IBB setzt im Pride Month ein Zeichen für Vielfalt und Offenheit

Vielfalt, Offenheit, Respekt sind beim IBB keine Schlagworte, sondern gelebte Praxis. Im Pride Month und das ganze Jahr.

Der Juni ist Pride Month und für das Institut für Berufliche Bildung (IBB) Anlass, öffentlich zu bekräftigen, was intern längst Alltag ist: Inklusion und Wertschätzung sind beim IBB keine Haltung für besondere Anlässe, sondern ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur.

Das IBB hat die Charta der Vielfalt bereits 2023 unterzeichnet und sich damit verpflichtet, eine Arbeitskultur zu fördern, in der alle Menschen – unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Religion, Behinderung oder Alter – gleichberechtigt und respektvoll behandelt werden.

Vielfalt im Alltag – nicht nur im Juni

Das IBB begleitet jährlich tausende Menschen auf ihrem beruflichen Weg. Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichsten Lebenssituationen, mit verschiedenen Hintergründen und Zielen. Das gilt genauso für die Belegschaft: Rund 700 Mitarbeiter:innen arbeiten bundesweit zusammen und bringen dabei ihre je eigenen Erfahrungen und Perspektiven ein.

Diese Unterschiedlichkeit ist keine Herausforderung, die es zu managen gilt. Sie ist eine Stärke.

Charta der Vielfalt: Haltung mit Konsequenz

Die Charta der Vielfalt ist eine von der Bundesregierung unterstützte Initiative mit über 5.000 Unterzeichner:innen. Wer sie unterschreibt, übernimmt Verantwortung für konkrete Maßnahmen gegen Diskriminierung und für ein faires Arbeitsumfeld.

Beim IBB bedeutet das unter anderem: Sensibilisierung im Team und klare Anlaufstellen bei Problemen und Strukturen, die gleiche Chancen unabhängig von persönlichen Merkmalen sicherstellen.

Sichtbarkeit, die jeden Tag zählt

Der Pride Month erinnert an die Geschichte, den Mut und die Stärke der LGBTQIA+ Communities. Gleichzeitig macht er deutlich, dass Gleichberechtigung noch immer nicht überall Realität ist. Auch in Deutschland erleben queere Menschen Diskriminierung und Gewalt. Deshalb ist es wichtig, Haltung zu zeigen.

Selbstverständlich sind queere Menschen beim IBB willkommen. Der Pride Month ist eine Gelegenheit, das sichtbar zu machen. Die Haltung dahinter gilt 365 Tage im Jahr.

Denn eine inklusive Gesellschaft beginnt in Bildungseinrichtungen, in Unternehmen und in der Überzeugung jeder einzelnen Person.

Persönliche Beratung für den individuellen Weg

Das IBB Institut für Berufliche Bildung wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten Bildungsanbietern Deutschlands. Zum Portfolio gehören zertifizierte Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings aus unterschiedlichsten Themenbereichen. Mit der Online-Akademie Viona und einem der größten Netzwerke an kooperierenden Bildungsunternehmen ist das IBB an mehr als 1.000 Standorten bundesweit vertreten und dank flexibler Online-Kurse auch von überall aus erreichbar.

Die Expert:innen des IBB beraten kostenlos über das breite Bildungsangebot und beantworten Fragen zur Förderung, ganz nach Ihrer individuellen Situation. Weitere Informationen unter www.ibb.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Isabel Zimmermann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 51650

web ..: https://www.ibb.com/

email : presse@ibb.com

Die IBB Institut für Berufliche Bildung AG, kurz IBB, wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten Bildungsanbietern in Deutschland. Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an zertifizierten Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings. Dank Viona, der Online-Akademie und dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.

Pressekontakt:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Isabel Zimmermann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

fon ..: 04161 51650

email : presse@ibb.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.