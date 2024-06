mpmX erneut als eine der führenden Process-Mining-Plattformen durch Gartner ausgezeichnet

Im Mai 2024 wurde die Lösung mpmX von MEHRWERK erneut durch das Marktforschungsunternehmen „Gartner“ als eine der führenden Process-Mining-Plattformen ausgezeichnet.

MEHRWERK mit mpmX als Leader im Gartner Magic Quadrant for Process Mining Platforms anerkannt

Die MEHRWERK GmbH (mpmX), ein aufstrebender Anbieter im Bereich der Process-Mining-Technologie, freut sich bekanntzugeben, dass sie im Mai 2024 erneut vom Marktforschungsunternehmen Gartner als eine der führenden Process-Mining-Plattformen im Magic Quadrant ausgezeichnet wurden. Diese Anerkennung bestätigt einmal mehr die Position von mpmX im Bereich der Prozessanalyse und -optimierung.

Erneute Anerkennung durch Gartner

Die erneute Auszeichnung im Gartner Magic Quadrant unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen und Innovationen von mpmX. Die Platzierung basiert auf einer umfassenden Bewertung von Visionen und der Umsetzungsfähigkeit verschiedener Anbieter, bei denen mpmX durch hervorragende Ergebnisse überzeugen konnte. Diese Auszeichnung zeigt, dass mpmX sowohl bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien als auch bei der Implementierung ihrer Lösung im Bereich Process Mining den Zahn der Zeit trifft.

Innovative Technologie und Kundenfokus

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und den unermüdlichen Fokus auf die Bedürfnisse seiner Kunden hat MEHRWERK mit mpmX eine Plattform geschaffen, die nicht nur leistungsstark, sondern auch benutzerfreundlich ist. Mit fortschrittlichen Funktionen zur Prozessvisualisierung, tiefgreifenden Analysen und einer intuitiven Benutzeroberfläche unterstützt mpmX dabei, die Prozesslandschaft von Unternehmen effizienter zu gestalten und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Die ständige Weiterentwicklung der Plattform unterstreicht das Engagement von mpmX, seinen Kunden die bestmöglichen Werkzeuge zur Prozessoptimierung zur Verfügung zu stellen.

Strategische Bedeutung von Process Mining

Die Bedeutung von Process Mining kann in der heutigen Geschäftswelt nicht hoch genug eingeschätzt werden. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Prozesse ständig zu optimieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Process Mining ermöglicht es, diese Prozesse detailliert zu analysieren, ineffiziente Abläufe zu identifizieren und gezielte Verbesserungen vorzunehmen. Die MEHRWERK GmbH bietet mit mpmX eine Plattform, die nicht nur umfassende Analysen ermöglicht, sondern auch die Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen unterstützt.

Zukunftsorientierte Ausrichtung

Mit der erneuten Anerkennung durch Gartner als eine der führenden Process-Mining-Plattformen bestätigt mpmX seine strategische Ausrichtung und Visionen für die Zukunft. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform und die Anpassung an die sich ständig verändernden Marktanforderungen sind zentrale Bestandteile der Unternehmensstrategie.

Besuchen Sie die Produkt-Website für weitere Informationen und bleiben Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden: https://mpmx.com/process-mining/.

Gartner Disclaimer

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner, Magic Quadrant for Process Mining Platforms, Marc Kerremans, David Sugden, Nick Duffy, 29. April 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

MEHRWERK (mpmX) ist ein Anbieter von modernen Lösungen für das Geschäftsprozessmanagement und Business Intelligence. Mit Sitz in Karlsruhe bietet das Unternehmen intelligente Technologien und maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Effizienz zu steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Es hat es sich zum Ziel gesetzt, durch fortschrittliche Technologien und erstklassigen Kundenservice nachhaltigen Erfolg für seine Kunden zu gewährleisten und sie auf ihrem Weg zur Industrie 4.0 zu begleiten.

