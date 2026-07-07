Unabhängige Auswertung von akku-alle.de: Herstellerangaben vs. real gemessene Reichweite bei 50 straßenzugelassenen E-Scootern

Mainz, 07. Juli 2026 – Das unabhängige E-Scooter-Vergleichsportal akku-alle.de hat im Rahmen einer umfangreichen Studie 50 straßenzugelassene E-Scooter-Modelle untersucht und dabei die beworbene Reichweite mit den tatsächlich gemessenen Werten verglichen. Das Ergebnis ist ernüchternd: Im Durchschnitt erreichen die Geräte nur 71 Prozent der angegebenen Reichweite – eine Abweichung von 29 Prozent.

Aus einem angepriesenen Aktionsradius von „100 km“ werden in der Praxis oft nur rund 70 Kilometer. Die Unterschiede zwischen den Herstellern sind dabei erheblich: Während die Marke Teverun mit einer durchschnittlichen Abweichung von lediglich 13 Prozent zu den ehrlichsten Anbietern zählt, weicht Apollo mit 55 Prozent Abweichung besonders stark vom Messwert ab. Die chinesische Marke NAVEE liegt mit minus 41 Prozent ebenfalls weit über dem Branchenschnitt.

„Wir wollen Käufern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen“, sagt Ruben Schilken, Gründer von akku-alle.de. „Wer einen E-Scooter für den täglichen Arbeitsweg kauft, muss wissen, wie weit er wirklich kommt – und nicht, was auf der Verpackung steht.“

Für die Studie wurden reale Messwerte aus Fachmagazin-Tests, verifizierten Community-Erfahrungen und GPS-Tracking-Daten aggregiert und mit den offiziellen Herstellerangaben verglichen. Modelle ohne ausreichende Datenbasis wurden nicht berücksichtigt.

Die vollständige Auswertung mit interaktivem Marken-Ranking und Balkendiagramm ist kostenlos abrufbar unter:

https://akku-alle.de/s/e-scooter-ehrlichkeits-index-2026

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ÜBER AKKU-ALLE.DE:

akku-alle.de ist ein unabhängiges deutsches E-Scooter-Vergleichsportal mit Sitz in Mainz. Das Portal bewertet straßenzugelassene E-Scooter anhand eines eigenen AkkuAlle-Scores und veröffentlicht regelmäßig datenbasierte Analysen zum deutschen E-Scooter-Markt.

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Ruben Schilken

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KATEGORIE: KFZ / Verkehr / Mobilität

SCHLAGWÖRTER: E-Scooter, Reichweite, Studie, Verbraucher, Elektromobilität, Test

LINK ZUR STUDIE: https://akku-alle.de/s/e-scooter-ehrlichkeits-index-2026

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