Verstehen statt Glauben: Eine neue Sicht auf Spiritualität und Humanismus

Die Rael-Bewegung fordert zum Umdenken auf: Warum es Zeit ist, blinden Glauben hinter sich zu lassen und eine neue Ära des verstehenden, atheistischen Humanismus zu beginnen.

Las Vegas, 17. April 2025 – Die Rael-Bewegung lädt Sie ein, in Episode 7 der nachdenklich stimmenden und aufschlussreichen Dokumentarserie „Rael: 50 Jahre spirituelle Revolution“ mit dem Titel „Atheismus“, eine der größten Täuschungen der Menschheitsgeschichte zu entdecken.

In dieser Folge wird ein zentraler Pfeiler der raelistischen Philosophie erklärt:

die Demontage des Gottesmythos und die Befreiung der Menschheit von Aberglauben und primitiven Glaubensvorstellungen – Hindernisse, die lange Zeit den gesellschaftlichen Fortschritt und das Glücklichsein der Menschen aufgehalten haben.

Entgegen des Volksglaubens gibt es keinen Gott. Die so genannten Gottheiten, auf die in heiligen Texten weltweit Bezug genommen wird, waren hoch entwickelte menschliche Wesen von einem anderen Planeten – Außerirdische, die die Menschheit vor Tausenden von Jahren nach ihrem Ebenbild schufen. Diese Wesen, die im Buch Genesis als Elohim bezeichnet werden, sind keine göttlichen Wesen, die angebetet werden müssen, sondern fortgeschrittene Männer und Frauen, die uns lieben und sich zutiefst um uns sorgen und uns auffordern, die volle Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen – auf jeder Ebene unserer Existenz.

„Der Glaube an einen Gott ist ein Gift, das für einige der größten Verbrechen und blutigsten Kriege in der Geschichte der Menschheit verantwortlich ist“, sagt Ya Boni, der in dieser Folge vorgestellte raelistische Guide, während er an das Leid erinnert, das sein Volk durch die Gräueltaten erlitten hat, die im Namen einer imaginären Gottheit begangen wurden. „Die Rael-Bewegung ist die einzige Religion, die sich aktiv gegen den blinden Glauben an ein übernatürliches Wesen wendet.“

Seit über 50 Jahren wendet sich Rael – Gründer und spirituelles Oberhaupt der Rael-Bewegung – offen gegen die schädlichen Auswirkungen traditioneller Religionen, insbesondere auf Kinder, die von klein auf mit Vorstellungen von Sünde und Schuld indoktriniert werden.

„Diese Lehren sollten als kriminell betrachtet werden. Nur unsere Religion lehrt Frieden, Liebe und Harmonie und bricht mit dem falschen Glauben an ein übernatürliches Wesen mitsamt der damit verursachten Angst und Schuld. Das Leben soll gefeiert werden, frei von dem gefährlichen Mythos eines Gottes, der nicht existiert.“

Die Folge enthält einen für Raelisten zutiefst bewegenden Moment: Raels Rede von 2004 in Rom, die er unter der Statue von Giordano Bruno hielt – dem visionären Philosophen, der 1600 von der katholischen Kirche bei lebendigem Leib verbrannt wurde und heute als Symbol für freies Denken und Widerstand gegen religiöse Unterdrückung und Intoleranz verehrt wird.

„Das Gedenken an Giordano Bruno ist eine moralische Pflicht, so wie wir heute an Konzentrationslager, Rassismus oder die Verfolgung religiöser Minderheiten erinnern,“ erklärte Rael. „Er wurde bei lebendigem Leibe von einer Religion verbrannt, die vorgab, Liebe zu lehren, sich aber Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht hat. Eine Religion, die Tausende von Männern und Frauen verfolgte, folterte und ermordete, nur weil sie anders waren. Und wenn sie könnte, würde sie es wieder tun. Wir müssen uns an ihn erinnern und dafür sorgen, dass er nicht vergebens gestorben ist.“

Es ist an der Zeit, religiösen Obskurantismus und irrationale Glaubensinhalte hinter sich zu lassen und eine neue Form des Humanismus anzunehmen – eine, die auf Verständnis, Liebe, Freiheit und einer atheistischen Spiritualität beruht, die mit dem wissenschaftlichen Erwachen des dritten Jahrtausends im Einklang steht.

Diese siebte Folge sowie die vorherigen Folgen sind auf folgendem YouTube-Kanal verfügbar: https://www.youtube.com/@rael-bewegung1492

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Rael-Bewegung e.V.

Herr Reiner Krämer

Postfach 0553

79005 Freiburg

Deutschland

fon ..: +49 162 3 706 706

web ..: http://www.rael.org

email : presse@rael.de

Die Rael-Bewegung ist eine nicht-kommerzielle, internationale Organisation. Sie vereint all jene Menschen, die den Wunsch hegen, die Menschheit über ihren außerirdischen Ursprung zu informieren.



