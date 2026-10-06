Spieglein, Spieglein …“: Micaela Schäfer und Julian F. M. Stöckel brechen mit HIV-Test-Tabus

„Vergiss Aids nicht“ startet am 6. Oktober in die zweite Kampagnenrunde – mit neuem TV-Spot, neuer Website und einer Social-Media-Aktion rund um HIV-Tests und Selbstfürsorge.

Die HIV-Awareness-Kampagne geht in die zweite Runde: Mit dem Claim „Spieglein, Spieglein an der Wand – ich halte mein HIV-Test in der Hand“ und einem neuen Drehbuch reißt das Projekt die letzten Mauern aus Scham und Tabu ein.

Frankfurt (Oder), 6. Oktober 2026 – Nachdem Staffel 1 der erfolgreichen Aufklärungskampagne (Claim: „Ich kenne meinen HIV-Status und du?“) das Schweigen zum Thema HIV eindrucksvoll brechen konnte, kommt jetzt eine neue, radikal ehrliche Fortsetzung. Prominente Unterstützung für die Drehbücher erhalten die Macher dabei von den bekannten TV-Größen Micaela Schäfer und Julian F. M. Stöckel.

Ab jetzt gilt: Schluss mit der Scheinheiligkeit – HIV-Selbsttests sind wie Zähneputzen! Unter dem provokanten Claim bricht die neue Kampagne gnadenlos mit dem antiquierten Stigma rund um das Thema HIV. Statt verstaubter Aufklärungsbroschüren gibt es hochglänzende Realität.

Im neuen 30-Sekunden-Spot präsentieren Micaela Schäfer in einem kompromisslos cleanen Luxus-Badezimmer und Julian F. M. Stöckel umgeben von exzentrischer Glitzer-Ästhetik ihre Selbsttests. Die Message sitzt: Sich zu testen ist kein Tabubruch, sondern pure Hygiene und Selbstfürsorge.

„Natürlich teste ich mich regelmäßig. Darling, das ist wie Zähneputzen. Ganz einfach, ganz normal.“ – Julian F. M. Stöckel

„Spieglein, Spieglein an der Wand … ich halte mein HIV-Test in der Hand. Testen schützt dich. Und die, die du liebst.“ – Micaela Schäfer

Vom Slogan zur Provokation: Der Spiegel lügt nicht

Während Staffel 1 das Bewusstsein weckte, zwingt die Fortsetzung das Publikum zum direkten Augenkontakt. Der Spiegel wird zum Symbol für Selbstverantwortung: Wer hineinschaut, muss Farbe bekennen.

Gleichzeitig wird die virale „#UND DIE DIE DU LIEBST“-Challenge auf Social Media zur Pflichtübung für alle, die sich hinter Ausreden verstecken. Unter dem Motto „Spread the love, not the fear“ wird nicht mehr diskutiert, sondern nominiert, getestet und gepostet. Unter vergissaidsnicht.com finden Interessierte die Website des Vereins mit weiteren Informationen und Möglichkeiten, die Sache zu unterstützen.

Fazit: 2026 sollte ein HIV-Test kein Grund für Scham mehr sein

HIV-Prävention ist längst kein Nischenthema mehr – sie ist modern, verdammt sexy und geht jeden an. Mit dieser harten, humorvollen und kompromisslosen Inszenierung setzen Schäfer, Stöckel und das kreative Team ein gesundheitspolitisches Statement, das niemand übersehen kann.

Pressematerial zum Download

TV-Spot in 4K, Pressemitteilung, Plakatmotive und Pressefotos stehen honorarfrei zur redaktionellen Verwendung bereit: https://www.sunset-digital.com/presse/vergiss-aids-nicht/

Interviewanfragen an Micaela Schäfer und Julian F. M. Stöckel leiten wir selbstverständlich weiter.

Über die Kampagne

Idee, Drehbuch & Claim-Entwicklung: Jan Schwertner

Prominente Testimonials: Micaela Schäfer, Julian F. M. Stöckel

Ehrenamtlich unterstützt von der Sunset Digital GmbH – www.sunset-digital.com

Fotos: KreativMedia | Marten Ronneburg

Über Vergiss Aids nicht e.V.

Wir sind Vergiss Aids nicht e.V. – ein bundesweit aktiver Verein, der seit Jahren Aufklärungsarbeit rund um HIV und AIDS leistet. Wir machen laut, was viele leise gemacht haben: Prävention, Sichtbarkeit und Solidarität mit Betroffenen.

In Deutschland leben rund 90.800 Menschen mit HIV. Viele wissen es nicht. Viele erleben Stigma statt Solidarität. Genau hier setzen wir an – mit TV-Spots, Radiokampagnen, Plakatmotiven, Social-Media-Formaten und Aktionen im öffentlichen Raum.

Unabhängig. Gemeinnützig. Anerkannt. Der Verein ist beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) unter VR 7081 FF eingetragen und als gemeinnützig anerkannt. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden, Mitgliedschaften und Sponsoren – nicht durch öffentliche Mittel oder Werbung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vergiss Aids nicht e. V.

Herr Jan Schwertner

Leipziger Straße 197

15230 Frankfurt Oder

Deutschland

fon ..: 01601022222

web ..: http://vergissaidsnicht.de

email : presse@ikmhs.de

Core-Facts & Highlights der Kampagne

Haupt-Claim: „Spieglein, Spieglein an der Wand – ich halte mein HIV-Test in der Hand“

Botschaft: HIV-Selbsttests als alltägliche Routine, Hygiene und Akt der Selbstfürsorge etablieren („wie Zähneputzen“).

Prominente Testimonials: TV-Persönlichkeiten Micaela Schäfer und Julian F. M. Stöckel wirken sowohl in den Spots als auch bei der Drehbuchentwicklung mit.

Medien & Formate:

30-sekündiger TV-Spot (kontrastreich inszeniert zwischen Luxus-Ästhetik und Glamour).

Virale Social-Media-Mitmachaktion: #UND DIE DIE DU LIEBST-Challenge unter dem Motto „Spread the love, not the fear“.

Plakatmotive, Pressefotos und Radiokampagnen.

Hintergründe & Organisation

Initiator: Vergiss Aids nicht e. V. (gemeinnütziger, spendenfinanzierter Verein aus Frankfurt (Oder)).

Kreativteam: Idee, Drehbuch und Claim-Entwicklung durch Jan Schwertner; ehrenamtliche Unterstützung durch die Sunset Digital GmbH.

Kontext: In Deutschland leben etwa 90.800 Menschen mit HIV, von denen viele ihren Status nicht kennen. Die Kampagne setzt genau hier an, um durch regelmäßiges Testen Neuinfektionen zu verhindern und Bewusstsein zu schaffen.

Pressekontakt:

Vergiss Aids nicht e. V.

Herr Jan Schwertner

Leipziger Straße 197

15230 Frankfurt Oder

fon ..: 01601022222

web ..: http://vergissaidsnicht.de

email : presse@ikmhs.de

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