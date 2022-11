Nur noch fünf Tage, dann startet die Messe „Heim und Handwerk“ am Messegelände in München. Mit dabei ist Holzspezialist ISIDOR mit einigen ganz speziellen Produkten.

Wer Spielturm und Kletterturm Spezialisten auf Instagram oder Facebook verfolgt, kann zurzeit ganz besondere Bilder sehen: Die neueste Ausführung der in Deutschland produzierten Grillkota FINJA wird auf der Messe live präsentiert. FINJA ist die einzige Grillkota mit herausnehmbaren Wänden, was die finnische Grillhütte mit wenigen Handgriffen in einen luftigen Pavillon verwandelt. ISIDOR Fans wissen das bereits. Nun aber wird die neue FINJA mit elektrisch absenkbaren Seitenteilen präsentiert: Ein absolutes Highlight für alle Fans des ganzjährigen Grillvergnügens.

Ebenfalls mit auf Tour ist die Gartensauna ANGELA, die beliebte Sauna mit der ganz besonderen Form, sowie der Spielturm BIG WOODY. Dieser Spielturm zählt zu einem der beliebtesten Modelle 2022 und bietet so richtig viel Platz für die kleinen Piraten und Abenteuerinnen. Wer den Spielturm live in action erleben möchte, sollte unbedingt auf der „Heim und Handwerk“ vorbeikommen und sich von der herausragenden Qualität überzeugen.

Made in Germany, das ist für ISIDOR kein leeres Gerede: Die Spieltürme werden im Werk in Brandenburg vorbereitet und per Hand verpackt. Das Holz stammt aus Deutschland und Skandinavien. Auch die Grillkota FINJA ist ein deutsches Qualitätsprodukt und wird in Brandenburg erzeugt. Wer jetzt so richtig neugierig geworden ist, schaut am besten auf der Messe vorbei und trifft die ISIDOR Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Stand B6.260.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.