Wehrpflicht betrifft nicht nur junge Generation – sondern Unternehmen

Ein Beitrag der Vortragsrednerin Sandra Weckert zum Thema Wehrpflicht und was diese für Unternehmen und die junge Generation bedeutet.

Vor Jahren abgeschafft, jetzt soll sie unter neuem Namen wieder eingeführt werden: die Rückkehr zur Wehrpflicht. Was Verteidigungsminister Boris Pistorius nun angekündigt hat, wird sich nicht nur auf die Zukunftspläne und Motivation junger Menschen auswirken. Diese derzeit viel diskutierte politische Entscheidung trifft automatisch auch den Arbeitsmarkt und verschärft den Fachkräftemangel sogar noch. Unternehmen, die damit jetzt schon zu kämpfen haben, sollten ihre Prozesse schnellstmöglich einer Musterung unterziehen. Rednerin und Keynote Speakerin Sandra Weckert nimmt die Wehrplicht-Debatte daher zum Anlass, die eigenen Recruiting-Maßnahmen neu auszurichten.

Forschungseinrichtungen wie das ifo-Institut gehen jetzt schon davon aus: Kommt es zur Wiedereinführung des Wehrdienstes, werden von der halben Million Ausbildungsanfänger, die es jährlich gibt, künftig 10 bis 20 Prozent fehlen. Gleichzeitig ist in der Boomer-Generation ein Höchststand bei den Renteneintritten zu erwarten. Für den Fachkräftemangel ein fatales Aufeinandertreffen. Denn bereits jetzt bleiben schon viele Lehrstellen unbesetzt, in Zukunft sinken die Chancen weiter deutlich. Keynote Speakerin zu den Themen Bildung und Fachkräftemangel Sandra Weckert ist dafür bekannt Klartext zu sprechen und das macht sie jetzt auch, wenn es um die Folgen für Unternehmen geht: „Wer wartet, verliert. Das gilt auf dem Schlachtfeld genauso wie im Kampf um wertvolle Fachkräfte“, so bringt die Rednerin es auf den Punkt. Genauso unkonventionell wie ihr Auftreten bei Vorträgen ist, ist auch das Vorgehen der Motivationsfrau gegen den Fachkräftemangel und die Bildungsmisere.

Als erfahrene Organisationsentwicklerin erlebt Sandra Weckert es in Unternehmen tagtäglich, wie unerbittlich der Fachkräftemangel sein kann. Deshalb fordert die Keynote Speakerin ein radikales Umdenken: „Es reicht nicht mehr, auf Bewerbungen oder bessere Zeiten zu hoffen. Der Nachwuchsmarkt verändert sich. Wer daher nicht gleichzeitig seine eigene Bildungs- und Ausbildungsstrategie verändert, verpasst seine Chancen.“ In ihren Vorträgen stellt Rednerin Sandra Weckert daher Strategien vor, die ganz unabhängig davon funktionieren, welche politischen Entscheidungen, Krisen oder Umbrüche die Wirtschaft gerade auf den Kopf stellen. Keynote Speakerin Weckert hat nämlich echte Lösungen parat, um an der wichtigsten Stellschraube zu drehen: der Motivation junger Menschen. Denn erreicht man diese über ihre jeweilige Motivation, kann man sie nicht nur für die Ausbildung gewinnen – sie werden auch selbst nach einem Jahr Wehrpflicht gerne zurückkommen. Die inspirierende Rednerin fordert daher Unternehmen auf, Motivation endlich wie eine strategische Ressource zu behandeln, die sich wesentlich auf den Wettbewerbsfaktor auswirkt.

Als Rednerin fordert Sandra Weckert eine Arbeitswelt, die junge Menschen nicht als Lückenfüller für den Fachkräftemangel sieht, sondern sie wirklich erreicht – mit echter Verantwortung und ernstgemeinter Chancen. Gleichzeitig müsse Bildung neu gedacht werden. Nicht als Pflichtprogramm mit Prüfungsabschluss, sondern als Investment für die Zukunft unserer Gesellschaft, wie es die Keynote Speakerin immer wieder radikal betont.

Ob die Wehrpflicht kommt oder nicht, ist momentan unklar. Fakt jedoch ist: der Fachkräftemangel wird bleiben – auch in Zukunft. Gerade in Branchen, in denen jetzt schon ein Engpass herrscht, besteht dringender Handlungsbedarf. Es wird also höchste Zeit, als Unternehmen seinen Aufgabenbereich als Arbeitgeber neu auszurichten: mit Ausbildung auf Augenhöhe, Motivation als Marketinginstrument und so mancher unkonventionellen Idee.

