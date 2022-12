Das Buchkirchner Familienunternehmen Wildfellner konstruiert und vertreibt seit Jahrzenten kern- und wellenlose Spiral-Förderanlagen und definiert damit den Stand der Technik in diesem Bereich.

Seit knapp 40 Jahren ist man bei Wildfellner auf Fördertechnik spezialisiert und hat sich damit einen internationalen Ruf geschaffen. Bei der Entwicklung und Herstellung der Spiralfördertechnik aus dem Hause Wildfellner steht der materialschonende und energieeffiziente Transport von Schüttgut im Vordergrund. Egal, ob in der Abfallindustrie, im Wein- und Obstbau oder in Mühlen: Das transportierte Schüttgut wird möglichst schonend behandelt. Die Wildfellner Förderschnecke steht dabei im Mittelpunkt der Technik.

Im Hause Wildfellner produziert man biegsame und auch starre Förderspiralen, von 30 bis 600 Millimeter Durchmesser. Diese Technik ist für ihren niedrigen Energieverbrauch und die großen Leistungen von bis zu 600 Kubikmetern pro Stunde europaweit bekannt. Das Unternehmen exportiert bis zu 60% der erzeugten Anlagen.

Neben der materialschonenden Arbeitsweise zeichnen sich die Wildfellner Förderschnecken auch durch ihre Wartungsfreiheit aus. „Keine Wartung, keine Verstopfung und den örtlichen Gegebenheiten angepasst“, so der Slogan von Wildfellner. Förderspiralen in über 150 Größen sind im Unternehmen lagernd, besondere Ausführungen und Größen können jederzeit produziert werden.

2023 wird ein besonderes Jahr für Wildfellner: Das 40jährige Firmenjubiläum steht an. Bevor es so weit ist, hat sich die Belegschaft in den wohl verdienten Betriebsurlaub begeben, ab Jänner 2023 ist man wieder in voller Kraft für Kunden und Kundinnen bereit. Bis dahin können alle Informationen zum Unternehmen auf der Website eingesehen werden: www.wildfellner.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wildfellner GmbH

Frau Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen

Österreich

fon ..: +43(7242)28110-0

fax ..: +43(7242)28110-57

web ..: http://www.wildfellner.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Firma Wildfellner GmbH ist sowohl für ihre hochwertigen Produkte wie auch für ihre nunmehr fast 40jährige Erfahrung auf dem Gebiet der achsenlosen Fördertechnik bekannt.

Mit den achsenlosen Spiralfördersystemen wollen wir auch zukünftig für sämtliche Industriebereiche optimale Fördertechnik gewährleisten. Wir bieten individuelle Lösungen von der Beratung, der kundengerechten Planung, der Fertigung bis hin zur Montage.

Die Bandbreite der Anwendungsgebiete ist jedenfalls mehr als überzeugend.

Unser Ziel ist es, für jeden Kunden eine optimale Förderanlage mit geringstmöglichem Aufwand zu realisieren. Maximaler Nutzen bei geringem Investitionsaufwand.

Die Vorteile der achsenlosen Wildfellner Spiralförderanlagen:

* Ein hoher Füllgrad erlaubt hohe Förderleistung bei geringem Energieverbrauch

* Geringe Wartung durch den Wegfall von Ketten, Zwischenlagern, Umlenkrollen, etc…

* geräuscharm, staubfrei, materialschonend und minimale Entmischung

* Transport in geschlossenen Rohren und U-Trögen von horizontalen bis vertikalen Förderverläufen

* Know-How und neueste technische Entwicklungen aus fast 40 Jahren Erfahrung

Pressekontakt:

Wildfellner GmbH

Frau Herta Wildfellner

Niederlaaberstraße 3

4611 Buchkirchen

fon ..: +43(7242)28110-0

web ..: http://www.wildfellner.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.