Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Möbel des Herstellers KFF

Mit der Aufnahme von KFF erweitert die Raum & Form Seidel GmbH ihr Angebot um eine Marke, die seit Jahrzehnten für komfortable Sitzmöbel, klare Formensprache und hohe Verarbeitungsqualität steht.

Mit der Aufnahme von KFF erweitert die Raum & Form Seidel GmbH ihr Angebot um eine Marke, die seit Jahrzehnten für komfortable Sitzmöbel, klare Formensprache und hohe Verarbeitungsqualität steht. Über Design-Kiste.de können Interessenten die neuen KFF Möbel entdecken und sich persönlich zu passenden Modellen, Materialien, Farben und Einrichtungskonzepten beraten lassen.

KFF Möbel jetzt bei Design-Kiste.de

Die Marke KFF ist besonders für hochwertige Sitzmöbel bekannt. Das Sortiment umfasst unter anderem Stühle, Sessel, Bar- und Tresenhocker sowie Bänke für private Wohnbereiche und anspruchsvolle Objektlösungen. Auf Design-Kiste.de werden ausgewählte KFF Modelle präsentiert, die sich für moderne Esszimmer, offene Wohnküchen, stilvolle Besprechungsräume, Empfangsbereiche oder hochwertige Gastronomiekonzepte eignen.

Viele KFF Möbel lassen sich durch unterschiedliche Gestellvarianten, Bezugsstoffe, Leder, Farben und Ausführungen individuell konfigurieren. Damit spricht die neue Sortimentserweiterung besonders Kunden an, die nicht nur ein einzelnes Möbelstück suchen, sondern eine durchdachte Lösung für ihren Raum wünschen.

„Mit KFF nehmen wir eine Marke in unser Sortiment auf, die sehr gut zu unserem Anspruch passt: hochwertige Gestaltung, spürbarer Komfort und Möbel, die im Alltag funktionieren“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH. „Gerade für Kunden in Bayern ist die Verbindung aus Online-Auswahl und persönlicher Beratung aus Nürnberg ein großer Vorteil. Wir helfen dabei, das passende Modell, die richtige Ausführung und ein stimmiges Gesamtkonzept zu finden.“

_Hinweis: Das Zitat ist als Formulierungsvorschlag zur Freigabe durch Peter Seidel gedacht._

Persönliche Beratung aus Nürnberg für Kunden in Bayern

Die Raum & Form Seidel GmbH verbindet auf Design-Kiste.de eine große Auswahl hochwertiger Designermöbel mit individueller Einrichtungsberatung. Kunden profitieren dabei von einem Beratungsansatz, der über die reine Produktauswahl hinausgeht: Maße, Raumwirkung, vorhandene Einrichtung, Materialkonzept, Farbgestaltung und Nutzung im Alltag werden auf Wunsch gemeinsam betrachtet.

Besonders für Kunden aus Nürnberg, Fürth, Erlangen, Würzburg, Regensburg, Ingolstadt, Augsburg, München und ganz Bayern bietet Design-Kiste.de eine regionale Anlaufstelle für hochwertige Einrichtungslösungen. Interessenten können sich online informieren und anschließend persönlich beraten lassen – telefonisch, per Anfrage oder nach Vereinbarung im Nürnberger Ladengeschäft.

KFF: Sitzkomfort und Design für Wohn- und Objektbereiche

KFF wurde 1984 von Karl-Friedrich Förster in Lemgo gegründet. Der Hersteller entwickelte sich aus Ostwestfalen heraus zu einer Marke, die eng mit hochwertigem Sitzmöbeldesign verbunden ist. Der SINUS Stuhl gilt laut KFF als erster Bestseller des Unternehmens und heute als Klassiker.

Die Kollektionen von KFF stehen für moderne, wohnliche und langlebige Sitzlösungen. Bei Design-Kiste.de werden die Möbel insbesondere als passende Wahl für Esszimmer, Wohnküchen, Tresen, Besprechungsbereiche, Wartezonen und repräsentative Objekteinrichtungen vorgestellt.

Vorteile für Kunden

Mit der Aufnahme von KFF erweitert Design-Kiste.de sein Angebot um Sitzmöbel, die sich vielseitig planen und individuell auf unterschiedliche Einrichtungsstile abstimmen lassen. Kunden können aus verschiedenen Modellen und Ausführungen wählen und erhalten auf Wunsch Unterstützung bei der Auswahl passender Stoffe, Leder, Gestelle, Farben und Kombinationen.

Die neue KFF Auswahl richtet sich an Privatkunden, die ihr Zuhause hochwertig einrichten möchten, ebenso wie an Unternehmen, Praxen, Kanzleien, Hotels, Restaurants und Planer, die langlebige Sitzmöbel mit professioneller Wirkung suchen.

Verfügbarkeit

Die KFF Möbel sind ab sofort über www.design-kiste.de verfügbar beziehungsweise anfragbar. Interessenten können sich direkt über die Website informieren oder eine persönliche Beratung durch die Raum & Form Seidel GmbH vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist spezialisiert auf Designermöbel, Einrichtungsberatung und individuelle Wohnraumgestaltung. Über Design-Kiste.de bietet das Unternehmen eine große Auswahl hochwertiger Möbel und Einrichtungslösungen renommierter Hersteller. Kundinnen und Kunden erhalten Unterstützung bei der Auswahl passender Möbel, bei der Planung von Wohn- und Arbeitsbereichen sowie bei der Umsetzung individueller Einrichtungsideen.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, sorgfältig ausgewählte Produkte und ein ganzheitlicher Blick auf Räume, Materialien, Stil und Funktion. Die Raum & Form Seidel GmbH richtet sich an Privatkunden, Unternehmen und designorientierte Einrichtungskunden in Nürnberg, Franken, Bayern und darüber hinaus.

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