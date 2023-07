Stadtverwaltung Eschborn erhält Auszeichnung als Gesunder Arbeitgeber

EUPD Research würdigt betriebliche Gesundheitsförderung im Rahmen der Corporate Health Alliance.

Die Stadtverwaltung Eschborn und ihre Mitarbeitenden setzen sich täglich dafür ein, den Bürgerinnen und Bürgern in der pulsierenden Rhein-Main-Region umfassende und serviceorientierte Dienstleistungen anbieten zu können. Rund 600 Kolleginnen und Kollegen gestalten in flexiblen Teilzeit- oder Vollzeitmodellen die Zukunft der Stadt Eschborn mit. Das Wohl der Bürgerinnen und Bürger steht dabei stets im Vordergrund. Dass dafür allerdings auch die Gesundheit der eigenen Beschäftigten gefördert und erhalten werden muss, ist für die Stadtverwaltung selbstverständlich.

Mit der Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ werden Arbeitgeber ausgezeichnet, die nachweislich in die Gesundheit der eigenen Beschäftigten investieren. Gerade in der Branche der öffentlichen Verwaltung ist die Etablierung einer nachhaltigen Personalpolitik ein wichtiger Indikator für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung. Nur wenige öffentliche Arbeitgeber haben bisher die Bedeutung entsprechender Investitionen erkannt. Die Stadtverwaltung Eschborn hingegen konnte nun ihre Auszeichnung für das eigene Engagement im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung entgegennehmen. Steffen Klink, COO bei EUPD Research und Director der Corporate Health Alliance beglückwünscht: „Wir freuen uns sehr, die Stadt Eschborn und ihre Gremien mit der Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ in der Kategorie „Betriebliche Gesundheitsförderung“ ehren zu dürfen. Wir gratulieren zu diesem vorbildlichen Engagement als attraktive Arbeitgeberin in der Region“.

Die Stadtverwaltung Eschborn ist die erste Arbeitgeberin im Main-Taunus-Kreis, der dieses Qualitätsmerkmal attestiert werden konnte. Adnan Shaikh, Bürgermeister der Stadt Eschborn, nahm die Auszeichnung entgegen und freute sich über die Anerkennung: „Die Stadtverwaltung Eschborn bietet eine Vielzahl an beruflichen Aufgabenfeldern – und ebenso vielfältig sind auch unsere Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Mit vergünstigten Konditionen für die Nutzung ortsansässiger Fitnessstudios, der Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze, regelmäßigen internen Gesundheitstagen mit wechselnden Fokussen und vielen weiteren Angeboten möchten wir ein gesundheitsförderndes Umfeld schaffen. Sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden liegt uns dabei am Herzen. Denn nachgewiesenermaßen reduzieren Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Fehltage, sorgen für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit und ein verbessertes Wohlbefinden – und davon profitieren wir als Arbeitgeberin ebenso wie unsere Mitarbeitenden! Die Zertifizierung als „Gesunder Arbeitgeber“ bestätigt, dass unsere Maßnahmen zielführend sind und einem modernen Standard entsprechen“.

Über die Regional-Auszeichnung Gesunder Arbeitgeber

Die Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ von EUPD Research basiert auf dem bundesweit etablierten Corporate Health Evaluation Standard (CHES-Modell). Alle Unternehmen erhalten nach ihrer Bewerbung den kostenfreien Check & Act Report, der ihren Zielerreichungsgrad aufzeigt und damit Aufschluss darüber gibt, ob sich das Unternehmen für eine weiterführende Online-Verifizierung der eigenen Angaben qualifiziert hat. Erst nach erfolgreicher Verifizierung verleiht EUPD Research die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber – Betriebliche Gesundheitsförderung“ bzw. „Gesunder Arbeitgeber – Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und stellt ein umfassendes Siegel- und Mediapaket zur Verfügung. Neben dem Gesamtergebnis enthält der Check & Act Report konkrete Handlungsempfehlungen für den individuellen Fortschritt des Unternehmens, die bei der Priorisierung der nächsten Schritte im BGM unterstützen. Diese Handlungsempfehlungen basieren auf dem CHES-Modell sowie den Bewertungsangaben des Corporate Health Committees (CHC). Das CHC, bestehend aus den > 100 führenden BGM-Verantwortlichen in Deutschland, hat hierfür die Fragekategorien des CHES-Modells priorisiert und kann so aufbauend auf dem individuellen Fortschritt gezielte Folgemaßnahmen zur Professionalisierung des eigenen BGM empfehlen.

Über die Stadtverwaltung Eschborn

Eschborn ist eine Stadt mit rund 22.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die über eine hohe Lebensqualität verfügt. Sie liegt am östlichen Rand des Main-Taunus-Kreises in der pulsierenden Metropolregion Frankfurt/RheinMain.

Etwa 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten bei der Stadtverwaltung Eschborn die Zukunft der Stadt in den vielfältigen kommunalen Aufgabenbereichen mit. Das Wohl der Bürgerinnen und Bürger in den beiden Stadtteilen Eschborn und Niederhöchstadt steht dabei stets im Vordergrund.

Über EUPD Research

EUPD ist das führende Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut und zeichnet seit über 20 Jahren weltweit nachhaltige Unternehmen aus. Im Bereich des Corporate Health Managements konnten in der DACH-Region bislang mehr als 5000 Unternehmen von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Cert und EUPD Consult profitieren. Grundlage aller Prozesse bildet der stetig weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebote) sowie mehr als 25 Themencluster unterteilt. Die Kooperation mit einem einzigartigen Netzwerk aus Fachexpertise, Wissenschaft und Medien macht es möglich, erfolgskritische Faktoren zu identifizieren, Qualitätsmodelle zu etablieren und so wissenschaftlichen Anspruch mit der notwendigen Funktionalität zu verbinden.

