In wenigen Tagen ist Tatortreiniger Marcell Engel mit seinem Bühnenprogramm „Tatort Leben Live – Was wir von den Toten lernen können“ in Mannheim und Stuttgart. Es gibt nur noch wenige Tickets.

Schnell Tickets für die Show „Tatort Leben Live“ sichern

Frankfurt/Bad Soden, 12. Mai 2023. Das Live-Programm „Tatort Leben live – Was wir von den Toten lernen können“ mit Marcell Engel sorgt bundesweit für Furore. Jetzt können sich alle Fans in Baden-Württemberg freuen, denn der international bekannte Tatortreiniger steht dort in Kürze gleich zwei Mal auf der Bühne:

In Mannheim am Donnerstag, 25. Mai 2023 um 20:00 Uhr im Capitol Mannheim, Waldhofstraße 2, 68169 Mannheim und in Stuttgart am Freitag, 26. Mai 2023 um 20:00 Uhr in der Location „Im Wizemann“, Quellenstr. 7 in 70376 Stuttgart.

Die Zuschauer können sich auf Momente mit Gänsehaut gefasst machen. Engel dazu: „“Ich erzähle ehrlich, schonungslos und authentisch.“ Seine spektakulärsten Fälle stehen im Mittelpunkt des Abends. Mit eindrucksvollen Bildern und Videos nimmt der charismatische Tatortreiniger sein Publikum mit an ungewöhnliche Orte, bewegende Erlebnisse und echte tiefgehende Emotionen. Ein Highlight: Er steht für Fragen und Antworten zur Verfügung.

Mehr als 15.000 Tatorte hat er in 28 Jahren gereinigt. Vieles was er gesehen und erlebt hat, hat ihn über sich und sein Leben nachdenken lassen. Und so zieht er den Schluss: „Es geht immer um den Tatort Leben. Mehr noch „Was können wir von den Toten lernen?“, sagt er. In seinem Liveprogramm gibt er darauf Antworten und teilt seine daraus gewonnenen Erkenntnisse. „Es wird spannend“, verspricht er. Wer dabei sein will, sollte sich schnell Tickets holen.

Marcell Engel – der Tatortreiniger

Seit 2022 ist Marcell Engel mit seinem Programm „Tatort Leben – Was wir von den Toten lernen können“ bundesweit live auf der Bühne zu sehen. In 2023 ist er in vielen deutschen Spielstätten anzutreffen. Fans kennen ihn überdies aus den Podcasts „Todesursache“ und den Videos „Tatort Leben“. Zudem ist der Frankfurter unter anderem Autor des Buches „Die sieben Prinzipien des Tatortreinigers“ und gibt das Magazin „Todesursache“ heraus.

Marcell Engel ist seit 28 Jahren Tatortreiniger. 28 Jahre Erfahrung und über 15.000 Einsätze haben ihn und sein Leben geprägt. Zahlreiche TV-Sender, Rundfunkstationen, Fotografen und Zeitungsjournalisten begleiten ihn seit Jahren bei Tatortreinigungen sowie Spezialdesinfektionen und berichten darüber.

