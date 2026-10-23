Arcanus Aerial Systems & NeuralDrones: Exlusive Partnerschaft zur Waldbranderkennung mit KI und Brandnachwache

NeuralDrones, Technologiepartner im EU-geförderten Waldbrandprojekt CTRL-F, wird Fluggeräte von Arcanus in seine Systeme zur Waldbrandfrüherkennung und Brandnachwache integrieren

Arcanus Aerial Systems Inc. („Arcanus“), ein kanadischer Hersteller fortschrittlicher Drohnensysteme, und NeuralDrones UG („NeuralDrones“), ein deutscher Entwickler KI-gesteuerter autonomer Drohnensysteme für Einsatzkräfte, haben heute eine fünfjährige exklusive Partnerschaft bekannt gegeben. NeuralDrones wird Fluggeräte von Arcanus in seine Systeme PreFire und AfterFire zur Waldbranderkennung und Brandüberwachung integrieren.

Die Partnerschaft baut auf der Arbeit von NeuralDrones im Projekt CTRL-F (Cross-border Technologies for Rapid Localisation of Fire) auf. Das auf drei Jahre angelegte Projekt im EU-Programm Interreg Bayern-Tschechien wird mit 1,5 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. CTRL-F kombiniert an Bäumen angebrachte Gassensoren, wetterfeste Dockingstationen nach dem Drone-in-a-Box-Prinzip (DiaB) und KI-Analysen in Echtzeit. So können Feuerwehren bereits wenige Minuten nach dem ersten Alarm Bilder eines möglichen Brandes erhalten.

Im Praxistest erprobt

Am 19. August 2026 stellte CTRL-F seine erste Drohnenstation im Neubäuer Forst bei Roding in Bayern vor. Nach dem Entzünden einer Testflamme erfassten Sensoren die Verbrennungsgase. Eine KI-gesteuerte Drohne flog den Ort autonom an und übertrug Wärmebild- und Tageslichtvideos an die Einsatzleitung. Nach Angaben der Projektpartner wurde dabei ein Brand mit einem Durchmesser von etwa einem Meter erkannt. Die durchschnittliche Erkennungszeit lag bei rund einer Minute und 50 Sekunden; die Drohne startete innerhalb von 15 Sekunden nach der Alarmierung. Ab 2027 sind vier automatisierte Stationen in der Region Bayerischer Wald und Sumava (Böhmerwald) geplant.

Der Beitrag der Partnerschaft

NeuralDrones wird die Fluggeräte von Arcanus in zwei Phasen einsetzen, in denen eine lange Flugdauer besonders wichtig ist:

– Waldbrandfrüherkennung – planmäßige Kontrollflüge und sensorgesteuerte Starts über großen Waldgebieten und kritischer Infrastruktur wie Umspannwerken und Stauseen auf Basis der Plattformen von Arcanus.

– Brandnachwache – Die weltweit ersten GPS-gestützten Fire Lances von NeuralDrones überwachen abgebrannte Flächen automatisch auf ein erneutes Aufflammen. Sie lassen sich innerhalb weniger Stunden installieren oder entfernen. Gemeinsam mit der autonomen Überwachung aus der Luft ermöglichen sie eine kontinuierliche Beobachtung besonders gefährdeter Bereiche. Einsatzkräfte müssen dadurch nicht mehr dauerhaft vor Ort bleiben. Das erhöht die Sicherheit der Feuerwehrkräfte und ermöglicht ihnen, sich auf andere Brandherde und vorrangige Aufgaben zu konzentrieren.

Stimmen zur Partnerschaft

„Unser Ziel war es immer, die Menschen im Brandeinsatz zu unterstützen, nicht sie zu ersetzen“, sagt Steffen C. Reitz, CEO und Mitgründer von NeuralDrones. „Mit den Fluggeräten von Arcanus kann unsere KI größere Waldgebiete über längere Zeiträume überwachen und auch nach einem Brand weiter Wache halten. Die Einsatzkräfte erhalten präzisere Positionsangaben, können die Ausbreitungsrichtung eines Feuers besser einschätzen und ihre Ressourcen sicherer und wirksamer einsetzen.“

„Das Bewusstsein für die Bedeutung der Erkennung, Vorhersage und Überwachung von Waldbränden war noch nie so ausgeprägt“, sagt Matthew Ewing, Executive Chairman und Chief Strategy Officer von Arcanus Aerial Systems Inc. „Indem wir unsere Plattformen mit der praxiserprobten KI von NeuralDrones verbinden, setzen wir in verbündeten Staaten gefertigte Fluggeräte zum Schutz von Gemeinden und Wäldern ein. Wir sind stolz darauf, unser Angebot für unsere Kunden um diese Lösung zu erweitern.“

Über Arcanus Aerial Systems:

Arcanus Aerial Systems Inc. ist ein Unternehmen für unbemannte Luftfahrtsysteme unter kanadischer Kontrolle mit Hauptsitz in Toronto. Es entwickelt und fertigt Fluggeräte mit hoher Flugdauer für Flüge außerhalb der Sichtweite (BVLOS), darunter die Plattformen Alpha und Bravo. Zu seinen Kunden zählen der Verteidigungssektor, staatliche Stellen und Unternehmen. Die Lieferkette ist ITAR-frei und NATO-kompatibel. Weitere Informationen unter https://arcanus.ca/.

Über NeuralDrones:

NeuralDrones (NeuralDrones UG (haftungsbeschränkt) und NeuralDrones Inc.) ist ein Technologieunternehmen mit Sitz im bayerischen Ansbach. Es entwickelt autonome Drohnensysteme und künstliche Intelligenz für Einsatzkräfte und Sicherheitsanwendungen. Den technologischen Kern bilden zwei integrierte neuronale Netze: eines für visuelle Wahrnehmung und Objekterkennung in Echtzeit, das andere für Navigation und autonome Entscheidungsfindung.

Zuvor hatte das Unternehmen sein System über einen Zeitraum von 18 Monaten als Technologiepartner im Projekt AHEAD-H2 getestet und weiterentwickelt. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Die dabei erzielten Ergebnisse trugen dazu bei, weitere Fördermittel für die Fortsetzung der Arbeit im EU-Projekt CTRL-F zu erhalten. Dort arbeitet NeuralDrones mit der Hochschule Ansbach, KI64 und SITMP / Drony SIT der Stadt Pilsen zusammen. Weitere Informationen unter https://neuraldrones.de/.

Gefördert beziehungsweise kofinanziert durch:

– Federal Ministry of Research, Technology and Space

– Interreg / Co-funded by the European Union / Bavaria-Czech Republic

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Arcanus Aerial Systems Inc. | Investor Relations E: info@arcanus.ca T: 647-828-2406

NeuralDrones UG (haftungsbeschränkt) | Investor Relations E: info@crescendo-ir.com T: +1-212-671-1020 – Durchwahl 304

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Rechtliche Hinweise

Förderung. Das Projekt CTRL-F wird von der Europäischen Union im Rahmen des Programms Interreg Bayern-Tschechien aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Das Projekt AHEAD-H2 wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Pressemitteilung liegt ausschließlich bei den genannten Unternehmen. Die geäußerten Ansichten entsprechen nicht notwendigerweise denen der Europäischen Union, der für das Interreg-Programm zuständigen Stellen oder des BMFTR. Diese können dafür nicht verantwortlich gemacht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem zur geplanten Integration der Fluggeräte von Arcanus, zu künftigen Einsätzen, zu Produkteigenschaften und zum erwarteten Nutzen der Partnerschaft. Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Erwartungen wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich behördlicher Genehmigungen, Finanzierung, technischer Entwicklung und Marktbedingungen. Diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. NeuralDrones übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Testergebnisse. Die genannten Leistungswerte stammen aus der CTRL-F-Vorführung unter Testbedingungen und wurden von den Projektpartnern berichtet. Die Ergebnisse im operativen Einsatz können je nach Gelände, Wetter, Platzierung der Sensoren und weiteren Faktoren abweichen.

Kein Wertpapierangebot. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt in keiner Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der NeuralDrones UG (haftungsbeschränkt), der NeuralDrones Inc. oder der Arcanus Aerial Systems Inc. dar. Sie ist keine Anlageberatung.

Haftungsausschluss. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird jedoch nicht übernommen. Angaben über Dritte, einschließlich der Projektpartner und der Arcanus Aerial Systems Inc., beruhen auf den von diesen bereitgestellten Informationen. NeuralDrones übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Websites, auf die verwiesen wird.

Marken. NeuralDrones, PreFire, AfterFire und Fire Lance sind Namen oder Marken von NeuralDrones. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Unternehmensangaben. NeuralDrones UG (haftungsbeschränkt) · Sitz: Ansbach, Deutschland · Registergericht: Amtsgericht Ansbach, HRB 8347 · Geschäftsführer: Steffen C. Reitz · Kösslerstrasse 14, 91522 Ansbach, Deutschland.

Verantwortlich im Sinne des Presserechts (V. i. S. d. P.): Steffen C. Reitz, NeuralDrones UG (haftungsbeschränkt), Anschrift wie oben.

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NeuralDrones UG

Herr Steffen C. Reitz

Kösslerstr. 14

91522 Ansbach

Deutschland

fon ..: +49 176 627 627 65

web ..: https://neuraldrones.de/

email : info@neuraldrones.de

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Pressekontakt:

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