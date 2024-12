Zwei Bücher – Eine gemeinsame Frage nach Glauben und Macht

Zwei Perspektiven – doch ein unsichtbares Band: Was verbindet Glaube, Macht und Politik? Ein Blick auf die subtilen Mechanismen, die unser Denken und Handeln prägen.

In seinem neuesten Buch „Das politische Narrativ – Quelle gesellschaftlicher Glaubenskriege“ setzt sich der Autor kritisch mit der Aneignung religiöser Strukturen durch politische Mächte auseinander. Doch der Anstoß für dieses Werk kam von einer überraschenden Quelle: Ein Buch, das auf ganz persönliche Weise die Themen Glaube, Missbrauch und Erlösung verhandelt und bereits viele Leser tief bewegt hat – „Am achten Tag – Glaube, Missbrauch, Erlösung. Eine Lebensreise“.

Zwei Bücher, die auf den ersten Blick nicht zusammengehören, sind inhaltlich stärker verbunden, als es scheint. Während „Am achten Tag“ die individuelle Reise durch Fragen des Glaubens und der menschlichen Verletzbarkeit beleuchtet, geht „Das politische Narrativ“ einen Schritt weiter: Es zeigt, wie weltliche Akteure religiöse Mechanismen bewusst einsetzen, um Schuldgefühle und schlechtes Gewissen zu erzeugen. Diese gezielte Beeinflussung schafft die Grundlage für gesellschaftliche Kontrolle, beeinflusst unser Denken und treibt politische Agenden voran.

Der Autor beobachtet in seinem Mentoring immer wieder, wie solche Narrative Menschen emotional und mental belasten. In „Das politische Narrativ“ entschlüsselt er diese Strukturen, gibt Leserinnen und Lesern Werkzeuge an die Hand, um politische Manipulation zu erkennen und ihr selbstbestimmt entgegenzutreten.

Beide Werke fordern ihre Leser dazu auf, sich mit grundlegenden Fragen zu Macht, Glauben und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Dabei bleibt es den Leserinnen und Lesern überlassen, die unsichtbaren Fäden zwischen beiden Büchern zu entdecken – und vielleicht auch die vielschichtigen Verbindungen zwischen dem Persönlichen und Politischen zu erkennen.

