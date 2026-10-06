G-EDV e.K. stellt Direktimport von SchILD-NRW-Daten in BISaM SQL bereit

Neue Funktion in BISaM SQL macht manuelles Zuordnen von Datenfeldern überflüssig – Import-Datei öffnen und sofort einlesen.

Lollar, 6. Oktober 2026. G-EDV e.K. erweitert BISaM SQL um einen Direktimport von SchILD-NRW-Daten und erleichtert damit die Pflege von Schülerdaten. Die neue Funktion ist ab Version 26_12 enthalten und richtet sich an Kunden und Interessenten, die ihre Daten aus SchILD-NRW künftig ohne manuelle Zuordnung von Feldern zwischen SchILD-Export und BISaM-internen Daten in der Bibliotheksverwaltung einlesen möchten. Für alle updateberechtigten Kunden ist die neue Funktion ab Version 2026_12 im Downloadbereich verfügbar, für Neukunden ist sie automatisch enthalten. Mit der Erweiterung stärkt G-EDV e.K. den praxisnahen Einsatz von BISaM SQL in der Schulbücherei und unterstützt Schulen sowie Anwenderinnen und Anwender bei einer effizienteren Datenübernahme. „Mit dem Direktimport aus SchILD-NRW reduzieren wir den Aufwand bei der Datenpflege deutlich und schaffen eine zuverlässigere Grundlage für die Arbeit mit Schülerdaten in BISaM SQL“, erklärt Siegbert Glodek von G-EDV e.K.

Direktimport vereinfacht die Pflege von Schülerdaten

Mit dem neuen Direktimport von SchILD-NRW-Daten in BISaM SQL reagiert G-EDV e.K. auf einen zentralen Bedarf im Arbeitsalltag vieler Anwenderinnen und Anwender: die möglichst einfache, nachvollziehbare und fehlerarme Übernahme vorhandener Schülerdaten. Bislang konnte die Zuordnung von Feldern zwischen einem SchILD-Export und den internen Datenstrukturen von BISaM SQL zusätzlichen Aufwand verursachen. Gerade bei sensiblen und umfangreichen Datenbeständen ist jeder Schritt, der manuelle Tätigkeiten reduziert, ein wichtiger Beitrag zu einer stabilen Datenpflege. Die neue Funktion setzt genau an diesem Punkt an und macht den Importprozess komfortabler. Der Direktimport ist darauf ausgelegt, den Ablauf beim Einlesen von SchILD-NRW-Daten in BISaM SQL zu vereinfachen. Die manuelle Zuordnung von Feldern zwischen SchILD-Export und BISaM-internen Daten entfällt, wodurch sich typische Übertragungs- und Zuordnungsfehler vermeiden lassen. Anwenderinnen und Anwender können sich damit stärker auf die inhaltliche Qualität und Aktualität ihrer Schülerdaten konzentrieren. Für die tägliche Arbeit bedeutet dies eine klarere Struktur im Datenimport und eine spürbare Entlastung bei wiederkehrenden Pflegeaufgaben. Die Pflege von Schülerdaten ist in vielen Einrichtungen ein regelmäßig wiederkehrender Prozess, der sorgfältig vorbereitet und zuverlässig durchgeführt werden muss. Je stärker solche Abläufe standardisiert werden, desto besser lassen sie sich in bestehende Arbeitsroutinen integrieren. Der Direktimport aus SchILD-NRW unterstützt diese Standardisierung, indem er den Weg von der exportierten Datei zur Nutzung in BISaM SQL vereinfacht. Damit ergänzt G-EDV e.K. die bestehende Produktfunktionalität um eine praxisorientierte Erweiterung für den schulischen Verwaltungsalltag.

Weniger manuelle Zuordnung, klarere Abläufe

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Funktion liegt darin, dass das Einlesen der Daten ohne manuelle Zuordnung von Feldern zwischen SchILD-Export und BISaM-internen Daten erfolgt. Dieser Schritt war in vielen Importprozessen bisher besonders aufmerksamkeitsintensiv, weil Feldnamen, Inhalte und Zielstrukturen korrekt zusammengeführt werden müssen. Durch den Direktimport wird dieser Vorgang vereinfacht und für die Anwenderinnen und Anwender transparenter. Die Funktion unterstützt damit eine konsistentere Datenübernahme und verringert die Abhängigkeit von einzelnen manuellen Entscheidungen im Importprozess. Die Vermeidung von Fehlern bei der Datenübernahme ist ein zentrales Anliegen bei der Weiterentwicklung von Softwarelösungen für den Bildungs- und Verwaltungsbereich. Schülerdaten bilden häufig die Grundlage für weitere Arbeitsschritte, Auswertungen oder organisatorische Prozesse. Wenn bereits beim Einlesen eine klare Zuordnung gewährleistet ist, können nachgelagerte Tätigkeiten auf einer verlässlicheren Datengrundlage aufbauen. G-EDV e.K. unterstreicht mit der Erweiterung den Anspruch, Funktionen bereitzustellen, die unmittelbar an den Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet sind. Auch für Einrichtungen, die regelmäßig Daten aus SchILD-NRW übernehmen, bietet der Direktimport einen deutlichen organisatorischen Vorteil. Wiederkehrende Arbeitsschritte lassen sich besser planen, wenn sie weniger manuelle Eingriffe erfordern. Das kann besonders dann relevant sein, wenn Daten in bestimmten Zeitfenstern aktualisiert oder für die weitere Bearbeitung bereitgestellt werden müssen. Die neue Funktion schafft hierfür eine zusätzliche Vereinfachung innerhalb von BISaM SQL, ohne dass Anwenderinnen und Anwender eigene Zuordnungen zwischen Export und internen Daten vornehmen müssen.

Verfügbarkeit

Die neue Funktion steht allen Neukunden und updateberechtigten Kunden im Downloadbereich zur Verfügung. Damit können berechtigte Anwenderinnen und Anwender die Erweiterung im Rahmen ihrer bestehenden Updateberechtigung beziehen und in ihrer BISaM-SQL-Umgebung nutzen. G-EDV e.K. stellt die Funktion als Bestandteil der Weiterentwicklung von BISaM SQL bereit und macht sie damit für den vorgesehenen Kundenkreis zugänglich. Die Bereitstellung über den Downloadbereich sorgt für einen klaren und bekannten Zugriffskanal. Mit der Aufnahme des Direktimports in BISaM SQL erweitert G-EDV e.K. den Funktionsumfang um einen Baustein, der sich unmittelbar an praktischen Anforderungen orientiert. Der Import von Daten ist für viele Arbeitsprozesse ein grundlegender Vorgang, dessen Qualität und Einfachheit Einfluss auf die anschließende Nutzung der Informationen hat. Die neue Funktion unterstützt dabei, vorhandene SchILD-NRW-Daten schneller und mit weniger manuellem Aufwand in BISaM SQL zu übernehmen. Für Kunden entsteht dadurch eine zusätzliche Möglichkeit, die Pflege der Schülerdaten einfacher zu gestalten. G-EDV e.K. richtet die Information sowohl an bestehende Kunden als auch an Medien, die über digitale Lösungen im schulischen Umfeld berichten. Im Mittelpunkt steht die konkrete Verbesserung eines Arbeitsablaufs, der für Anwenderinnen und Anwender von BISaM SQL relevant ist. Die neue Funktion verdeutlicht, dass auch gezielte Erweiterungen an bestehenden Schnittstellen und Importprozessen einen hohen praktischen Nutzen haben können. Gerade bei Daten, die regelmäßig aktualisiert werden, zählt eine zuverlässige und verständliche Umsetzung.

Praxisnahe Weiterentwicklung von BISaM SQL

Die Einführung des Direktimports aus SchILD-NRW ist ein Beispiel für die kontinuierliche Weiterentwicklung von BISaM SQL anhand konkreter Anforderungen. G-EDV e.K. stellt dabei nicht eine abstrakte technische Neuerung in den Vordergrund, sondern den praktischen Nutzen im Umgang mit Schülerdaten. Die Reduzierung manueller Zuordnungsschritte ist für viele Anwenderinnen und Anwender ein greifbarer Fortschritt, weil sie unmittelbar in den täglichen Arbeitsablauf hineinwirkt. Gleichzeitig bleibt der Fokus auf einer nachvollziehbaren Datenübernahme erhalten. Für die Kunden von G-EDV e.K. bedeutet die Erweiterung, dass der Importprozess in BISaM SQL weiter vereinfacht wird. Die Funktion unterstützt insbesondere Situationen, in denen Daten aus SchILD-NRW übernommen und in BISaM SQL weiterverwendet werden sollen. Da die Zuordnung zwischen SchILD-Export und BISaM-internen Daten nicht manuell vorgenommen werden muss, können wiederkehrende Schritte reduziert werden. Dies erleichtert die Pflege der Schülerdaten und hilft, Fehlerquellen im Importprozess zu vermeiden. Die Bereitstellung der neuen Funktion unterstreicht die Bedeutung zuverlässiger Datenprozesse in der schulischen Verwaltung. Daten sollen nicht nur vorhanden sein, sondern strukturiert, korrekt und für die weitere Arbeit nutzbar übernommen werden können. Der Direktimport schafft dafür eine vereinfachte Verbindung zwischen SchILD-NRW-Daten und BISaM SQL. G-EDV e.K. setzt damit auf eine Erweiterung, die sich nah an den Bedürfnissen der Kunden orientiert und den Umgang mit Schülerdaten im System erleichtert. Mit der neuen Funktion erhalten Kunden eine zusätzliche Unterstützung für die digitale Datenpflege. Der Downloadbereich bildet den zentralen Zugang zur Bereitstellung der Erweiterung und ermöglicht den Bezug im Rahmen der vorgesehenen Updateverfügbarkeit. G-EDV e.K. verbindet mit dem Direktimport den Anspruch, die Nutzung von BISaM SQL weiter zu vereinfachen und bestehende Arbeitsprozesse sinnvoll zu unterstützen. Für Kunden und Medien steht damit eine konkrete Neuerung im Mittelpunkt, die den Import von SchILD-NRW-Daten in BISaM SQL gezielt verbessert.

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G-EDV e.K. ist ein Unternehmen mit Sitz in Lollar. Das Unternehmen stellt mit BISaM SQL eine Lösung bereit, die den Arbeitsalltag in der Schulbibliothek strukturiert und erleichtert. Mit der neuen Funktion zum Direktimport von SchILD-NRW-Daten erweitert G-EDV e.K. den Funktionsumfang von BISaM SQL. Weitere Informationen sind unter https://glodek-edv.de erhältlich.

Pressekontakt:

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