Vielfalt in Europa: Wert, Werte, weltweites Vorbild – heute wichtiger denn je

Europa ist ein Erfolgsmodell für Einheit in Vielfalt. Wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Klare Werte, gemeinsame Interessen und verantwortungsvolle Führung sichern den künftigen Erfolg.

Köln, 17. Juni 2025 – Ein vereintes Europa ist das Ergebnis jahrhundertelanger Spannungen, Kriege und Machtkämpfen – und zugleich ein einzigartiges Erfolgsmodell konstruktiver Vielfalt. Als Grundpfeiler, Motto und Vision der EU erinnert „Einheit in Vielfalt“ heute – am früheren Tag der deutschen Einheit – daran, dass Unterschiede nicht spalten sollten, sondern bereichern. „Unsere Fähigkeit, Unterschiedlichkeit konstruktiv zu nutzen, ist die wahre Erfolgsformel Europas – politisch, wirtschaftlich und kulturell“, erklärt der Europa-Aktivist und Diversity-Ingenieur Michael Stuber.

Europäische Vielfalt: historisch gewachsen, strategisch wertvoll

Nach Kolonialismus, Nationalismus und der Shoah war die europäische Einigung ein mutiger historischer Gegenentwurf: Statt Feindbildern entstanden gemeinsame Interessen – wirtschaftlich, rechtlich, sicherheitspolitisch. Doch aktuell droht Europa dieses Erbe zu verspielen. Populismus, Polarisierung und Partikularinteressen gefährden die Integration ebenso wie ein leichtfertiger Umgang mit gemeinsamen Werten.

Warum Europa weltweites Vorbild sein kann

Europa vereint stabile Demokratien, gesellschaftlichen Pluralismus, eine starke Zivilgesellschaft mit einer unschätzbaren gemeinsamen Wirtschaftskraft. In einer Zeit globaler Unsicherheiten, politischer Rückschritte und kultureller Spannungen bietet dieses Europa die besten Voraussetzungen, den bestmöglichen Umgang mit Vielfalt weltweit vorzuleben – zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger und in Kooperation mit unseren Partnern weltweit.

_“Vielfalt ist kein Zustand, sondern ein gemeinsamer Auftrag. Europa kann zeigen, wie Offenheit, Wertschätzung und gemeinsame Werte Menschen verbinden.“_ – Michael Stuber

Integrative Führung für ein stabiles Europa

Ob in der Politik, in Unternehmen oder im zivilgesellschaftlichen Diskurs: Vielfalt entfaltet ihr Potenzial nur, wenn Verantwortung übernommen wird – über individuelle Interessen und kollektive Narrative hinaus. Eine klare Haltung zu europäischen Werten wie Gerechtigkeit, Partizipation und Menschenwürde ist heute nötiger denn je. Statt kultureller Beliebigkeit braucht es differenzierte Antworten auf Polarisierung – sowie konkrete Mechanismen zur Einbeziehung.

Wirtschaft als Werteakteur

Auch Unternehmen sind gefragt: Wenn Europas Wirtschaftsmotor weiterhin weltweit Vertrauen, Innovation und ausgewogene Partnerschaften generieren soll, muss er Vielfalt aktiv fördern und fordern. Europas Unternehmen positionieren sich zunehmend als gesellschaftliche Akteure – gegen Diskriminierung, für Nachhaltigkeit und Kooperation. Das ist kein Risiko, sondern Zukunftsstrategie.

15 Wege, Europa für alle positiv erlebbar zu gestalten

* Europäische Werte klar benennen und vorleben – statt nur in politischen Deklarationen.

* Vielfalt sichtbar machen, ohne Gruppen zu instrumentalisieren.

* Lokale Besonderheiten achten und in ein gemeinsames Wertesystem einbinden.

* Postkoloniale Verantwortung ernst nehmen und aktiv gestalten.

* Zugehörigkeit fördern – auch bei Menschen ohne institutionelles Vertrauen.

* Ausgrenzung als systemisches Thema behandeln, nicht nur als Einzelfall.

* Dialogräume schaffen, in denen sich Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven begegnen.

* Zivilgesellschaft stärken und gegen populistische Spaltung verteidigen.

* Integrative Führung fördern – in Politik, Verwaltung, Medien und Unternehmen.

* Wirtschaftliche Interessen mit gesellschaftlicher Kohärenz verknüpfen.

