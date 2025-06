Die Nasenchirurgie in Österreich umfasst sowohl ästhetische als auch funktionelle Eingriffe an der Nase.

Ziel ist es, Form und Funktion der Nase zu verbessern – sei es aus medizinischen Gründen, etwa bei Atembeschwerden durch eine schiefe Nasenscheidewand, oder aus ästhetischen Motiven. Die Operationen werden in der Regel von Fachärztinnen und Fachärzten für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Plastische Chirurgie oder Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie durchgeführt.

Auch die Korrektur von Nasenhöckern, Schiefnasen oder die Wiederherstellung nach Verletzungen sind typische Anwendungsgebiete. Nach der Operation sind meist einige Tage Schonung sowie eine kurze Tragezeit einer Nasenschiene notwendig. Die Heilung verläuft schrittweise, und das endgültige Ergebnis ist oft erst nach mehreren Monaten sichtbar. Die Kosten für funktionelle Eingriffe werden in vielen Fällen von den Krankenkassen übernommen, während ästhetische Operationen in der Regel privat zu bezahlen sind. Dank umfassender Aufklärung, erfahrener Chirurginnen und Chirurgen sowie modernster Verfahren zählt die Nasenchirurgie in Österreich zu den etablierten und sicheren medizinischen Leistungen – mit hohen Zufriedenheitsraten bei den Patientinnen und Patienten.

