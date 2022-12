Grillkota Hersteller ISIDOR aus Brandenburg präsentierte auf der „Heim und Handwerk“ die neuesten Innovationen in Sachen finnische Grillhütte. Im Frühling geht der Prototyp in Serie.

Eine Grillkota, made in Germany, das ist die Grillkota Finja durch und durch. Von der Entwicklung über die Planung, den Holzzuschnitt bis hin zum Vertrieb: Hier ist alles beste Qualität und Maßarbeit aus Brandenburg. Dieser Besonderheit kommt noch ein Alleinstellungsmerkmal hinzu: Die Finja ist die Grillkota mit den herausnehmbaren Seitenwänden. Das macht aus der gemütlichen Grillhütte im Sommer einen luftig lauschigen Pavillon.

Auf der Messe „Heim + Handwerk“ in München wurde nun die Innovation des Jahres 2022 präsentiert: Die Grillkota Finja mit elektrisch absenkbaren Seitenwänden. War bereits das Entfernen der Seitenwände beim Originalmodell mit wenigen Handgriffen erledigt, so ist der Umbau von der Grillkota zum Pavillon nun noch einfacher. Die Messebesucher und -besucherinnen zeigten sich begeistert von der neuen Technik!

Neben der Grillkota Finja waren auch die Gartensauna Angela sowie der Spielturm Big Woody auf der Messe in München ausgestellt. Das hoch motivierte ISIDOR Team stand Rede und Antwort zu allen Fragen, die auftauchten, vom Spielturm Aufbau bis hin zum Energieverbrauch der Sauna. Die eigene Sauna kommt zum Beispiel für einen Saunagang lediglich 4 Euro an Strom – setzt man auf einen Holzofen, ist man überhaupt nicht mehr abhängig von den steigenden Stromkosten.

Wer noch mehr zum Thema Grillkota, Sauna und Co. erfahren möchte, kommt am besten gleich bei ISIDOR vorbei: grillkota.isidor.de.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

