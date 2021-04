Anna Graba und Udo Geißler werfen in „Politkarikaturen, Kommentare und Satiren“ einen satirischen, aber ehrlichen Blick auf die aktuellen Umstände in der Welt.

Das libertäre Internet-Blog „Politkarikatur.de“ entstand im Jahr 2018 und wird von Anna Graba und Udo Geißler als interkulturelles Kunstprojekt betrieben. Erneut gehen die Beiden einen Schritt weiter und stellen die bisherige Arbeit in ihrem zweiten Buch – mit aktuellen Bezügen zur Corona-Krise – zusammen. Sie wurden von ihren Freunden gewarnt, das Thema „Politik“ überhaupt aufzugreifen. Umfragen zufolge passen zwei Drittel der Deutschen im öffentlichen Raum mittlerweile ganz genau auf, was sie äußern, weil sie sich vor gesellschaftlichen Sanktionen fürchten. Die Autoren denken, dass die Menschen mittlerweile offensichtlich wieder in einer Zeit angekommen sind, in der das Denunziantentum fröhliche Urständ feiert und Schweigen weitaus klüger wäre. Nur wollen sie sich selbst damit nicht abfinden, weil es ihrer Meinung nach stimmt, dass „die Freiheit nie mehr als eine Generation von ihrer Auslöschung entfernt ist“ (R. Reagan).

Das Projekt „Politkarikatur.de“ und das damit verbundene Buch „Politkarikaturen, Kommentare und Satiren“ von Anna Graba und Udo Geißler verstehen sich als Stachel im Fleisch der neosozialistischen Gottspieler, die nichts weniger im Sinn haben als einen „Great Reset“. Die beiden Autoren wollen mit ihrem Buch die Augen der Leser öffnen und ihnen zeigen, was die heutigen Probleme sind, und wie Politiker diese entweder zu verbergen versuchen oder sie schlimmer machen – oder beides auf einmal!

„Politkarikaturen, Kommentare und Satiren“ von Anna Graba und Udo Geißler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27127-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

