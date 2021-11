Nicht nur Wohnräume will man staub- und schmutzfrei halten. Noch viel wichtiger sind alle Bereiche, die mit Elektrizität zu tun haben. Zum Schutz elektrischer Leitungen dienen Kabeleinführungssysteme.

So genannte Kabeleinführungssysteme dienen der Durchführung von elektrischen Leitungen in Schaltschränken, Verteilerkästen und Maschinen. Doch auch in Fahrzeugen, Flugzeugen oder Schiffen werden diese Systeme benötigt. Vor allem dort gilt es, elektrische Leitungen bestens zu schützen, vor Staub, Berührungen, scharfen Kanten oder Belastungen durch Zug.

Zum Thema Kabeleinführungssysteme lässt man sich am besten vom Spezialisten beraten, weiß man bei CIV Sicherheitstechnik, dem Experten für Sicherheitstechnik, Verschraubungstechnik, Kabelbearbeitungstechnik, Schlauchtechnik und Installationstechnik. Das Unternehmen vertreibt seit 1969 Produkte aus diesem Segment, beste Qualität und große Auswahl sind schon immer ein wichtiges Thema. Sämtliche Produkte werden den Kunden und Kundinnen nicht nur auf der firmeneigenen Website vorgestellt, sondern können auch im Katalog nachgesehen werden. Diesen erhalten Interessierte ganz unkompliziert über den Downloadbereich auf der Website des Unternehmens.

Im Bereich Sicherheitstechnik zählen zu den wichtigsten Produkten zum Beispiel Sicherheitsschaltleisten, Schlüsseltransfersysteme, Sicherheitsvorhänge, Schläuche und Verriegelungsschalter, hinzu kommt die große Auswahl an Produkten im Bereich Verschraubungstechnik. Die Produktpalette aus dem Bereich Kabelbearbeitungstechnik umfasst vor allem Maschinen, welche die Bearbeitung der Kabel für die Kabeldurchführung oder den Kabelkanalbau erleichtern.

Bei CIV legt man größten Wert auf Kundenfreundlichkeit und Service. Alle Produkte sowie die Kataloge zum Download finden Interessierte unter www.civ.at. Über die Website kann man auch jederzeit einen Experten aus dem Mitarbeiterteam kontaktieren.

CIV ist Ihr Experte für Sicherheitstechnik, Verschraubungstechnik, Kabelbearbeitungstechnik, Schlauchtechnik und Installationstechnik. Neben unserem großen Angebot an Sicherheitstechnik und Relais bieten wir Ihnen auch in den Bereichen Verschraubungstechnik und Schlauchtechnik ein umfassendes Angebot an Produkten. Die CIV GmbH steht für bestes Angebot zu besten Preisen und einer Produktauswahl.

Wir führen auch Produkte aus dem Bereich Verdrahtungskanäle wie Wellrohre oder Verriegelungsschalter. Abgerundet wird unser Sortiment in den Sparten Schaltungstechnik, Meldeelemente und Funkfernsteuerungen.

