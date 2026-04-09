Aufbruchsstimmung im April: Dein Weg ins Auslandsaufenthalts beginnt bei der JuBi

Auf der JugendBildungsmesse JuBi stellen Expert:innen der Austausch Branche ihre Programme zu Auslandsaufenthalten vor.

Die Osterfeiertage sind vorbei – die Schokoladeneier von den Supermarktregalen verschwunden, die Osterglocken verblüht und die Schulferien zu Ende. Genau jetzt beginnt etwas Neues: die Planung deines Auslandsaufenthalts.

Ob während oder nach der Schulzeit: Ein Auslandsaufenthalt eröffnet dir neue Perspektiven und Horizonte. Internationale Erfahrungen sammeln, unbekannte Kulturen entdecken, im Ausland leben, lernen oder arbeiten – die Welt steht dir offen!

Gleichzeitig wirft die Planung eines Auslandsaufenthalts zahlreiche Fragen auf: Wohin möchte ich und für wie lange? Wie lässt sich der Aufenthalt konkret realisieren und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Welche Kosten sind zu erwarten und welche Förderangebote stehen zur Verfügung? Und nicht zuletzt: Ist ein Aufenthalt im Ausland überhaupt das richtige für mich?

Fernweh? Die JuBi informiert

Auf der JugendBildungsmesse „JuBi“ erfährst du, wie dein Weg ins Ausland aussehen kann. Als die größte Informationsplattform rund um internationalen Bildungsangebote, bringt die JuBi seit 23 Jahren Expert:innen aus der Branche und Weltenbummler zusammen. Die JuBi ist der perfekte Ort, um aus ersten Ideen echte Pläne zu machen. In entspannter Atmosphäre beraten ehemalige Teilnehmende und internationale Bildungsexpert:innen kostenfrei zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Freiwilligendiensten, Praktika und Auslandsstudium. Die Messe findet immer samstags von 10 bis 16 Uhr statt.

Auch das Team des Bildungsberatungsdienstes weltweiser, der die JuBis organisiert, steht für sachkundige und unabhängige Beratung zum Thema Auslandsaufenthalte bereit. Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig gute Vorbereitung ist, wenn aus Träumen Pläne werden sollen: „Eine umfassende Beratung ist der erste Schritt zum passenden Programm und damit die beste Grundlage für ein erfolgreiches Abenteuer im Ausland!“

Beratung auch online möglich

Wer sich von zu Hause aus informieren und die Austauschorganisationen digital kontaktieren möchte, kann alternativ auch die JuBi-Online-Events besuchen. In verschiedenen Webinaren kann man den Präsentationen folgen oder sich per Chat oder im Video-Call persönlich beraten lassen. Das zusätzliche Beratungsangebot steht ebenfalls kostenfrei zur Verfügung.

JuBi vor Ort – Termine im April und Mai 2026:

11.04.2026: Hamburg & München

18.04.2026: Osnabrück

25.04.2026: Köln & Stuttgart

09.05.2026: Darmstadt & Berlin

30.05.2026: Münster

Weitere Termine und Informationen: weltweiser.de – jugendbildungsmesse.de – weltbuerger-stipendien.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

weltweiser – Der unabhängige Bildungsberatungsdienst & Verlag

Herr Thomas Terbeck

Prinz-Albert-Straße 31

53113 Bonn

Deutschland

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email : presse@weltweiser.de

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden. Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

Pressekontakt:

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