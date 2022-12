Die Besucher der Messe „Heim+Handwerk“ in München dürfen gespannt sein. Grillkota Hersteller ISIDOR aus Brandenburg präsentiert das neueste Modell live.

Von 30. November bis 4. Dezember findet am Messegelände in München Süddeutschlands größte Messe für Wohnen und Einrichten statt. Auf der „Heim+Handwerk“ wird alles rund um Haus und Garten präsentiert, 449 Aussteller und Ausstellerinnen sind vor Ort.

Grillkota Spezialist ISIDOR wartet mit einer besonderen Neuerung Made in Germany auf. Das Team des Holzspezialisten ist mit der neuesten Ausführung der Grillkota „Finja“ nach München gereist. Die beliebte Grillhütte wird direkt in Brandenburg geplant und hergestellt und ist aufgrund ihrer herausnehmbaren Wände zum Top Seller der vergangenen Saisonen geworden. Mit dieser ganz speziellen Ausführung kann die „Finja“ im Sommer zu einem luftigen Pavillon umgebaut werden, bietet aber in der kalten Jahreszeit alle Vorzüge einer Grillkota.

In München wird nun erstmals die Variante mit elektrisch bedienbaren Seitenwänden präsentiert. Damit wird der Umbau von der Grillkota zum Grillpavillon tatsächlich zum Kinderspiel und ist auf Knopfdruck zu erledigen. Das Team von ISIDOR freut sich schon sehr auf die interessierten Besucher und Besucherinnen und steht auf Stand B6.260 für Fragen bereit.

Wer nicht auf die Messe kommen kann oder sich vorab über die Produktpalette informieren möchte, macht dies am besten auf der Website des Unternehmens: grillkota.isidor.de.

Und sonst: Auf bald in München!

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

