentrale Themenbereiche der Fußpflege.

Der fünfte Band stellt schließlich das Lernen, die Anwendung des erworbenen Wissens und die gezielte Prüfungsvorbereitung in den Mittelpunkt.

Fünf Fachbücher – systematisch aufeinander aufgebaut

Die Fachbuchreihe besteht aus fünf thematisch gegliederten Bänden:

Band 1 – Grundlagen, Haut und Nagel

Grundlagen der professionellen Fußpflege, menschlicher Körper, Anatomie des Fußes, Haut und Hautveränderungen sowie Nägel und Nagelveränderungen.

Band 2 – Fußfehlstellungen, Erkrankungen und Risikofuß

Fußfehlstellungen und Belastungsveränderungen, Erkrankungen mit besonderer Bedeutung für die Fußpflege sowie Hygiene und Sicherheit.

Band 3 – Instrumente, Behandlung und spezielle Arbeitstechniken

Instrumenten-, Geräte- und Materialkunde, professionelle Fußpflegebehandlung sowie spezielle Arbeitstechniken.

Band 4 – Wirkstoffe, Sicherheit und professionelle Praxis

Wirkstoffe und Pflegeprodukte, Fehlervermeidung und sicheres Arbeiten sowie Kundenberatung und professionelle Praxis.

Band 5 – Lernen, Prüfung und Praxiswissen

Fallbeispiele aus der Fußpflegepraxis, Erkennen und Einordnen von Haut- und Nagelbildern, Planung von Behandlungsabläufen, typische Prüfungsfragen, Wissenschecks, Praxisaufgaben und Musterfälle für die Abschlussprüfung.

Band 5 enthält darüber hinaus einen umfangreichen Anhang mit Fachbegriffen von A-Z, Hygiene-Checkliste, Anamnesebogen, Behandlungsdokumentation, Arbeitsplatz-Checkliste, einer Übersicht häufiger Haut- und Nagelveränderungen, Lernkarten und Wiederholungsfragen sowie einem Sachregister.

Ergänzende Lösungshefte für alle fünf Bände

Ein besonderes Element des Gesamtkonzepts sind die fünf ergänzenden Lösungshefte.

Zu jedem Band der Fachbuchreihe steht ein eigenes Lösungsheft mit den Antworten zu den Lernkontrollen zur Verfügung. Lernende können damit ihre erarbeiteten Antworten selbstständig überprüfen, Wissenslücken erkennen und einzelne Themenbereiche gezielt wiederholen.

Die Lösungshefte folgen der Struktur der jeweiligen Lehrbuchbände und ermöglichen dadurch eine direkte Zuordnung der Lösungen zu den entsprechenden Lernkontrollen.

Fachbücher und Lösungshefte bilden gemeinsam ein durchgängiges Lernsystem:

Wissen erarbeiten – Verständnis überprüfen – Antworten kontrollieren – Inhalte wiederholen – auf die Prüfung vorbereiten.

Für Ausbildung, Selbststudium und berufliche Praxis

Die Reihe wurde so aufgebaut, dass sie sowohl während einer Fußpflegeausbildung als auch beim selbstständigen Lernen eingesetzt werden kann.

Neben der Vermittlung theoretischer Grundlagen spielt die Übertragung des Fachwissens auf die praktische Arbeit eine wesentliche Rolle. Lernkontrollen, Praxisbezüge und die ergänzenden Lösungshefte unterstützen dabei, Inhalte nicht nur zu lesen, sondern das erworbene Wissen regelmäßig zu überprüfen und zu festigen.

Damit eignet sich die Reihe unter anderem für die Fußpflegeausbildung, Prüfungsvorbereitung, Wiederholung von Fachwissen und als Nachschlagewerk für die professionelle Praxis.

Fachbücher und Lösungshefte als Taschenbuch und E-Book

Alle fünf Fachbücher der Reihe „Professionelle Fußpflege – Lehrbuch für Ausbildung und Praxis“ sowie die fünf dazugehörigen Lösungshefte erscheinen in der 1. Auflage 2026.

Die Bücher sind als Taschenbuch beziehungsweise E-Book über Amazon erhältlich.

Weitere Informationen zur kompletten Buchreihe, zu den einzelnen Bänden und zu den ergänzenden Lösungsheften finden Interessierte auf der Fachbuchseite der Beauty Academy International Schools Limited:

Fachbücher „Professionelle Fußpflege“ – Beauty Academy

Alle 5 Bände und Lösungshefte sind als Taschenbuch und E-Book bei Amazon erhältlich!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beauty Academy International Schools Limited

Herr Günther Zweidik

Augasse 17

8430 Leibnitz

Österreich

fon ..: +436803328198

web ..: https://www.beauty-ausbildung.at/

email : office@beauty-ausbildung.at

Beauty Academy in Leibnitz und Wien ist eine österreichische Beauty-Akademie für staatlich anerkannte Aus- und Weiterbildungen in Kosmetik, Fußpflege, Nageldesign und Visagistik. Mitglied der österreichischen gewerblichen Bildungsanbieter (WKO).

Staatlich anerkannte Aus- und Weiterbildungen, flexible Fernstudien und fundierte Diplomlehrgänge für Wien, Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Südtirol, Ungarn, Slowenien

Die Ausbildungen werden als Präsenzlehrgänge sowie als flexible Fernstudien angeboten und richten sich an Ein- und Quereinsteiger:innen sowie Berufstätige.

Pressekontakt:

Beauty Academy International Schools Limited

Herr Günther Zweidik

Augasse 17

8430 Leibnitz

fon ..: +436803328198

email : office@beauty-ausbildung.at

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