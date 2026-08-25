Der Wandel im Bereich der Beauty-Berufe

Beauty-Berufe im Wandel: Wie Fernstudien neue Wege in Nageldesign und Visagistik eröffnen

Wien/Österreich – Nageldesign und professionelles Make-up haben sich längst von klassischen Beauty-Dienstleistungen zu vielseitigen Berufsfeldern entwickelt. Gleichzeitig verändert sich auch der Weg in diese Berufe. Flexible Ausbildungsmodelle und Fernstudien ermöglichen es heute, sich berufsbegleitend und weitgehend ortsunabhängig zu qualifizieren – eine Entwicklung, die insbesondere für Interessierte aus Wien und den österreichischen Bundesländern neue Möglichkeiten schafft.

Wer früher eine Ausbildung im Beauty-Bereich absolvieren wollte, musste häufig über einen längeren Zeitraum regelmäßig einen Ausbildungsstandort besuchen. Für Berufstätige, Eltern oder Menschen mit längeren Anfahrtswegen war das nicht immer einfach zu organisieren.

Digitale Lernangebote haben diese Situation verändert. Theorie kann heute von zu Hause aus erarbeitet, durch Lehrvideos ergänzt und mit praktischen Übungen verbunden werden. Gerade in einem Flächenland wie Österreich kann diese Form der Ausbildung eine interessante Alternative darstellen.

Nageldesign: Kreativität trifft Fachwissen

Professionelles Nageldesign besteht aus deutlich mehr als dem Auftragen von Farbe oder Gel. Eine fundierte Ausbildung beschäftigt sich unter anderem mit Anatomie und Aufbau des Nagels, Hygiene und Desinfektion, Materialkunde, Maniküre, Nagelvorbereitung sowie unterschiedlichen Modellage- und Verlängerungstechniken.

Hinzu kommen kreative Bereiche wie French-Techniken und Nail Art sowie praktische Themen wie Refill, Korrekturarbeiten und der professionelle Umgang mit unterschiedlichen Ausgangssituationen am Naturnagel.

Damit verbindet der Beruf handwerkliches Arbeiten mit Kreativität und direktem Kundenkontakt.

Auch rechtliche und produktspezifische Entwicklungen spielen eine zunehmende Rolle. Wer professionell mit kosmetischen Produkten arbeitet, muss sich mit Inhaltsstoffen, Hygienevorschriften, Produktsicherheit und aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen.

Nageldesign im Fernstudium

Die Beauty Academy International Schools Limited bietet die Diplom-Ausbildung Nageldesign neben dem klassischen Ausbildungsmodell auch als Fernstudium an.

Das Fernstudium umfasst 110 Unterrichtseinheiten. Der Einstieg ist jederzeit möglich und es bestehen keine fixen Kurszeiten. Theoretische Inhalte werden über Skripten und ergänzende Lehrfilme vermittelt. Praktische Übungen können zu Hause, im eigenen Studio oder an Nailtrainern beziehungsweise Modellen durchgeführt werden.

Damit richtet sich das Modell insbesondere an Berufstätige, Quereinsteiger:innen und Personen, die eine Beauty-Ausbildung nicht dauerhaft mit regelmäßigen Fahrten zu einem Ausbildungsstandort verbinden möchten.

Für Teilnehmer:innen aus Wien bedeutet das beispielsweise, dass große Teile der Ausbildung flexibel von zu Hause absolviert werden können. Gleiches gilt für Interessierte aus Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich, Kärnten, Salzburg, Tirol oder Vorarlberg.

Entfernung verliert damit als Entscheidungskriterium für eine Ausbildung zunehmend an Bedeutung.

Visagistik: Mehr als schönes Make-up

Ähnlich vielseitig präsentiert sich das Berufsbild der Visagistik.

Professionelle Visagist:innen beschäftigen sich nicht nur mit dekorativer Kosmetik, sondern mit Farben, Gesichtsformen, Proportionen, unterschiedlichen Hauttypen und der Frage, wie ein Make-up auf Person, Anlass und Umgebung abgestimmt werden kann.

Die Ausbildung umfasst unter anderem Tages- und Abend-Make-up, Braut-Make-up, Foto-Make-up, Farb- und Typberatung, Contouring und Highlighting sowie unterschiedliche Augen-Make-up-Techniken.

Materialkunde, Hygiene und Desinfektion bilden ebenfalls wichtige Grundlagen.

Die späteren Einsatzmöglichkeiten sind entsprechend breit gefächert: Visagist:innen können beispielsweise in Beauty- und Kosmetikstudios, bei Hochzeiten und Veranstaltungen, in Fotostudios oder im Umfeld von Film und Fernsehen tätig werden. Auch eine selbstständige Tätigkeit ist für viele Absolvent:innen eine mögliche berufliche Perspektive.

Visagistik-Ausbildung von Wien bis Vorarlberg

Auch die Visagistik-Ausbildung der Beauty Academy International Schools Limited wird als Fernstudium angeboten.

Das Diplom-Fernstudium umfasst 140 Unterrichtseinheiten und ermöglicht ebenfalls einen jederzeitigen Einstieg. Die theoretischen Inhalte werden ortsunabhängig erarbeitet, während praktische Übungen an Modellen durchgeführt und mittels Video dokumentiert werden können.

Gerade für Menschen, die bereits berufstätig sind oder familiäre Verpflichtungen haben, kann diese zeitliche Flexibilität entscheidend sein.

Eine Teilnehmerin aus Wien kann ihre Ausbildung damit ebenso von zu Hause organisieren wie jemand aus Graz, Linz, Eisenstadt, Klagenfurt, Salzburg oder Innsbruck.

Das Fernstudium macht aus einer regionalen Ausbildungsmöglichkeit damit ein österreichweit zugängliches Bildungsangebot.

Wien bleibt wichtiger Bezugspunkt

Trotz der zunehmenden Bedeutung des digitalen Lernens verliert der persönliche und regionale Bezug nicht zwangsläufig an Bedeutung.

Die Beauty Academy verfügt neben ihrem Standort in Leibnitz auch über einen Standort am Stephansplatz in Wien. Die österreichische Bundeshauptstadt ist damit Teil eines Ausbildungskonzepts, das klassische Ausbildungsangebote mit modernen Fernlernmodellen verbindet.

Gerade Wien bietet für Beauty-Berufe ein interessantes Umfeld: Kosmetik- und Nagelstudios, Hochzeiten, Veranstaltungen, Fotografie, Mode und zahlreiche Dienstleistungsunternehmen schaffen unterschiedliche berufliche Einsatzmöglichkeiten.

Gleichzeitig profitieren Interessierte außerhalb der Hauptstadt davon, dass Ausbildung heute nicht mehr zwingend bedeutet, für jede Unterrichtseinheit nach Wien oder an einen anderen Ausbildungsort fahren zu müssen.

Fernstudium verändert die Beauty-Ausbildung

Der entscheidende Vorteil moderner Fernstudien liegt nicht darin, Praxis durch Theorie zu ersetzen. Gerade Nageldesign und Visagistik sind praktische Berufe, bei denen Techniken tatsächlich ausgeführt, wiederholt und verbessert werden müssen.

Vielmehr verändert sich die Organisation des Lernens.

Theoretische Grundlagen können dann bearbeitet werden, wenn es der persönliche Alltag erlaubt. Lehrvideos können mehrfach angesehen und einzelne Arbeitsschritte wiederholt werden. Praktische Übungen lassen sich anschließend gezielt durchführen und dokumentieren.

Damit entsteht ein Ausbildungsmodell, das Eigenverantwortung verlangt, gleichzeitig aber deutlich mehr zeitliche und örtliche Flexibilität ermöglicht.

Neue Chancen für Quereinsteiger:innen

Diese Entwicklung ist auch deshalb interessant, weil Beauty-Berufe häufig von Menschen gewählt werden, die sich beruflich neu orientieren möchten.

Nicht jede Person kann für eine Weiterbildung mehrere Monate aus dem bestehenden Berufsleben aussteigen. Ein flexibles Fernstudium kann hier die Möglichkeit schaffen, zunächst parallel zum bestehenden Beruf neues Fachwissen und praktische Fähigkeiten aufzubauen.

Das betrifft sowohl Menschen, die später angestellt arbeiten möchten, als auch jene, die eine selbstständige Tätigkeit oder ein eigenes Beauty-Angebot anstreben.

Nageldesign und Visagistik zeigen damit beispielhaft, wie sich berufliche Bildung verändert: Lernen wird flexibler, digitaler und unabhängiger vom Wohnort – ohne dass die praktische Ausbildung an Bedeutung verlieren darf.

Beauty-Ausbildung wird österreichweit zugänglicher

Ob mitten in Wien oder in einer kleineren Gemeinde in einem österreichischen Bundesland: Der Wohnort muss heute nicht mehr automatisch darüber entscheiden, ob eine spezialisierte Beauty-Ausbildung organisatorisch möglich ist.

Fernstudien können insbesondere Berufstätigen, Quereinsteiger:innen und Menschen mit familiären Verpflichtungen den Zugang erleichtern. Gleichzeitig bleibt die praktische Arbeit ein zentraler Bestandteil der Ausbildung.

Die Kombination aus digitalem Lernen, praktischen Übungen und flexibler Zeiteinteilung könnte deshalb auch langfristig eine wichtige Rolle in der österreichischen Beauty-Ausbildung spielen.

Informationen zu den Ausbildungen:

Beauty Academy International Schools Limited

Standorte: Leibnitz und Wien

Ausbildungsbereiche: Kosmetik, Fußpflege, Nageldesign und Visagistik

Ausbildungsformen: Präsenz-/duale Ausbildung und Fernstudium

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beauty Academy International Schools Limited

Herr Günther Zweidik

Augasse 17

8430 Leibnitz

Österreich

fon ..: +436801152529

web ..: https://www.beauty-ausbildung.at/

email : office@beauty-ausbildung.at

Beauty Academy in Leibnitz und Wien ist eine österreichische Beauty-Akademie für staatlich anerkannte Aus- und Weiterbildungen in Kosmetik, Fußpflege, Nageldesign und Visagistik. Mitglied der österreichischen gewerblichen Bildungsanbieter (WKO).

Staatlich anerkannte Aus- und Weiterbildungen, flexible Fernstudien und fundierte Diplomlehrgänge für Wien, Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Südtirol, Ungarn, Slowenien

Die Ausbildungen werden als Präsenzlehrgänge sowie als flexible Fernstudien angeboten und richten sich an Ein- und Quereinsteiger:innen sowie Berufstätige.

Pressekontakt:

Beauty Academy International Schools Limited

Herr Günther Zweidik

Augasse 17

8430 Leibnitz

fon ..: +436801152529

email : office@beauty-ausbildung.at

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