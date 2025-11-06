Nachhaltige Lernräume – Neuland setzt Standards für Universitäten und Bildungseinrichtungen

Neuland ist der ideale Partner für Universitäten, Privathochschulen, Schulen und Kindergärten, die Wert auf Qualität, Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeitund Wirtschaftlichkeit legen.

Fulda, November 2025

Wissen zu vermitteln bedeutet Verantwortung zu übernehmen – für Menschen, Inhalte und die Umwelt. Genau diesem Anspruch folgt Neuland GmbH & Co. KG, der deutsche Premiumhersteller für Workshop-, Seminar- und Konferenzbedarf. Mit seinen langlebigen, ressourcenschonenden Produkten ist Neuland der ideale Partner für Universitäten, Hochschulen, Privatschulen und Kindergärten, die auf Qualität, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit setzen.

Nachhaltigkeit trifft Bildung

Neuland steht seit über 50 Jahren für „Made in Germany“ – und für eine Haltung: weg von Wegwerfprodukten, hin zu durchdachten, wiederbefüllbaren Werkzeugen für nachhaltiges Lernen und Lehren.

Ob Flipcharts, Pinboards, Whiteboards oder Marker – jedes Produkt ist so konzipiert, dass es reparierbar, nachfüllbar und auf Dauer nutzbar ist. Das macht Neuland nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv für Bildungseinrichtungen, die langfristig denken.

_“Unsere Produkte sind nicht nur Werkzeuge, sie sind ein Statement: Für Qualität, Verantwortung und Freude am Lernen,“ _sagt Marc Schulze, Geschäftsführer der Neuland GmbH & Co. KG.

_“Gerade im Bildungsbereich sehen wir, wie sehr nachhaltige Materialien das Bewusstsein schärfen – bei Lehrenden wie Lernenden.“_

Lernumgebungen, die inspirieren

Von Universitäten über pädagogische Hochschulen bis hin zu privaten Kindergärten – überall, wo Wissen geteilt wird, kommt es auf das richtige Umfeld an. Neuland-Produkte schaffen Räume, die Kreativität, Kommunikation und Kollaboration fördern.

Durch ihre durchdachte Ergonomie, klare Designs und modulare Bauweise lassen sich Räume flexibel gestalten – ob im Seminar, im Forschungslabor oder im Co-Working-Bereich.

Mit Produktlinien wie den RECO-Pinboards, nachfüllbaren Neuland Markern oder den faltbaren LW-Boards bietet Neuland intelligente Lösungen, die in puncto Nachhaltigkeit und Qualität Maßstäbe setzen.

Zukunftsorientierte Partnerschaften

Immer mehr Hochschulen und Universitäten entscheiden sich bewusst für Neuland-Produkte. Dabei geht es nicht nur um Ausstattung, sondern um Haltung:

Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Ressourcenschonung sind Werte, die sich in den Bildungseinrichtungen widerspiegeln sollen – und in der Zusammenarbeit mit Neuland gelebt werden.

Neuland unterstützt Universitäten, Akademien und Bildungsträger dabei, Lernräume nachhaltig zu gestalten – von der ersten Planung bis zur individuellen Ausstattung.

Über Neuland

Die Neuland GmbH & Co. KG mit Sitz in Fulda ist seit 1968 führender Hersteller von hochwertigen Workshop- und Seminarwerkzeugen „Made in Germany“. Das Familienunternehmen steht für nachhaltige Produktentwicklung, kompromisslose Qualität und Innovation. Neuland ist Partner zahlreicher Bildungsinstitutionen und Trainerverbände in Europa und weltweit.

Pressekontakt:

Neuland GmbH & Co. KG

Karin Gutmann

Tel: +49 (0)665 9 88 0

E-Mail: info@neuland.com

Web: www.neuland.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nachrichtenredaktion.de

Beate Miral

Kardinal-von Galen Strasse 28E

55127 Mainz

Deutschland

fon ..: 0613124555545

web ..: https://www.x84.de

email : info@nachrichtenredaktion.de

Die Neuland GmbH & Co. KG ist seit über 50 Jahren der führende Qualitätshersteller für Moderations- und Workshop-Tools – von Pinnwänden, Whiteboards und Tafeln bis hin zu nachfüllbaren Markern und Moderationskarten. Mit dem Qualitätsversprechen „Made in Germany“ setzt Neuland auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und innovative Lösungen, die Kommunikation sichtbar machen. Kunden weltweit – von Trainern und Coaches über große und kleine Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Hotels – vertrauen auf Neuland als Partner für professionelle Zusammenarbeit. Neu Methoden wie Facilitape stärken die Thought Leadership von Neuland.

Pressekontakt:

Neuland GmbH & Co. KG

Frau Karin Gutmann

Am Kreuzacker 7

36124 Eichenzell

fon ..: 06659880

email : info@neuland.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.