Vertrauen über Parteigrenzen hinweg: Dr. Peter Siemsen zieht erneut in den Haarer Stadtrat ein

Siemsen wurde klar in den Stadtrat wiedergewählt. Mit 3,4 % liegt die FDP in Haar deutlich über dem bayerischen Landesdurchschnitt. Der hohe Panaschieranteil bestätigt die Anerkennung seiner Arbeit.

Starker persönlicher Rückhalt: Hoher Panaschieranteil für Siemsen (FDP) bei der Stadtratswahl am 8. März 2026

Haar – Lkr. München/ Dr. Peter Siemsen wurde bei der Kommunalwahl am 8. März klar in den Haarer Stadtrat wiedergewählt. Trotz einer herausfordernden Ausgangslage – darunter zwei erstmals angetretene neue Listen sowie eine schwierige Stimmungslage für die FDP auf Bundes- und Landesebene – erzielten die Liberalen in Haar 3,4 Prozent. Das Ergebnis liegt damit deutlich über dem bayerischen Landesdurchschnitt. Der Sitz im Stadtrat wurde souverän verteidigt.

„Der hohe Anteil an Panaschierstimmen zeigt mir, dass die Arbeit der vergangenen sechs Jahre über Parteigrenzen hinweg Vertrauen geschaffen hat“, erklärt Dr. Siemsen. „Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein klarer Auftrag, weiterhin zuzuhören, Brücken zu bauen und Verantwortung für unsere Stadt zu übernehmen.“ Haar brauche Entscheidungen, die dem Gemeinwohl dienen – nicht parteipolitische Reflexe. Diese Haltung werde er auch künftig in den Stadtrat einbringen.

In der kommenden Wahlperiode stehen zentrale Projekte an, darunter die Sanierung der Leibstraße, der Neubau einer Kindertagesstätte, die Realisierung des neuen Busbahnhofs, das Projekt DINO, der Haarer Schulcampus sowie die Umsetzung der Energie- und Wärmewende. Gleichzeitig müsse die Gemeinde ihr Einnahmeproblem entschlossen angehen.

„Wir brauchen eine aktive und professionell aufgestellte Wirtschaftsförderung“, betont Dr. Siemsen. Dazu gehörten die Modernisierung und verlässliche Ausweisung von Gewerbegebieten. „Die vor uns liegenden Aufgaben können wir nur gemeinsam bewältigen“, lautet sein Appell an alle Gewählten zur konstruktiven, parteiübergreifenden Zusammenarbeit.

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