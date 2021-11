Der Winter steht vor der Tür und die Saunasaison hat begonnen. Wer jetzt etwas für die Gesundheit tun will, ist mit Saunagängen genau richtig. Hier die besten Tipps für die Accessoires.

Saunieren ist entspannend, gesundheitsfördernd und stärkt die Immunkraft: Alles, was man für den Winter braucht! Wer sich jetzt eine eigene Garten- oder Heimsauna einrichtet, darf auch an die passenden Accessoires denken. Holzprodukte Achleitner widmet diesen kleinen Leitfaden allen Saunafans und allen, die es werden wollen.

o Handtücher. Für den Saunagang benötigt man auf jeden Fall ein Handtuch, auf das man sich in der Sauna setzen kann. Dieses sollte groß genug sein, dass man komplett darauf Platz hat. Auch für das Duschen danach dürfen reichlich Handtücher bereit liegen. Am besten stattet man seine Heimsauna mit eigenen Sauna Handtüchern aus.

o Sanduhr. Saunieren wirkt, wenn man es richtig macht. Ein Saunagang dauert meist nicht länger als 15 Minuten, danach folgt eine Abkühl- und Ruhephase. Will man einen Aufguss machen – was keineswegs Pflicht ist – so macht man diesen nach einer Phase des Vorschwitzens (5-10 Minuten). Der Aufguss dauert dann etwa 8 Minuten und dann wird noch ein bis zwei Minuten abgekühlt. Die Sanduhr zeigt an, wann es Zeit ist, zum Abkühlen zu gehen.

o Aufgusskübel. Wer einen Aufguss machen möchte, braucht dazu einen Sauna Aufgusskübel aus Holz, der in der Sauna bereit steht, gefüllt mit frischem Wasser. Meist sind diese Kübel aus Lärchenholz, da dieses besonders robust und beständig ist. Zum Kübel gehört eine Holzkelle, mit der das Wasser auf die heißen Steine geschöpft wird.

o Saunadüfte. Wer seinem Aufguss das besondere Extra verleihen will, gibt einige Tropfen Saunaöl in das Wasser. Hier empfiehlt es sich, auf beste Bioqualität zu achten.

o Bademantel und Badeschlappen. Die Sauna betritt man nur mit dem Handtuch, doch für den Weg in die Dusche oder in den Ruhebereich darf man wasserfeste Schlappen mitbringen. In der Ruhephase bietet ein flauschiger Bademantel den besonderen Kuschelgenuss.

Noch Fragen zur Sauna? Das Team von Achleitner Holzwaren steht bereit: www.holzprodukte-achleitner.at.

In unserem Betrieb legen wir wert auf altes Handwerk und neues Wissen. Wir bieten eine bunte Palette an Erzeugnissen aus Holz, deren Qualität und Ausführung unsere Kunden seit Jahren überzeugen.

Die Firma Holzprodukte Achleitner ist spezialisiert auf sämtliche Faßbinderarbeiten und bietet Saunakübel, Tauchbecken, Holzbadewannen, Weinregale, Blumenkübel, und viele weitere Holzprodukte aus eigener Produktion. Mit hochwertiger Handwerksarbeit für Wellness, Sauna und Spa ergänzen wir eine große Auswahl an Geschenksideen aus Holz.

Achleitner – Ihr Spezialist für Holzprodukte!

