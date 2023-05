PRIME TIME fitness wird Premium Partner der Munich Ravens.

München, Mai 2023 – Bei PRIME TIME fitness in München schlagen ab sofort die American Footballspieler der Munich Ravens zum Powertraining auf, denn PRIME TIME fitness ist der neue Premium Partner der Munich Ravens im Fitnessbereich. Football ist ein extrem anspruchsvoller und körperlich fordernder Sport. Daher gehört ein hartes und professionelles Training in allen Bereichen, ob Maximalkraft, Schnellkraft oder Ausdauer, zum umfassenden Trainingsprogramm. Kernkompetenzbereiche in denen PRIME TIME fitness in seinen drei Studios in München (Maximilianstraße., Viktualienmarkt und Leopoldstraße) beste Geräte und Trainingsprogramme bietet. Gerade vor dem Saisonstart Anfang Juni 2023 ist eine penible Vorbereitung notwendig, um die gesamte Spielzeit topfit zu sein. Deshalb arbeiten die Munich Ravens, die in der Saison 2023 in der European League of Football starten, mit den versierten Experten zusammen: der Premiumfitnesskette PRIME TIME fitness.

„Wir freuen uns sehr unser Training mit PRIME TIME fitness auf eine neue Stufe heben zu können. Hier finden wir die besten Bedingungen für unsere Athleten, um effektiv und zielorientiert trainieren zu können.“ sagte Sebastian Stolz, General Manager der Munich Ravens.

Henrik Gockel, Geschäftsführer PRIME TIME fitness, kommentiert: „Es ist uns eine Ehre neben den Fußballern von 1860 München jetzt auch die Munich Ravens in unseren Studios „fit“ zu machen und unsere Expertise zur Verfügung zu stellen.“

PRIME TIME fitness: Die 14 Premiumstudios von PRIME TIME fitness in Hamburg, Frankfurt, München und Ostermundigen bei Basel (Schweiz) bieten beste und modernste Fitnessgeräte: den milon Zirkel für Ganzkörpertraining, SensoPro Geräte für das Koordinationstraining, im Cardiobereich einen Fatburner Zirkel und state-of-the-art Profiequipment für Kraftsportler und Performer, bei dem auch Nichtprofis beim Training einen Wow-Effekt erleben. Die „Functional Area“ ist ausgestattet mit TRX, Kettle-Bells, Ropes, BOSU-Bällen und vielem mehr. Mit Personal Training 1:1 oder in kleinen Gruppen sorgt PRIME TIME fitness für schnelle, messbare Ergebnisse. Eine App trackt die Sportaktivitäten und vereinfacht die Buchung von Terminen.



