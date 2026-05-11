»Der Leadership Impact Code«: Führungswirkung messen als Grundlage gezielter Führungsentwicklung

Seit 4. Mai 2026 im Handel: Das neue Buch von Uli Funke und Prof. Dr. Bruno Haller zeigt, wie sich Führung Wirkung messen lässt und was Unternehmen daraus ableiten können.

Vlotho, 9. Mai 2026. Laut dem Gallup Engagement Index ist mangelnde Führungsqualität nach wie vor der entscheidende Treiber von Mitarbeiterfluktuation in deutschen Unternehmen. Gleichzeitig investieren Organisationen erheblich in Führungsentwicklung, ohne die tatsächliche Leadership-Wirkung systematisch zu erfassen. Genau hier setzt das Buch »Der Leadership Impact Code – Das Geheimnis wirkungsvoller Führung« an, das Uli Funke, Gründer der Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N, und Prof. Dr. Bruno Haller, Führungsexperte, psychologischer Diagnostiker und Unternehmensberater, am 4. Mai 2026 veröffentlicht haben.

Führungserfolg sichtbar machen: Was der 5iol-Test zeigt

Das Buch entfaltet, warum Führungserfolg in fünf messbaren Wirkdimensionen liegt: Motivation und Sinnhaftigkeit, Sicherheit und Vertrauen, Lernen und Selbstregulation, Resonanz und Beziehung sowie Werte und Haltung. Der 5iol-Test, ein von Prof. Dr. Bruno Haller entwickeltes Selbsteinschätzungsverfahren, macht diese Dimensionen direkt zugänglich: 30 Fragen, rund zehn Minuten, ein differenziertes Bild der eigenen Leadership-Wirkung.

»Der 5iol-Test macht Führungswirkung sichtbar und damit gestaltbar«, erklärt Prof. Dr. Bruno Haller, Inhaber der Haller Consulting und Co-Autor des Buches.

Der 5iol-Test ist kein Persönlichkeitstest. Er zeigt Stärken und Potenziale in der individuellen Führungswirkung und gibt Führungskräften damit konkrete Ansatzpunkte für ihren Erfolg in der Führung. Für HR-Fachleute, Coaches und Organisationsentwicklerinnen und -entwickler bedeutet das: Führung Wirkung messen ist kein vages Versprechen, sondern ein strukturiertes Verfahren, das sich in Entwicklungsprozesse integrieren lässt.

Leadership-Wirkung messen vor und nach Entwicklungsmaßnahmen

Unternehmen, die in Führungsentwicklung investieren, stehen häufig vor der Frage, ob die Maßnahmen tatsächlich wirken. Das Modell des Leadership Impact Code bietet dafür einen Ansatz: Die Wirkung von Führung zu messen, vor Beginn einer Maßnahme und nach deren Abschluss, erlaubt einen datengestützten Abgleich in allen fünf Dimensionen. Wer seine Leadership-Wirkung kennt, weiß, an welchen Hebeln sich mit minimalem Aufwand die größte Veränderung erzielen lässt.

»Gute Führung ist kein >Soft Skill<, sie ist das härteste Betriebssystem eines Unternehmens«, erklärt Uli Funke, Gründer der Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N. Jedes Exemplar des Buches enthält einen Gutschein für den 5iol-Test zur Führungswirkung in den fünf Dimensionen des Leadership Impact Code Der Test ist auf leadership-wirkung.de abrufbar und eignet sich für die individuelle Reflexion ebenso wie als Einstieg in Coaching- und Führungsentwicklungsprozesse. Bibliografische Angaben Titel: Der Leadership Impact Code – Das Geheimnis wirkungsvoller Führung

Autoren: Uli Funke & Prof. Dr. Bruno Haller

Verlag: A|F|A|N Publishing, Hamburg

Erscheinungsdatum: 4. Mai 2026

Softcover: ISBN 978-3-384-86839-8

Hardcover: ISBN 978-3-384-86840-4

E-Book: ISBN 978-3-384-86841-1

Das wissenschaftliche Fundament des Buches bilden Elemente des Neuroleadership, das neurowissenschaftliche Erkenntnisse auf Führungsfragen überträgt und Führungswirkung als biologisch bedingte Größe beschreibt, sowie wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse aus der positiven Psychologie bzw. dem »Positive Leadership«.

Häufige Fragen

Was zeigt der 5iol-Test, und worin unterscheidet er sich von Persönlichkeitstests?

Der 5iol-Test ist kein Persönlichkeitsinventar. Er zeigt, welche Stärken und Potenziale eine Führungskraft in ihrer individuellen Führungswirkung hat, aufgeteilt in fünf konkret definierte Dimensionen. Wer als Führungskraft erfolgreich sein will, findet im Test einen schnellen, praxisorientierten Einstieg: nicht das Persönlichkeitsprofil steht im Mittelpunkt, sondern die tatsächlich wahrgenommene Leadership-Wirkung im Arbeitsalltag.

Wie lässt sich der 5iol-Test in die Führungsentwicklung einbinden?

Der 5iol-Test eignet sich als Diagnoseinstrument zu Beginn von Transformations- oder Entwicklungsprozessen, als Standortbestimmung vor und nach Trainingsmaßnahmen sowie als Reflexionsinstrument für Führungskräfte. Da er in zehn Minuten absolvierbar ist, lässt er sich unkompliziert in bestehende HR-Prozesse integrieren. Jedes Exemplar des Buches enthält einen Gutschein für den Test.

Wo ist das Buch erhältlich?

»Der Leadership Impact Code« ist seit 4. Mai 2026 im stationären Buchhandel sowie über Amazon und weitere Online-Händler erhältlich, als Softcover (ISBN 978-3-384-86839-8), Hardcover (ISBN 978-3-384-86840-4) und E-Book (ISBN 978-3-384-86841-1).

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Herr Uli Funke

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email : presse@afan.academy

Die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N (AFAN Solutions GmbH) vermittelt seit 2021 neurowissenschaftlich fundiertes Wissen für Menschen in Führung, Training, Coaching und Organisationsentwicklung. Gründer Uli Funke ist Master of Cognitive Neuroscience, Speaker, Coach, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Mit BRAIN FOR BUSINESS® und dem NEURO IMPACT COACH® (gemeinsam mit Prof. Dr. Bruno Haller) bietet A|F|A|N praxisnahe Weiterbildungen, die neurobiologische Erkenntnisse direkt in den beruflichen Alltag übertragen. afan.academy

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