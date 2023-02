Nach Kanada im August: Etwa 2.500 überwiegend 15-16-jährige Schüler aus Deutschland werden diesen Spätsommer dorthin abfliegen.

Lohmar, 03.02.2023 – Nach Kanada im August: Etwa 2.500 überwiegend 15-16-jährige Schüler aus Deutschland werden diesen Spätsommer dorthin abfliegen. Kanada ist das zweitbeliebteste Zielland, um im Ausland für ein halbes oder ganzes Schuljahr die Schule zu besuchen. Die für sie passende Schule können die Schüler aus über 200 Schulbezirken aussuchen und sich bewerben, meistens für das 10. oder 11. Schuljahr.

„Kanada“ ist höchstwahrscheinlich aus der Sprache der Sankt-Lorenz-Irokesen abgeleitet und bedeutet „Dorf“ oder „Siedlung“, dabei ist das Land fast so groß wie Europa. Den „High School Spirit“ und die fantastische Natur in Kanada wünschen sich die Schüler: Rocky Mountains oder Niagara-Fälle locken zu Recht. Zwar verbringen Schüler ihren Tag an der High School, aber am Wochenende sind kurze Ausflüge möglich. Gutes Englisch – oder Französisch – sowie eine positive Schulerfahrung sollen dazukommen.

Bevor es ins Flugzeug geht, heißt es, bewerben, Platzierung an der gewählten High School, Schulgeld, Gastfamilienzuwendung, Versicherung, eine intensive Vorbereitung und 12.000 Euro oder mehr für 5 bis 10 Monate Schulbesuch in Kanada investieren. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen Austauschprogrammen, denn es wird eine Menge geboten.

Was gefällt deutschen Schülern so gut an der kanadische Schule?

Lernen macht Spaß, etwa 30 Schulstunden pro Woche in der 10. Klasse. Die kanadische High School ist eine Gesamtschule und bietet eine breite Palette an Kursen, vergleichbar mit den Schulfächern in Deutschland, plus Kunst, Musik, Handwerk, Berufsorientierung, Outdoor Education, First Nation Studies und einiges mehr.

In kanadischen Schulen gibt es eine stärkere Konzentration auf frühe Lese- und mathematische Fähigkeiten, ein breiteres Spektrum an Unterrichtsstilen und ein größeres Engagement der Schulen für die Förderung des akademischen Erfolgs. Darüber hinaus haben die Schulen auch mehr Erfolg darin, Eltern und Erziehungsberechtigte in das Bildungssystem einzubinden, sodass sie ihre Kinder unterstützen und motivieren können.

Folglich schnitten die kanadischen Schüler beim weltweit durchgeführten PISA-Test besser ab als deutsche und belegten Platz 6 vor Deutschland auf Platz 20. Vielleicht liegt das auch an der freundlichen und weniger formalen Lernumgebung, die Austauschschüler aus Deutschland besonders hervorheben, nachdem sie die High School in Kanada kennenlernen konnten.

Kanadischer High School Spirit

Wenn die „Thunderbirds“ oder „Spartans“ in Athletikwettkämpfen von der gesamten Schule angefeuert werden, oder eine große Theaterproduktion erarbeitet wird, erleben die internationalen Gastschüler hautnah, was ein lebendiges und aktives Schulleben bedeutet, das sich auf Sport, Kunst, Kultur und Gemeinschaft konzentriert.

Schulclubs wie Debattieren, Film, Journalismus und Computerkurse, Collegevorbereitung, Sport, Kunst, Musik, damit sind die Nachmittage gefüllt. Freundschaften entstehen und neue Hobbies werden ausprobiert. Hier und durch das Leben in einer Gastfamilie lernen Austauschschüler viele neue Seiten an sich kennen.

Aus einer Schulzeit in Kanada nehmen sie für ihr restliches Leben eine Menge mit, wie verschiedene Forschungsarbeiten übereinstimmend belegen:

* ein neues Land und eine neue Kultur erleben, ein erweitertes Weltbild bekommen,

* die interkulturelle Kompetenz sensibilisieren – Kanada als Einwanderungsland mit Indien, China und den Philippinen als stärksten Herkunftsländern, macht dies hautnah erfahrbar,

* ein verbessertes Selbstwertgefühl und eine erhöhte Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu stellen,

* die Bereitschaft, neue Ideen und Erfahrungen zu akzeptieren und zu schätzen,

* Sprachsicherheit und soziale Kompetenz werden gestärkt.

Schüler können noch ihren Platz in Kanada sichern und bei einem Online Infoabend am 07.02.2023 die Kanadaexperten bei international Experience e.V. kennenlernen. Carina Boristowski und ihre Kollegen besitzen sehr gute Beziehungen zu vielen Schulbezirken und sind erfahren, interessierte Schüler und Eltern zu beraten und zu betreuen.

International Experience e.V. Kurzprofil

International Experience e.V. berät und begleitet Schüler und Familien für ein Auslandsjahr in 13 Ländern. Die Mitarbeiter von iE e.V. besitzen spezifische Erfahrungen. Mit Kollegen vor Ort und engen Beziehungen zu Schulen, intensiver Vorbereitung, durchgehender Erreichbarkeit und einem maßgeschneiderten Onlinetool gewährleisten sie alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Auslandsjahr. Überschüsse von iE e.V. werden an ausgewählte bedürftige Teilnehmer weitergegeben.

Ca. 700 deutsche Austauschschüler gehen jedes Jahr mit iE e.V. ins Ausland, und zwar nach USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Südafrika, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Irland, Costa Rica, Chile, Argentinien.

8.724 Gastfamilien und 10.349 Schüler wurden bislang über international Experience e.V. betreut (die Differenz kommt durch Internatsaufenthalte zustande).

Im zweitägigen Vorbereitungsseminar in Deutschland werden die Schüler intensiv vorbereitet, eine Elternsession schließt sich an.

iE e.V. ist vom Dt. Institut für Servicequalität geprüft sowie Specialist für Kanada, Australien, Neuseeland.

Ein eigenes Team in den USA und die dortige Akkreditierung als Advisor beim CSIET Council on Standards for Educational Travel gewährleisten im beliebtesten Zielland eine exzellente Betreuung.

Gegründet 2000, 200 Mitarbeiter in sechs eigenen iE e.V. Repräsentanzen weltweit.

Weitere Informationen zu international Experience e.V. auf

Schüleraustausch weltweit – seit 20 Jahren! – international EXPERIENCE (international-experience.net)

