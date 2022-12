Wer seinem Restaurantbetrieb zum neuen Jahr neue Speise- und Getränkekarten gönnen möchte, kann diese jetzt ganz einfach erstellen. Spseisekarten.de macht es möglich.

Speisekarten erstellen einfach, übersichtlich und mit einem qualitativ hochwertigen Ergebnis, das klingt gut? Ist es auch! Auf speisekarten.de ist es einfacher denn je, dem eigenen Gastbetrieb neuen Pfiff zu geben. Mit dem Klick auf „Modelle“ eröffnen sich die wichtigsten Eckpunkte und man kann direkt wählen:

Material

Einfach mal anders – warum nicht gleich! Auf speisekarten.de kann man aus den Materialien Leder, Kunstleder, Karton, Buchleinen, Loden, Holz, Stein Aluminium oder Acryl wählen. Wer die Wahl hat, hat die Qual!

Funktion

Der zweite Punkt ist von enormer Wichtigkeit und darf bestens durchdacht werden. Wie soll die Speisekarte funktionieren? Was bevorzugen die Gäste? Vim einfachen Klemmbrett bis hin zur Buchbindung, vom Klicksystem bis zur Ringmechanik, hier ist alles möglich. Mit Klick auf das jeweilige System werden die aktuellen Modelle angezeigt.

Ausstattung

Wie soll die Spoeisekarte ausgestattet sein? Darf es eine Folienhülle sein, ein Karton Passepartout oder ein Steckystem mit Seidenband?

Einsatz

Welche Modelle werden von den Profis für Restaurant, Bar oder Zimmerservice empfohlen? Hier darf einfach geklickt und geschmökert werden!

Und das war noch nicht alles! Wer sich für das Material und die Ausstattung der Karte entschieden hat, darf dann noch an die Farbwahl gehen. Allein für die Modelle mit Loden gibt es zum Beispiel Ausführungen in nahezu allen Farben. Bei den Holzmodellen darf zuerst die Holzart und dann die Bindung (Farbe) gewählt werden. Hier stimmt alles zusammen! Für Fragen und Rat bezüglich der Auswahl steht das kundige Team von speisekarten.de zur Verfügung: www.speisekarten.de.

Handarbeit. Made in Austria! Bei Reischl+Sohn finden Sie die richtige Inspiration für Ihre persönliche Traumkarte. Ob Menükarten aus Kork, Hoz, Filz oder Stein – alle Karten werden von Hand gefertigt. Wir achten auf die feinen Details und bieten beste Qualität zu fairem Preis.

Seit 1891 lieferte das Unternehmen Reischl Menükarten an Gasthäuser, Hotels und Cafes. Mehr als 120 Jahre Tradition und Erfahrung spiegeln sich in den Produkten wider. Zahlreiche namhafte Betriebe und Hotelgruppen in ganz Europa lassen mittlerweile ihre Menükarten bei Reischl+Sohn produzieren.

