Das Buch „Organisationsrevolution“ von Günther Mohr stellt neue Konzepte vor, wie Organisationen Hierarchien abbauen können. Es ist der dritte Teil der Serie „Die Alternative zur Menschine“.

In seinem Buch geht Mohr der Frage nach, wie in der modernen Welt Gemeinschaften, die zum Überleben gebildet werden, gestaltet werden müssen, um „menschenartgerecht“ zu sein. Dabei rückt zwar das Individuum immer mehr in den Fokus, jedoch bestehen Organisationen, wie zum Beispiel Unternehmen, aus dem Zusammenwirken einzelner Personen. Der Autor beschreibt, welchen aktuellen interessanten Impulsen Unternehmen und andere Organisationen unterliegen. Häufig hört man in diesem Zusammenhang sperrige und auf den ersten Blick leere Begriffe wie „Agilität“ oder „New Work“. Mohr klärt seine Leserschaft anschaulich auf, was sich genau dahinter verbirgt. Zudem gibt er Auskunft über die Konzepte „Reinventing Organizations“, „Holacracy“ und „Working Out Loud“.

Günther Mohr ist diplomierter Volkswirt und Psychologe. Er arbeitet unter anderem als Senior Coach und Supervisor sowie als lehrender Transaktionsanalytiker. Zudem absolvierte er Ausbildungen in analytischer Gruppenberatung, Verhaltenstraining und systemischer Beratung. In der Vergangenheit hat er bereits eine Vielzahl an Sachbüchern veröffentlicht.

„Organisationsrevolution“ von Günther Mohr ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-1309-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

