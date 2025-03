Automatisierte Planung und Entwicklung von Visual Effects: „VFX-Planner“ unterstützt die Filmproduktion

Automatisierte VFX-Planung mit KI, um Filmproduktionsprozesse zu optimieren. LAVAlabs und MIREVI arbeiten an einer Plattform für präzisere und effizientere VFX-Arbeitsabläufe.

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „VFX-Planner“ will neue Maßstäbe in der Filmproduktion setzen, indem es den zeitaufwändigen und manuellen Prozess der Visual Effects Planung (VFX) durch den Einsatz modernster Machine-Learning-Technologien automatisiert. Mit Unterstützung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) arbeiten zwei Mitglieder des Innovationsnetzwerks AIMECA – die LAVAlabs Moving Images GmbH & Co. KG und das Team MIREVI der Hochschule Düsseldorf – an einer Lösung, die VFX-Studios und Filmproduktionen gleichermaßen zugutekommt.

Herausforderungen in der modernen Filmproduktion

Visuelle Effekte sind aus der heutigen Film- und Videoproduktion nicht mehr wegzudenken. Große Kinofilme investieren bis zu einem Drittel ihres Budgets in VFX, um atemberaubende Fantasiewelten, spektakuläre Actionsequenzen und realistische digitale Umgebungen zu erschaffen. Die Planung und Umsetzung dieser Effekte ist jedoch eine enorme Herausforderung: Der sogenannte VFX-Breakdown, bei dem visuelle Effekte im Drehbuch und im Filmmaterial identifiziert und berechnet werden, ist ein aufwändiger und fehleranfälliger Prozess. Ungenauigkeiten können nicht nur zu Produktionsverzögerungen, sondern auch zu erheblichen Budgetüberschreitungen führen.

VFX-Planner: KI-basierte Lösung für effizientere Filmproduktion

Das Projekt „VFX-Planner“ entwickelt eine integrierte, KI-gestützte Plattform, die VFX-Studios und Filmproduktionsfirmen ermöglicht, die Planung und Umsetzung von Visual Effects zu optimieren.

Zu den zentralen Funktionalitäten des VFX-Planners zählen:

* Automatisierter VFX-Breakdown: Mithilfe von KI analysiert das System Drehbücher und identifiziert automatisch Szenen, die visuelle Effekte erfordern.

* Analyse von Videomaterial: KI unterstützt bei der Identifikation von VFX-relevanten Bereichen in Videodateien.

* Generierung von VFX-Mockups: Erste visuelle Konzepte werden automatisiert erstellt und dienen als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen VFX-Studios und Produktionsteams.

Das System passt sich kontinuierlich an spezifische Anforderungen an und lernt durch regelmäßige Feedbackschleifen dazu, um die Effizienz und Präzision in der VFX-Produktion nachhaltig zu steigern.

Mehrwert für die Filmindustrie

Mit dem VFX-Planner können VFX-Studios ihre Arbeitsabläufe deutlich beschleunigen und präzisieren. Filmproduktionen profitieren von zuverlässigen Kalkulationen und effizienteren Prozessen, die das Risiko von Budgetüberschreitungen minimieren. Darüber hinaus reduziert die Automatisierung den Bedarf an erfahrenen VFX-Supervisors, einer knappen Ressource in der Branche, und ermöglicht es auch weniger erfahrenen Teams, präzise Breakdowns zu erstellen.

Die Projektidee entstand im Innovationsnetzwerk AIMECA – Künstliche Intelligenz in der medizinischen Versorgung. Dieses Netzwerk, das auch durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert wird, unterstützt seine Mitglieder bei der Entwicklung zukunftsweisender Technologien. Das Antragsmanagement und die Betreuung des Netzwerks erfolgt durch die IWS GmbH, die Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der Umsetzung innovativer Projekte aktiv begleitet.

_Weitere Informationen zum Projekt und zum Netzwerk finden Sie unter aimeca.net

