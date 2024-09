Institut EWI ebnet Frauen den Weg in den Arbeitsmarkt – mit flexiblen Bildungswegen

Das Institut EWI hat ein klares Ziel: Frauen auf ihrem Weg zurück in den Beruf oder bei einer beruflichen Neuorientierung zu unterstützen.

Viele Frauen stehen vor der Herausforderung, sich beruflich neu zu orientieren. Oft fehlen jedoch die passenden Bildungsangebote, die sich mit einem familiären Alltag oder anderen Verpflichtungen vereinbaren lassen. Das Institut EWI setzt genau an diesem Punkt an und bietet flexible Lernformate und praxisnahe Ausbildungen, die sich individuell an die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen anpassen.

Bildung nach Maß: Flexibel und praxisnah

Das Institut EWI hat ein klares Ziel: Frauen auf ihrem Weg zurück in den Beruf oder bei einer beruflichen Neuorientierung zu unterstützen. Mit einem breit gefächerten Kursangebot und flexiblen Lernmethoden schafft das Institut Raum für Weiterbildung, die sich mit den verschiedenen Lebensrealitäten der Frauen vereinbaren lässt. Ob online oder in Präsenz – das EWI ermöglicht es den Teilnehmerinnen, ihre Weiterbildung in den Alltag zu integrieren.

„Uns ist es wichtig, dass unsere Bildungsangebote nicht nur theoretisch fundiert sind, sondern auch direkt in der Praxis anwendbar“, erklärt Elfriede Hilpert, die Leiterin des Institutes EWI. Der enge Austausch mit Unternehmen sorgt dafür, dass die vermittelten Inhalte den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen.

Praxiserfahrung und direkte Anwendung

Ein besonderer Fokus liegt auf der praxisnahen Ausbildung. Frauen erhalten nicht nur theoretisches Wissen, sondern lernen, wie sie dieses direkt in der Arbeitswelt umsetzen können. Das Institut kooperiert mit verschiedenen Branchen und Unternehmen, um sicherzustellen, dass die Absolventinnen optimal auf ihren neuen beruflichen Weg vorbereitet sind.

Vor allem in den Bereichen IT und Digitalisierung bietet das Institut zukunftsorientierte Ausbildungen an, die den Teilnehmerinnen den Zugang zu gefragten Berufen ermöglichen. Das Institut trägt so zu einer wachsenden Diversität in der Arbeitswelt bei.

Persönliche Unterstützung für nachhaltigen Erfolg

Eine Besonderheit des Instituts EWI ist die individuelle Betreuung der Teilnehmerinnen. Neben den Kursen steht das Team den Frauen auch darüber hinaus beratend zur Seite. Ziel ist es, nicht nur Bildung zu vermitteln, sondern den Weg in den Arbeitsmarkt aktiv zu begleiten. Viele Teilnehmerinnen berichten von einer wertvollen Unterstützung, die ihnen geholfen hat, Selbstvertrauen zu gewinnen und beruflich neu durchzustarten.

Bildung für alle zugänglich machen

Das Institut verfolgt konsequent das Ziel, Bildung zugänglicher zu gestalten. Gerade Frauen, die aufgrund familiärer Verpflichtungen oder anderer Lebensumstände eine berufliche Pause eingelegt haben, finden hier die Möglichkeit, sich neu zu qualifizieren. Flexibilität und individuelle Förderung sind dabei entscheidende Faktoren, die den Erfolg dieser Bildungsangebote ausmachen.

Das Institut EWI zeigt, dass Bildung für alle zugänglich sein kann, unabhängig von Alter, Lebenssituation oder bisheriger Ausbildung. Weitere Informationen zu den Programmen und Kursen des Instituts sind auf der Website des Instituts EWI zu finden.

Mit einem praxisorientierten Ansatz und individueller Unterstützung eröffnet das Institut EWI Frauen neue berufliche Perspektiven. So leistet es einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Chancengleichheit und beruflicher Unabhängigkeit.

