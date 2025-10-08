Kraftwerk erweitert Sortiment von Brisk Zündkerzen für Alltag und Motorsport

Ab sofort bietet Kraftwerk-Shop eine breite Auswahl an Brisk Zündkerzen – von Alltagsanwendungen bis hin zu Hochleistungs- und Racing-Setups für Chrysler, Dodge, Jeep und RAM.

Der Teilespezialist für US-Fahrzeuge Kraftwerk-Shop.cc hat sein Sortiment im Bereich Zündung erweitert und führt nun eine noch größere Auswahl an Brisk Zündkerzen.

Damit steht US-Car-Fahrern ab sofort ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verfügung – von zuverlässigen Standardanwendungen bis hin zu speziell entwickelten Produkten für extreme Motorumbauten und Racing-Einsätze.

Die Marke Brisk ist international bekannt für ihre hochwertigen Zündtechnologien. Mit mehr als 85 Jahren Erfahrung in Entwicklung und Fertigung bietet das Unternehmen innovative Lösungen, die von modernen Iridium-Zündkerzen für den Alltagseinsatz bis hin zu Silber- und Racing-Zündkerzen für Hochleistungsmotoren reichen. Dank präziser Fertigung, hoher Temperaturbeständigkeit und optimaler Funkenbildung überzeugen Brisk Zündkerzen durch Effizienz, Langlebigkeit und verbesserte Performance.

Im Kraftwerk-Shop finden sich Brisk Zündkerzen für Chrysler, Dodge, Jeep und RAM, die sowohl für gängige Serienmotoren als auch für leistungsstarke HEMI-Setups geeignet sind.

Besonders im Motorsport und bei aufwendig modifizierten Motoren haben sich die Produkte bewährt, da sie auch unter extremer Belastung eine zuverlässige Zündleistung sicherstellen.

Mit der Aufnahme von Brisk Zündkerzen baut Kraftwerk-Shop.cc sein Angebot an Performance- und Wartungskomponenten konsequent aus. Kunden profitieren von einer stetig wachsenden Produktauswahl, schneller Verfügbarkeit und der Möglichkeit, alles rund um Wartung, Tuning und Performance aus einer Hand zu beziehen.

Weitere Informationen und das komplette Sortiment sind ab sofort online unter www.kraftwerk-shop.cc

