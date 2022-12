Ohne Schnelllauftore kommen Industrie und Gewerbe kaum mehr aus. Dies beginnt bei wichtigen schnell schließenden Toren für Kühlräume und endet beim Heizkosten sparen.

In Zeiten von Energiekrise und explodierenden Energiekosten achtet man einmal mehr darauf, dass weder beim Heizen noch beim Kühlen unnötig Energie verschwendet wird. Schlüsselstelle für dieses Vorhaben ist das Schnelllauftor – ein Tor, das auf schnelle Laufgeschwindigkeiten ausgerichtet ist, so viel verrät der Name bereits. Im Gegensatz zu herkömmlichen automatisch öffenbaren Toren wie Garagentoren für den Privatgebrauch ist ein Schnelllauftor aber nicht nur schneller laufend, sondern auch auf eine große Anzahl von Lastwechseln, also Öffnungen ausgelegt. Genau das ist notwendig, wenn man bedenkt, wo Schnelllauftore zum Einsatz kommen.

Besonders wichtig sind Schnelllauftore und Rolltore im Bereich der Lebensmittelindustrie, um beispielsweise möglichst kurze Öffnungs- und Schließzeiten bei Kühl- und Tiefkühlhallen zu gewährleisten. Diese schnellen Vorgänge sorgen einerseits dafür, Lebensmittel und Getränke perfekt gekühlt bleiben, anderseits auch dafür, dass beim Öffnen und Schließen möglichst wenig Energie verbraucht wird.

Doch auch im Rettungswesen sind Schnelllauftore gefordert – man stelle sich ein Einsatzfahrzeug vor, das vor einem langsam öffnenden Garagentor warten muss!

Die hohen Öffnungsgeschwindigkeiten und die hohe Häufigkeit an Öffnungen und Schließungen verursachen große Belastungen für die Technik und erfordern somit auch besondere Konstruktionen und technische Feinheiten. Außerdem sind je nach Bereich in Industrie und Gewerbe auch Spezialanfertigungen gefordert, zum Beispiel Tore mit transparentem Behang, um gute Sicht auf die Durchfahrtswege zu garantieren oder isolierte Tore im Bereich der Kältetechnik.

Eine große Auswahl an Schnelllauftoren, Rolltoren und weiteren Industrietoren bietet der österreichische Anbieter Itzlinger mit Sitz in Mondsee. Auf der Website des Unternehmens können Interessierte unter www.itzlinger.at noch zahlreiche Anwendungsgebiete für die speziellen Industrietore einsehen.

ITZ Itzlinger GmbH – Ihr Spezialist für Schnelllauftore, Rollgitter & Spiraltore.

Langjährige Erfahrung auf den Gebieten Betriebsbüros, Schnelllauftore und Industrietore verbinden wir mit hochqualitativen Produkten und professioneller Beratung. Neben unseren Standard-Produkten bieten wir Ihnen auch eine Jahreswartung. Hiermit können bis zu 30% der Reparaturkosten eingespart werden, Jahr für Jahr! Gerade bei Produkten wie dem Spiraltor, Rolltor oder Rollgitter ist ein solcher Service unumgänglich. Vermeiden Sie kostspielige Reparaturen mit unserem Torservice.

