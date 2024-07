Zweites World Child Forum 2024 erfolgreich in Davos eröffnet

Das zweite World Child Forum im schweizerischen Davos ist eröffnet. Bis zum 19.07.2024 diskutieren junge Teilnehmer:Innen aus über 30 Nationen auf 6 Kontinenten die drängenden Themen der Welt.

Am Montag, den 15.07.2024 öffnete das zweite World Child Forum (WCF) seine Türen. Bis zum 19.07.2024 treffen hier über 250 junge Teilnehmer:Innen aus über 30 Nationen auf 6 Kontinenten zusammen, um unter dem Motto „We build the World we want“ aus ihrer Sicht die anstehenden und drängenden Themen und Probleme aus ihren Perspektiven zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden.

„Ich bin überwältigt, dass wir dieses Jahr noch mehr Teilnehmer:Innen aus so vielen Regionen der Welt hier im World Child Forum begrüßen dürfen. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie diese Kinder und Jugendlichen das Konferenzzentrum hier in Davos so selbstverständlich übernehmen und sofort in Interaktion miteinander treten. Und ich bin schon sehr gespannt, welche Themen sie in den fünf Tagen aufgreifen werden und welche Ergebnisse sie uns am Donnerstag Abend präsentieren“, sagt Bernhard Hanel, Gründer des WCF.

Am Donnerstag Abend, den 18.07.2024 findet die große WCF-Gala statt, in der die Teilnehmer:Innen geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihre Sicht auf die Welt und Lösungsansätze präsentieren werden. Parallel dazu kann man die Gala zwischen 20:00 und 22:00 Uhr (Davoser Zeit) auch im WCF-Livestream verfolgen.

https://world-child-forum.org/en/wcf24/livestream

Pressekontakt für weitere Informationen oder Interviewanfragen:

Götz Schmidt /// +49 179 6728086 /// press (at) world-child-forum.org

Über das WCF: Das World Child Forum wurde 2022 von Bernhard Hanel ins Leben gerufen. Die unabhängige und gemeinnützige Initiative fördert und fordert die Mitgestaltung von Kindern und Jugendlichen an allen gesellschaftlich relevanten Themen weltweit. Als NGO wird das WCF durch Spenden zahlreicher Förderer finanziell unterstützt und zu 100% durch das unermüdliche Engagement seiner ehrenamtlichen Supporter getragen.

Spendenaufruf: Das World Child Forum zu unterstützen bedeutet, die Zukunft zu unterstützen. Engagierte Jugendliche mit ihren Ideen aus der ganzen Welt werden zusammenkommen, um gemeinsam Ideen und Projekte zu entwickeln, die die Welt von morgen braucht.

https://www.betterplace.org/de/projects/135864

