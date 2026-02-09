GFN auf der Weiterbildungsmesse Essen am 3. März 2026: Neue Jobchancen durch Qualifizierung

Jetzt Jobchancen steigern: GFN auf der Weiterbildungsmesse Essen am 3. März 2026 – Kostenlose Beratung zu IT-Weiterbildungen, Umschulungen und Zukunftsthemen wie Digitalisierung und KI.

Wer seine berufliche Zukunft aktiv gestalten möchte, sollte sich den 3. März 2026 vormerken: Auf der Weiterbildungsmesse Essen in der Halle 12 der Zeche Zollverein präsentiert sich der Bildungsanbieter GFN von 9:00 bis 15:00 Uhr neben zahlreichen regionalen Bildungsträgern – und zeigt, wie die berufliche Neuorientierung oder der nächste Karriereschritt gelingen kann. Der Eintritt ist frei.

Die Weiterbildungsmesse wird vom Verein W.I.R. Weiterbildung im Revier e. V. in Kooperation mit dem JobCenter Essen und der Agentur für Arbeit Essen veranstaltet und zählt zu den wichtigsten Anlaufstellen für Menschen, die sich beruflich neu orientieren, weiterqualifizieren oder ihre Jobchancen gezielt verbessern möchten.

Persönlich beraten lassen & gezielt weiterbilden

Am Messestand von GFN stehen erfahrene Bildungsberaterinnen und -berater für individuelle Gespräche zur Verfügung. Interessierte erhalten einen Überblick über das Angebot an IT- und kaufmännischen Umschulungen, IT-Weiterbildungen sowie Jobcoachings und erfahren, welche Qualifizierungswege zu ihren persönlichen Zielen und zur aktuellen Arbeitsmarktsituation passen.

Ein besonderer Vorteil: Alle Kurs- und Coaching-Angebote der GFN sind zu 100 % staatlich förderbar – und damit für Teilnehmende kostenlos, finanziert über den Bildungsgutschein oder den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS). Am Messestand können erste Fragen zu den Fördermöglichkeiten direkt geklärt werden.

Warum Weiterbildung heute entscheidend ist

Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz verändern Berufsfelder und auch die Qualifikationen, die am Arbeitsmarkt den Unterschied machen. Wer seine Kompetenzen jetzt gezielt ausbaut, verbessert nicht nur seine Jobchancen, sondern investiert auch in berufliche Stabilität und Zukunftssicherheit.

Mit einem klaren Fokus auf IT und digitale Themen unterstützt GFN Menschen dabei, gefragte Skills zu entwickeln und sich für zukunftssichere Berufe zu qualifizieren – praxisnah, arbeitsmarktorientiert und individuell begleitet.

Das erwartet Besucher:innen auf der Weiterbildungsmesse Essen

Neben GFN präsentieren sich über 60 regionale Weiterbildungsanbieter, die ein breites Spektrum an Qualifizierungswegen abdecken. Besucher:innen profitieren von:

* Inspiration für neue berufliche Perspektiven

* Informationen zu gefragten Qualifikationen & Berufsfeldern

* Persönliche Beratung durch Bildungsträger & Arbeitsmarktexperten

* Austausch mit Arbeitgebern

* Jobbörse des JobCenter Essen mit einer großen Auswahl an Stellen aus unterschiedlichen Branchen

* Klärung von Fördermöglichkeiten

Jetzt informieren & beruflich vorankommen

Die Weiterbildungsmesse Essen bietet die ideale Gelegenheit, sich unverbindlich zu informieren, Fragen zu stellen und konkrete nächste Schritte zu planen. GFN lädt alle Interessierten ein, am Messestand ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Perspektiven für die berufliche Zukunft zu entwickeln.

Veranstaltungsdaten im Überblick

Weiterbildungsmesse Essen

Ort: Zeche Zollverein, Halle 12, Essen

Datum: Dienstag, 3. März 2026

Zeit: 9:00-15:00 Uhr

Eintritt: frei

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GFN GmbH

Frau Stephanie Dümig

Am Taubenfeld 10

69123 Heidelberg

Deutschland

fon ..: 0622183220

web ..: https://www.gfn.de/

email : presse@gfn.de

Die GFN GmbH begleitet als Bildungsanbieter mit IT-Spezialisierung deutschlandweit Menschen bei ihrer Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Schwerpunkt des 1997 gegründeten Unternehmens liegt auf marktorientierten IT-Umschulungen und -Weiterbildungen für Arbeitsuchende sowie für förderfähige Unternehmen und Beschäftigte. Auch bedarfsorientierte Coachings mit individuellen Schwerpunkten werden angeboten. Kooperationen mit führenden Herstellern der Softwarebranche und international anerkannte Zertifizierungen, unter anderem von Microsoft, SAP und PRINCE2, gewährleisten ein hochwertiges, am fachlichen und technologischen Fortschritt orientiertes Schulungsangebot. Der trainergeleitete Präsenz- und Online-Unterricht findet bundesweit an über 400 Trainingscentern und Kooperationsstandorten sowie ortsunabhängig im virtuellen Klassenzimmer statt. Seit September 2020 gehört die GFN GmbH zur Amadeus-FiRe Gruppe.

Pressekontakt:

GFN GmbH

Frau Stephanie Dümig

Am Taubenfeld 10

69123 Heidelberg

fon ..: 0622183220

email : presse@gfn.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.