I/O-Module umgehen Ausfall mit Auto-Bypass

Acceed bietet unter dem Markennamen ExpertDAQ eine umfassende Palette von skalierbaren und kosteneffizienten IO-Modulen, zum Beispiel die Serie EX9200.

Die vom deutschen Distributor Acceed GmbH aus Düsseldorf angebotenen I/O-Module mit analogen und digitalen Eingängen und Ausgängen dienen unter anderem zur Verknüpfung von verteilten Sensoren, Aktoren, Zählern oder Relais in weitläufigen Arealen oder über das Internet. Sie sind robust, stromsparend und ohne großen Aufwand zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Das EX9250-MTCP ist ein digitales I/O-Modul mit zehn Eingängen und sechs Ausgängen. Zwei Ethernet-Schnittstellen erlauben die Verkettung von mehreren Modulen. Dabei sorgt die Auto-Bypass-Funktion bei Ausfall eines Moduls für den Weiterbetrieb der übrigen in der Kette.

Das digitale I/O-Modul EX9250-MTCP besitzt zwei Ethernet-Anschlüsse (RJ-45, 10/100-Base-T) für die Verbindung zum Netzwerk und den Aufbau von Daisy-Chain-Verbindungen. Es bietet zehn isolierte digitale Eingänge (dry/wet) und sechs digitale Ausgangskanäle mit 3750 Vrms galvanischer Isolierung. Alle digitalen Eingangskanäle unterstützen die Latch-Funktion für die Signalverarbeitung. Gleichzeitig können diese DI-Kanäle auch als 300-Hz-Zähler verwendet werden. Die digitalen Ausgangskanäle unterstützen auch die Impulsausgabe. Unterstützte Protokolle sind Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, ICMP and ARP. Mit der automatischen DIO-Synchronisierung (Peer-to-Peer) lässt sich die direkte Zuordnung von zwei EX9250-MTCP-Modulen definieren, so dass die Eingangswerte direkt an die Ausgangskanäle übertragen werden. So kann ein Ausgangskanal (lokal oder remote) abhängig vom Datenmuster der Eingangskanäle aktiviert werden (1/0 oder Toggle): Wenn sich das Datenmuster von „Übereinstimmung“ auf „Nicht Übereinstimmung“ ändert, wird der entsprechende Ausgang auf aktiv gesetzt (1 oder 0).

Das mit 2,75 cm besonders schmale Modul ist für die Hutschienenmontage vorbereitet, die Anschlüsse für Spannungsversorgung (10 bis 30 V DC) sind als steckbare Schraubklemmen ausgeführt, die Eingänge und Ausgänge als Steckklemmen. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb ist mit industriegerechten -10 bis +70 °C angegeben. LEDs auf der Frontseite zeigen die wichtigsten Informationen zu Betriebsbereitschaft und Datenkommunikation im Netzwerk. Ein umfangreiches Handbuch erläutert Inbetriebnahme, Einsatzmöglichkeiten und Schaltungen, und es gibt darüber hinaus einen ausführlichen Überblick über weitere Module mit spezialisierten Funktionen und Eigenschaften.

Alle Module sind bei Acceed (www.acceed.com) kurzfristig verfügbar. Zudem stehen Treiber und Utilities für Windows zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Acceed GmbH

Herr Werner Kunze

Arnoldstraße 19

40479 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 938898-0

web ..: https://www.acceed.com

email : support@acceed.com

Die Acceed GmbH ist ein international agierender Distributor für industrielle Computer und Komponenten mit Sitz in Düsseldorf. Acceed arbeitet mit einem ISO-zertifizierten QM-System und bietet seinen Kunden ein sorgfältig abgestimmtes Produktportfolio aus den Bereichen industrielle Netzwerktechnik, Kommunikation und Signalverarbeitung für die Anwendungsgebiete Automation, Prüfwesen und Qualitätssicherung sowie Forschung und Entwicklung.

Pressekontakt:

klare Texte + Bilder GmbH

Herr Klaus Handner

Hansaallee 321

40549 Düsseldorf

fon ..: +49 211 591487

web ..: https://www.klaretexte.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.