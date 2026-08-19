Informationsqualität wird im Zeitalter generativer KI zum Wettbewerbsfaktor

Generative KI verändert die Anforderungen an digitale Inhalte. Warum Informationsqualität zunehmend über die Sichtbarkeit von Unternehmen in Suchmaschinen und KI-Systemen entscheidet.

Systeme wie ChatGPT, Google AI Overviews, Gemini oder Perplexity zeigen nicht mehr nur klassische Suchergebnisse an, sondern liefern direkt formulierte Antworten. Für Unternehmen bedeutet das: Digitale Sichtbarkeit hängt nicht mehr allein von guten Platzierungen in Suchmaschinen ab. Zunehmend entscheidet auch die Qualität der bereitgestellten Informationen darüber, ob Inhalte von generativen KI-Systemen aufgegriffen und für Antworten herangezogen werden.

Informationsqualität gewinnt an strategischer Bedeutung

Mit der Verbreitung generativer KI steigen die Anforderungen an digitale Inhalte. Diese müssen fachlich korrekt, aktuell und nachvollziehbar sein. Gleichzeitig gewinnen eine klare Struktur, eine verständliche Sprache sowie eine konsequente Ausrichtung auf die tatsächlichen Informationsbedürfnisse der Zielgruppe an Bedeutung.

„Unternehmen sollten Content heute nicht mehr ausschließlich unter SEO-Gesichtspunkten betrachten“, erklärt Christos Farakos, Gründer der AKDMM – Akademie für Digitales Marketing Management. „Informationsqualität entwickelt sich zunehmend zu einem Wettbewerbsfaktor. Wer relevante Fragen verständlich beantwortet, nachvollziehbare Informationen bereitstellt und echten Mehrwert bietet, verbessert nicht nur die Nutzererfahrung, sondern erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit, in Suchmaschinen und generativen KI-Systemen sichtbar zu werden.“

GEO erweitert die klassische Suchmaschinenoptimierung

Die zunehmende Bedeutung generativer KI bedeutet nicht das Ende der Suchmaschinenoptimierung. Vielmehr erweitert Generative Engine Optimization (GEO) bestehende SEO-Strategien um neue Anforderungen, die durch KI-gestützte Such- und Antwortsysteme entstehen.

Im Mittelpunkt stehen dabei hochwertige Informationen, eine nachvollziehbare Struktur, fachliche Expertise, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit. Ziel ist es, Inhalte so aufzubereiten, dass sie für Menschen verständlich sind und von generativen KI-Systemen leicht interpretiert sowie als relevante Informationsquelle genutzt werden können.

„SEO bleibt unverzichtbar“, so Farakos. „Doch künftig reicht es nicht mehr aus, Inhalte ausschließlich für Suchmaschinen zu optimieren. Unternehmen müssen Informationen bereitstellen, die sowohl Menschen überzeugen als auch von KI-Systemen als verlässliche Quelle genutzt werden können.“

Whitepaper zur digitalen Sichtbarkeit

Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf Unternehmen hat und welche strategischen Handlungsfelder sich daraus ergeben, erläutert die AKDMM im kostenlosen Whitepaper „Digitale Sichtbarkeit im Zeitalter generativer KI: Wie GEO die Suchmaschinenoptimierung strategisch erweitert und Unternehmen auf die nächste Generation der Suche vorbereitet“.

Das Whitepaper kann kostenlos über die Website der AKDMM angefordert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AKDMM – Akademie für Digitales Marketing Management

Herr Christos Farakos

Recklinghäuser Str. 210

45701 Herten

Deutschland

fon ..: 02365-8725609

fax ..: 02365-8725609

web ..: https://www.akdmm.com/

email : info@akdmm.com

Die AKDMM – Akademie für Digital Marketing Management ist ein Anbieter berufsbegleitender Online-Weiterbildungen im digitalen Marketing. Das Bildungsangebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte sowie Unternehmen, die ihre Kompetenzen in Bereichen wie Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing und weiteren Disziplinen des digitalen Marketings gezielt ausbauen möchten. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Fachinhalte, ein hoher Praxisbezug und die direkte Anwendbarkeit des erworbenen Wissens im beruflichen Alltag.

Pressekontakt:

AKDMM – Akademie für Digitales Marketing Management

Herr Christos Farakos

Recklinghäuser Str. 210

45701 Herten

fon ..: 02365-8725609

email : christos.farakos@akdmm.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.